Поблизу Авдіївки - запеклі бої, у ворога починається паніка через можливий наступ ЗСУ, - Сили оборони
Поблизу Авдіївки Донецької області точаться запеклі бої. Проте ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.
Про це в ефірі телемарафону спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Відчутний уже брак техніки у ворога, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", - заявив Дмитрашківський.
За його словами, ворог, аби показати свою присутність і наявність техніки, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку розташовує "лжепозиції". На них окупанти розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відвернути увагу українських захисників.
Дмитрашківський зазначає, що на Авдіївському напрямку продовжуються бої. За минулу ніч було 7 атак, які наші військові відбили. Він також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.
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танкитапки, что сберегло нам уйму жизней и сил.
это словоблудие расчитано на школьников первых классов? или это результат выделения из бюджета дополнительных средств на оборону?
Але панікують...