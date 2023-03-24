Протягом декількох тижнів Куп’янський та Лиманський напрямки є зоною активності ворога, - Череватий

Минулої доби російські загарбники 427 разів відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії на цій ділянці фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося два боєзіткнення. Одне з яких поблизу Кремінної. Під час цих боїв 64 росіяни було вбито, 119 поранено, ще двоє потрапили у полон", - йдеться в повідомленні.

Щодоби наші військові знищують там й бронетехніку ворога. Тільки за минулу добу знешкоджені два БМП, безпілотник та гармата Д-30.

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