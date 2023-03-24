Поблизу Авдіївки - запеклі бої, у ворога починається паніка через можливий наступ ЗСУ, - Сили оборони

Поблизу Авдіївки Донецької області точаться запеклі бої. Проте ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.

Про це в ефірі телемарафону спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Відчутний уже брак техніки у ворога, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", - заявив Дмитрашківський.

За його словами, ворог, аби показати свою присутність і наявність техніки, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку розташовує "лжепозиції". На них окупанти розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відвернути увагу українських захисників.

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Дмитрашківський зазначає, що на Авдіївському напрямку продовжуються бої. За минулу ніч було 7 атак, які наші військові відбили. Він також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.