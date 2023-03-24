Окупанти витрачають мільярди на зомбування дітей та заганяють їх у мілітарні організації, - Федоров
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вчиняють найстрашніший злочин - впливають на свідомість дітей і готують їх до участі у війні.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Створили десяток мілітарних організацій, де пропагують "вєлікую росію" і необхідність їй служити.
Виділили 18 мільярдів рублів на зомбування дітей.
Організували "добровольную молодежную дружину" і прямо заявили, що вона буде допомагати "ополченію" під час контрнаступу ЗСУ.
Окупанти зрозуміли, що легше за все маніпулювати нашими дітьми, а тепер вже не соромляться відкрито говорити, що готують з них гарматне м’ясо.
Залучення дітей до участі в збройних конфліктах - це злочин, за який будуть відповідати і окупанти, і місцеві зрадники", - йдеться в повідомленні.
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фашизм прийшов надовго на росію