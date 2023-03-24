Португалія виділяє 75 тисяч євро для підтримки збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також планує направити експертів

Португалія фінансово сприятиме збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також може надіслати експертів зі свого головного підрозділу кримінального розслідування, судової поліції та з Національного інституту судової медицини.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство юстиції повідомило, що міністр Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судових доказів на території України, але розглядаються й інші форми співпраці.

"Що стосується підтримки розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку шляхом відрядження національного експерта з Судової поліції та авансової сплати національного внеску до МКС", - повідомили у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ордерів на арешт Путіна буде більше, - міністерка юстиції Литви Добровольська

У міністерстві заявили, що уряд розглядає можливість "відрядження експертів з прокуратури та Національного інституту судової медицини й криміналістики для роботи в судово-медичних групах на місцях на ротаційній основі".