УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8819 відвідувачів онлайн
Новини
4 059 13

Міллі: "Росія і Китай є загрозою для США, проте війна з ними не неминуча"

марк,міллі

Росія та КНР є загрозою для національних інтересів США та для звичного життя американців, проте війна не є неминучою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час слухань у Конгресі США.

"Вперше у своїй історії Сполучені Штати зіштовхнулися з двома ядерними державами, чиї національні інтереси не збігаються з національними інтересами США... І Росія, і КНР загрожують нашим інтересам і нашому способу життя, але війна наразі не є неминучою", - заявив він. 

Міллі зазначив, що Китай - це виклик, адже КНР має намір стати гегемоном у Азії та західній частині Тихого океану, а до 2049 року Пекін планує перевершити військовий потенціал США.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Сі Цзіньпіна до Москви є тривожним меседжем про підтримку Китаєм Росії, – глава Пентагону Остін

Росія ж, за його словами, залишається небезпечною. "Незаконна та неспровокована війна Росії проти України загрожує миру на європейському континенті та глобальній стабільності", - наголосив він. 

Міллі також додав, що США підтримуватимуть Україну, оскільки її боротьба на користь не лише їй самій, а й Сполученим Штатам. "Вона захищає систему, яка дозволяла уникати війн між великими державами останні 80 років", - додав він. 

Як повідомлялося, Пентагон збільшив військовий бюджет на 842 мільярди доларів, готуючись до можливого протистояння з Китаєм. 

Також читайте: Ми не хочемо, щоб Росія відпочила, перегрупувалась і знову атакувала Україну, – Блінкен

Китай (4575) росія (65098) США (22737) Міллі Марк (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Росія буде існувати стільки, скільки буде існувати російська мова в Україні.
показати весь коментар
24.03.2023 10:53
+2
Є у Василя Кожелянка новела "Чужий", написана у 2000 році. Там Українська військо опинилося притиснутим до Карпат євразійськими силами держав-підписантів "ташкентського пакту". Далі НАТО починає воювати ретельніше, і за кілька тижнів українські війська заходять в Ростов. Мабуть таки НАТО буде роздуплятися ще довго.
показати весь коментар
24.03.2023 10:27
+2
Профукали ви все, а тепер не знаєте що робити. Ваші безпілотники збивають, а ви кажете, що це було ненавмисно.
показати весь коментар
24.03.2023 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є у Василя Кожелянка новела "Чужий", написана у 2000 році. Там Українська військо опинилося притиснутим до Карпат євразійськими силами держав-підписантів "ташкентського пакту". Далі НАТО починає воювати ретельніше, і за кілька тижнів українські війська заходять в Ростов. Мабуть таки НАТО буде роздуплятися ще довго.
показати весь коментар
24.03.2023 10:27 Відповісти
Якщо не будете давати Україну потрібне їй озброєння, то "ескалації" не буде. Отже, війна не неминуча.
показати весь коментар
24.03.2023 10:16 Відповісти
Треба було держати іх в голому тілі а то нагнали туди технологіи а тепер рано чи пізно віина .
показати весь коментар
24.03.2023 10:26 Відповісти
Профукали ви все, а тепер не знаєте що робити. Ваші безпілотники збивають, а ви кажете, що це було ненавмисно.
показати весь коментар
24.03.2023 10:32 Відповісти
Раніше США лише зарікалися у тому, що не візьмуть участь у війні, а тепер США таки заговорили саме про війну і теза "війна з ними не неминуча" це лише початок, відправна точка майбутньої антиросійської риторики, вже войовничої, яка швидко може змінитися. Зараз війна не неминуча, потім стане вірогідною, потім цілком можливою, а вже потім неминучою і в кінці-кінців таки почнеться.
показати весь коментар
24.03.2023 10:41 Відповісти
Цих терористів-монстрів разом і викормили..
Тепер українці розхльобують....
показати весь коментар
24.03.2023 10:44 Відповісти
Росія буде існувати стільки, скільки буде існувати російська мова в Україні.
показати весь коментар
24.03.2023 10:53 Відповісти
Міллі вже через півроку на пенсію йде.
показати весь коментар
24.03.2023 11:28 Відповісти
Но, очень вероянта (95%)!
показати весь коментар
24.03.2023 12:30 Відповісти
Войны с китаем можно избежать, если очень агресивно и дерзко вести себя, дать понять, что США не просто не боится войны, а "очень ее хочет", только в этом влучае китайский дракон подожмет свой рапушенный хвост и пойдет на компромисы!
показати весь коментар
24.03.2023 12:34 Відповісти
« Китайский дракон» це ящерка з обрубаним хвостом.

Чому?

Тому що, «коммунізм» НЕ здатний створити нічого нового та креативного.
Історичний досвід показав на прикладі різних країн ( ГДР-ФРГ, Північна та Південна Корея…), що «планова совецка» єкономіку
Завжди програвала « откритому ринку « Західа.

Кітай це типова комуністична країна з диктатором начолі
показати весь коментар
24.03.2023 13:40 Відповісти
Дуже дивно, що….

Тут Міллі розмовляе не як військовий генерал, а як пересічний дипломат…

Це нагадує Байдена перед нападом РФ у 2022- ми не будемо воювати за Україну … ніколи наш солдат не буде воювати в Україні … ми не зробимо цего, ми не зробимо того…

Але реальні дії стали іншими…
показати весь коментар
24.03.2023 13:48 Відповісти
 
 