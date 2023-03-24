Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січі", - СБУ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.
За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.
СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.
"У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання - фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.
Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.
Під час обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
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Китай, зарплата скорее всего будет". Или "Вот станет Янукович президентом - он нас заказами забросает". Ну или наоборот. И длится это уже 30 лет. Поэтому лояльность к России на таких предприятиях гарантирована.
ПС. Это касается не только Мотор-Сичи, но и всех предприятий ВПК и авиационки.
В том числе разных там Артемов, Авиантов и Радаров.
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року набуло поширення відео з одного з московських нічних клубів, де 74-річний нардеп перебував у компанії 21-літньої дівчини, що масажувала йому геніталії через одягhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Gazeta-13-07-7 [7] .
богуслаевянуковичі, азірови, ківи, шуфричі, медведчуки, бандарєнки, лукаші, ківалави, рабіновичі, вілкули, бойки, добкіни, табачніки, ставінскі, дубінські, бужанські, баканави... ..... ..... .... ....
5-колона в Україні - це НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ рашистів!!.....
Іх не потрібно судити , а відразу страчувати 😠
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
https://t.me/Katimsya/2359?single
Усюди інженери-проектанти . Навіть в архіві сиділа жіночка з інженерним дипломом , що за усе її професійне життя жодного креслення не зробила . Не кажучи про розрахунки .
А на заводах тільки в КБ були спражні конструктори й тільки в відділах "т.з. спеціальної розробки" .
Інші могли півжиття креслити один самий "робочий вузел" в різних компонуваннях . Так зване деталювання . Жодного т.з. "складального креслення" не зробити .
Але по законах радянщини навіть прості вузли й деталі не могли креслити люди без диплома інженера . Вони ж перші й трималися за "заводську трубу" , бо добре розуміли які з їх інженери за межами заводу !
Й саме тому в мене був керівник групи , який перевіряв граматични помилки , а сам питав у інших інженерів питання з елементарної трігонометрії .
А усюди інженерами працюють виключно ті , для кого фізика й математика були ключовими дісциплінами , а не диктанти . ********* будь яких ReachEdit редактор (як дебагер у софтвер-розробника) виправить будь яку граматичну помилку , крім т.з. бізнес-логіки ...
Тому зауваження дуже спрощенне .
А головне -- требо оцінювати вербувальника й його інтелектуальний рівень . Якась тупа гебня з Алтаю . Хіба воно знає , що таке "Мотор-січ" ?!
Там й у Москві й Новосибірску є зара певний брак фаху . А тут Алтай -- ******* !
треба уважно стежити за руками шефірів та інших сивох....
Табачники, Кушнарьови, Литвини, симоненки, мартиненки, мертвечуки, Деркачі, сівковичі, бакаї, кулінічі …., якого тільки лайна повсюди не рознесли, як чесотки, от і проявляються гниди…
Борімося!!! Зверніть Увагу, жодного повішеного зрадника України за 10 років!
Перша - це ті , що колись десь навчилися робити щось , яке інші (простійше - бличе оточення) вважають досконалим зараз й завжди . Усе в них остаточне й що не потребує додаткових зусіль . Вони дуже поважають різні звання й державні премії . Вони себе мнять викладачами . Якщо це не працює й зовнійшній світ це не визнає й не бажає купувати . Вони звинувачують увесь світ й поважають лише тих , хто їх важають зразком досконалості .
По-суті й це по факту діагноз для людини розумової праці -- повна відсутність критичного мислення .
Друга категорія - довічні учні . Завжди прагнуть здобути нових знань , не лякаються знову потрапити на лекції в якості студента . Вони критично ставлятся до усього в тому числі й до того, що роблять самі . Тим більш якщо це втрачає ринкову цінність . В єдине , що вони поважають , це технічний прогрес й науково-технічні ноухау . Й тому впевеннні -- не буває досконалості назавжди . Ось таких може нудити від відчуття того, що ти залежишь від науково й технічно-відсталої й пихастої країни . Що ти з точки зору науки й прогресу перебуваєшь десь в напівпрофесійній лізі .
Тому я не здивуюся , якщо з"ясується що ці інженери робили свої креслення на кульманах совєйського зразка й усіх запевняли , що CAD це повне лайно ...
Их отдавать нельзя.
Это возможность для рф получить инженера во время обмена.