Польща проведе військові навчання на кордоні з Росією разом із союзниками
Збройні сили Польщі разом із союзниками проведуть 27-31 березня в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю Росії, військові навчання "Затока-2023" (Zalew-2023).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
У цих навчаннях братимуть участь 16-та механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили польської армії, а також бойова батальйонна група НАТО.
За словами речниці 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалени Косцінської, це найбільші нинішнього року навчання за участі цієї частини.
У навчаннях загалом візьмуть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, а також близько 500 одиниць різної військової техніки та плавзасобів.
Навчання за сценарієм мають відбуватися, крім території навколо Віслинської коси, також у воєнному порті Гдині. Буде задіяно 22 базу тактичної авіації у Мальборку, навчальний центру в Моджевіні.
Головним елементом навчань буде здійснення переправи через Віслинську косу польськими та союзницькими підрозділами за підтримки інженерних військ. Крім того, відпрацьовуватимуться питання відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідувальних дій в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії у результаті хімічного зараження території.
Нагадаємо, Польща має на меті створити найсильнішу армію в Європі.
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