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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом декількох тижнів Куп’янський та Лиманський напрямки є зоною активності ворога, - Череватий

війна,зсу

Минулої доби російські загарбники 427 разів відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії на цій ділянці фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося два боєзіткнення. Одне з яких поблизу Кремінної. Під час цих боїв 64 росіяни було вбито, 119 поранено, ще двоє потрапили у полон", - йдеться в повідомленні.

Щодоби наші військові знищують там й бронетехніку ворога. Тільки за минулу добу знешкоджені два БМП, безпілотник та гармата Д-30.

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Донецька область (8423) ЗСУ (7536) Череватий Сергій (166)


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