Російські війська вночі завдали ударів по Сумщині авіабомбами, які були випущені авіацією з аеродромів Морозовськ і Ахтубінськ

Керовані авіабомби, які завдали ударів по території Сумської області, були випущені авіацією, яка злетіла з аеродромів Морозовськ (Ростовська область) і Ахтубінськ (Астраханська область).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області", - йдеться в повідомленні.

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