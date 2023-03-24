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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти витрачають мільярди на зомбування дітей та заганяють їх у мілітарні організації, - Федоров

школа

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вчиняють найстрашніший злочин - впливають на свідомість дітей і готують їх до участі у війні.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Створили десяток мілітарних організацій, де пропагують "вєлікую росію" і необхідність їй служити.

Виділили 18 мільярдів рублів на зомбування дітей.

Організували "добровольную молодежную дружину" і прямо заявили, що вона буде допомагати "ополченію" під час контрнаступу ЗСУ.

Окупанти зрозуміли, що легше за все маніпулювати нашими дітьми, а тепер вже не соромляться відкрито говорити, що готують з них гарматне м’ясо.

Залучення дітей до участі в збройних конфліктах - це злочин, за який будуть відповідати і окупанти, і місцеві зрадники", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти на захопленій Луганщині витратять 1,2 млн руб. на навчання підлітків "основ журналістики"

Автор: 

діти (5063) окупація (6685) пропаганда (2801) Федоров Іван (648)


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Ідеологічна обробка для кремля найважливіша зброя.
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24.03.2023 12:04 Відповісти
Именно поэтому "учителя" должны сразу уничтожаться. Никакой пощады, никаких исключений.
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24.03.2023 12:04 Відповісти
👍
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24.03.2023 12:49 Відповісти
Ой, вей. А куда пропал ПВК Рьдан? один день ********* и все рассосалось. Тупо пилят бабки на ровном месте, *******
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24.03.2023 12:06 Відповісти
Синего кита маслали около полу года, а тут разрулили за один день. *********
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24.03.2023 12:07 Відповісти
І у нас мільярди на зомбімарафон витрачають, а захисникам виплати скорочують
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24.03.2023 12:10 Відповісти
інвестиції в майбутній фашизм,
фашизм прийшов надовго на росію
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24.03.2023 18:59 Відповісти
 
 