Протягом декількох тижнів Куп’янський та Лиманський напрямки є зоною активності ворога, - Череватий
Минулої доби російські загарбники 427 разів відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії на цій ділянці фронту.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося два боєзіткнення. Одне з яких поблизу Кремінної. Під час цих боїв 64 росіяни було вбито, 119 поранено, ще двоє потрапили у полон", - йдеться в повідомленні.
Щодоби наші військові знищують там й бронетехніку ворога. Тільки за минулу добу знешкоджені два БМП, безпілотник та гармата Д-30.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль