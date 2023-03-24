Російські війська вночі завдали ударів по Сумщині авіабомбами, які були випущені авіацією з аеродромів Морозовськ і Ахтубінськ
Керовані авіабомби, які завдали ударів по території Сумської області, були випущені авіацією, яка злетіла з аеродромів Морозовськ (Ростовська область) і Ахтубінськ (Астраханська область).
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Евгений Ткаченко #557381
показати весь коментар24.03.2023 11:02
+6 Мрачный скептик
показати весь коментар24.03.2023 11:26
+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар24.03.2023 11:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По Криму американці взагалі напряму кажуть і це факт - Україна сама вирішує наносити по Криму удари чи ні!
Щодо дронів...А чому Україна не збиває літаки, які кожного дня шастають вздовж кордону із Сумщиною і навіть не із західної зброї, а із своєї?! І не потрібно писати, що у нас не має своєї зброї, яка може дістати. Є!