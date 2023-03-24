Міллі: "Росія і Китай є загрозою для США, проте війна з ними не неминуча"
Росія та КНР є загрозою для національних інтересів США та для звичного життя американців, проте війна не є неминучою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час слухань у Конгресі США.
"Вперше у своїй історії Сполучені Штати зіштовхнулися з двома ядерними державами, чиї національні інтереси не збігаються з національними інтересами США... І Росія, і КНР загрожують нашим інтересам і нашому способу життя, але війна наразі не є неминучою", - заявив він.
Міллі зазначив, що Китай - це виклик, адже КНР має намір стати гегемоном у Азії та західній частині Тихого океану, а до 2049 року Пекін планує перевершити військовий потенціал США.
Росія ж, за його словами, залишається небезпечною. "Незаконна та неспровокована війна Росії проти України загрожує миру на європейському континенті та глобальній стабільності", - наголосив він.
Міллі також додав, що США підтримуватимуть Україну, оскільки її боротьба на користь не лише їй самій, а й Сполученим Штатам. "Вона захищає систему, яка дозволяла уникати війн між великими державами останні 80 років", - додав він.
Як повідомлялося, Пентагон збільшив військовий бюджет на 842 мільярди доларів, готуючись до можливого протистояння з Китаєм.
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Тепер українці розхльобують....
Чому?
Тому що, «коммунізм» НЕ здатний створити нічого нового та креативного.
Історичний досвід показав на прикладі різних країн ( ГДР-ФРГ, Північна та Південна Корея…), що «планова совецка» єкономіку
Завжди програвала « откритому ринку « Західа.
Кітай це типова комуністична країна з диктатором начолі
Тут Міллі розмовляе не як військовий генерал, а як пересічний дипломат…
Це нагадує Байдена перед нападом РФ у 2022- ми не будемо воювати за Україну … ніколи наш солдат не буде воювати в Україні … ми не зробимо цего, ми не зробимо того…
Але реальні дії стали іншими…