Північний потік: Данія просить оператора взяти участь у підйомі невідомого об’єкта біля труби

Данія запросила підконтрольного Росії оператора газопроводу "Північний потік-2" допомогти підняти неідентифікований об’єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.

Про це заявило енергетичне агентство Данії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Данське енергетичне агентство запросило власника трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG, взяти участь в операції і тепер очікує на відповідь від оператора.

"З метою подальшого з'ясування природи об'єкта влада Данії вирішила врятувати об'єкт за допомогою Міністерства оборони Данії", - йдеться в заяві енергетичного агентства країни.

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Об'єкт має циліндричну форму, близько 40 см заввишки і 10 см в діаметрі. Він може бути морським димовим буєм.

Оператор трубопроводу контролюється російською державною газовою компанією "Газпром".

Влада оцінила, що "об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці", повідомляє данське агентство.

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Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що судно, орендоване "Газпромом", виявило об'єкт, схожий на антену, приблизно за 30 км від місць вибухів. Було незрозуміло, чи мав він на увазі той самий об'єкт, який намагатиметься підняти данська влада.

Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися витоки газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до вибухів на "Північних потоках", те саме сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що досі невідомо, хто підірвав "Північний потік". Так само вважають і в Білому домі. На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, вибух могли організувати "під чужим прапором", щоб звинуватити в ньому Україну.