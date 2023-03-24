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Португалія виділяє 75 тисяч євро для підтримки збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також планує направити експертів

португалія,злочини,воєєнні

Португалія фінансово сприятиме збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також може надіслати експертів зі свого головного підрозділу кримінального розслідування, судової поліції та з Національного інституту судової медицини.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство юстиції повідомило, що міністр Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судових доказів на території України, але розглядаються й інші форми співпраці.

"Що стосується підтримки розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку шляхом відрядження національного експерта з Судової поліції та авансової сплати національного внеску до МКС", - повідомили у міністерстві.

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У міністерстві заявили, що уряд розглядає можливість "відрядження експертів з прокуратури та Національного інституту судової медицини й криміналістики для роботи в судово-медичних групах на місцях на ротаційній основі".

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Португалія (206) Україна (5884) воєнні злочини (1859)


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75 тысяч еврив? да тут даже яиц никаких не купиш. не смешите наши яйца такими смешными суммами
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24.03.2023 10:12 Відповісти
Португалія дуже бідно живе. Так що ці кошти також допомога.
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24.03.2023 10:28 Відповісти
а хриштиана раналда **** яйца чешет. хай помагает, а то придет руский иван и будет ему голы забивать
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24.03.2023 11:55 Відповісти
У нас тут не дуже весело, особливо не пожируєш...
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24.03.2023 11:53 Відповісти
да, по сравнению с Украиной...
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24.03.2023 12:01 Відповісти
Посилаите іх з грошима а то в нас тут чорна діра .
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24.03.2023 10:29 Відповісти
 
 