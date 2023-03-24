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Поблизу Авдіївки - запеклі бої, у ворога починається паніка через можливий наступ ЗСУ, - Сили оборони

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Поблизу Авдіївки Донецької області точаться запеклі бої. Проте ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.

Про це в ефірі телемарафону спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Відчутний уже брак техніки у ворога, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", - заявив Дмитрашківський.

За його словами, ворог, аби показати свою присутність і наявність техніки, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку розташовує "лжепозиції". На них окупанти розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відвернути увагу українських захисників.

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Дмитрашківський зазначає, що на Авдіївському напрямку продовжуються бої. За минулу ніч було 7 атак, які наші військові відбили. Він також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.

Автор: 

Донецька область (8423) Авдіївка (2342)


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Є просування поблизу Новобахмутівка, так пише карта, але цей населений пункт в червоному. Мабуть карта трохи косячить.
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24.03.2023 10:47 Відповісти
Враг уязвим к ИПСО, надо давить по всем фронтам. Не важно какие ты построил окопы, бункеры, сколько у тебя танков, если паника в голове. Из харьковской области Илитная танковая группировка бежала роняя танки тапки, что сберегло нам уйму жизней и сил.
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24.03.2023 12:49 Відповісти
враг упорно наступает, но уже чувствуется паника...

это словоблудие расчитано на школьников первых классов? или это результат выделения из бюджета дополнительных средств на оборону?
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24.03.2023 13:52 Відповісти
Якраз із заходу від Авдіївки орки останнім часом захопили Красногорівку і сусіднє село, підійшли до Кам'янки...
Але панікують...
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24.03.2023 19:43 Відповісти
 
 