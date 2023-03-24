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Новини
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Польща проведе військові навчання на кордоні з Росією разом із союзниками

танк,польща

Збройні сили Польщі разом із союзниками проведуть 27-31 березня в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю Росії, військові навчання "Затока-2023" (Zalew-2023).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

У цих навчаннях братимуть участь 16-та механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили польської армії, а також бойова батальйонна група НАТО.

За словами речниці 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалени Косцінської, це найбільші нинішнього року навчання за участі цієї частини.

У навчаннях загалом візьмуть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, а також близько 500 одиниць різної військової техніки та плавзасобів.

Навчання за сценарієм мають відбуватися, крім території навколо Віслинської коси, також у воєнному порті Гдині. Буде задіяно 22 базу тактичної авіації у Мальборку, навчальний центру в Моджевіні.

Головним елементом навчань буде здійснення переправи через Віслинську косу польськими та союзницькими підрозділами за підтримки інженерних військ. Крім того, відпрацьовуватимуться питання відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідувальних дій в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії у результаті хімічного зараження території.

Нагадаємо, Польща має на меті створити найсильнішу армію в Європі. 

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Польща (8494) росія (65098) військові навчання (2775)


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ААААА! НАТО наступає.
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24.03.2023 12:00 Відповісти
отодвінул ґном Нато от матушкі
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24.03.2023 12:03 Відповісти
ні. то він матушку підклав під кадирушку.
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24.03.2023 12:06 Відповісти
ґеополітичий баґатодовець бо - навіть не підходь...
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24.03.2023 12:13 Відповісти
саме тих в кого сердце болить найбільше в самий вогонь, в саме пекло...
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24.03.2023 12:39 Відповісти
після війни і нашої перемоґи - все зелення буде сидіти за зраду.....
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24.03.2023 12:46 Відповісти
бубі -15 років як недоумку нелоху....
ермака - вищя міра 3 рази кацап -смерека
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24.03.2023 12:55 Відповісти
 
 