УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8710 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 098 55

Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січі", - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.

СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.

"У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання - фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року до суду скеровано матеріали справ щодо 45 зрадників з Луганщини, - СБУ

Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 01
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 02
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 03
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 04
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 05
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 06
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 07
Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор Мотор Січі, - СБУ 08

Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

Під час обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Автор: 

Запоріжжя (2263) Київська область (4014) Мотор Січ (324) СБУ (12805) ФСБ (1449) шпигунство (990) колабораціонізм (1158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
обширную резидентуру создал богуслаев
показати весь коментар
24.03.2023 12:21
+31
Й не тільки *сучі діти*! Через цих тварин х""ло був впевненний.. що їх чекають. От. якби. пару-трійку *прі задєржанії. чи попиткє к бєгству* на місті пристрелили. то їнщї б порозмірковували б....
показати весь коментар
24.03.2023 12:54
+29
Цього завербували у 2023. Це вже коли була Буча, Харків, те ж Запоріжжя. Наволоч вона завжди наволоч.
показати весь коментар
24.03.2023 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обширную резидентуру создал богуслаев
показати весь коментар
24.03.2023 12:21 Відповісти
Цього завербували у 2023. Це вже коли була Буча, Харків, те ж Запоріжжя. Наволоч вона завжди наволоч.
показати весь коментар
24.03.2023 12:59 Відповісти
мабудь важко переживав розставання з шефом, сподівається що тепер в одній колонії будуть сидіти.
показати весь коментар
24.03.2023 13:08 Відповісти
Ничего он не создавал. Тут нужно понимать ньюансы работы. Две трети заказов идет в Россию или через Россию. При этом есть заказ - есть зарплата, нету заказа - все плохо. Раз в две недели приходит начальник и говорит "Есть заказ в Россию, Китай, зарплата скорее всего будет". Или "Вот станет Янукович президентом - он нас заказами забросает". Ну или наоборот. И длится это уже 30 лет. Поэтому лояльность к России на таких предприятиях гарантирована.
ПС. Это касается не только Мотор-Сичи, но и всех предприятий ВПК и авиационки. В том числе разных там Артемов, Авиантов и Радаров.
показати весь коментар
24.03.2023 15:39 Відповісти
а мою тезу що "Цю резидентуру десятиріччями створювала українська влада " видалили! Бач, не до вподоби! Бо мабуть порахувало упороте якесь що зе-лайно тільки 4 роки..
показати весь коментар
24.03.2023 16:38 Відповісти
Можливо. Вам в СБУ видніше.
показати весь коментар
24.03.2023 17:25 Відповісти
Да, мне как бывшему сотруднику Артема виднее.
показати весь коментар
24.03.2023 18:20 Відповісти
аа, ну да. Про лояльність Олега Петровича до росії я десь вже чув.
показати весь коментар
24.03.2023 18:24 Відповісти
Зміїне кубло рашистське! Оце кучма (мудак плюгавий) наплодив "героїв україни" ! З такими "героями" і вороги не потрібні!
показати весь коментар
24.03.2023 16:21 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (з врученням ордена Держави, 19 січня 2000).
показати весь коментар
24.03.2023 16:27 Відповісти
Один зі співавторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83 звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму щодо визнання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 «геноцидом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-UkrInform-13-07-2 [2] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року набуло поширення відео з одного з московських нічних клубів, де 74-річний нардеп перебував у компанії 21-літньої дівчини, що масажувала йому геніталії через одягhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Gazeta-13-07-7 [7] .
показати весь коментар
24.03.2023 16:29 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2023 16:31 Відповісти
обширную резидентуру создали богуслаев януковичі, азірови, ківи, шуфричі, медведчуки, бандарєнки, лукаші, ківалави, рабіновичі, вілкули, бойки, добкіни, табачніки, ставінскі, дубінські, бужанські, баканави... ..... ..... .... ....

5-колона в Україні - це НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ рашистів!!.....
показати весь коментар
25.03.2023 08:45 Відповісти
Сучини діти!
показати весь коментар
24.03.2023 12:25 Відповісти
Й не тільки *сучі діти*! Через цих тварин х""ло був впевненний.. що їх чекають. От. якби. пару-трійку *прі задєржанії. чи попиткє к бєгству* на місті пристрелили. то їнщї б порозмірковували б....
показати весь коментар
24.03.2023 12:54 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
24.03.2023 12:25 Відповісти
100% Богуслаєв разбазікався!))) А телеграм- канали- то для кацапів!)))
показати весь коментар
24.03.2023 12:31 Відповісти
вот *******, еще и инженер-конструктор... обиженній ****
показати весь коментар
24.03.2023 12:42 Відповісти
Ну наверное не такой уже и конструктор раз кацапы не забрали к себе, а использовали как наводчика...
показати весь коментар
24.03.2023 13:02 Відповісти
Буде тепер дерев'яні піддони на зоні конструювати від 10 до 15 років.
показати весь коментар
24.03.2023 15:48 Відповісти
або кацапам через місяць передадуть по обміну на чергову надю савченко , бо військових кацапи обмінювати не поспішають .
показати весь коментар
24.03.2023 23:26 Відповісти
Як тільки земля носить таку продажну мразоту ?

Іх не потрібно судити , а відразу страчувати 😠
показати весь коментар
24.03.2023 12:52 Відповісти
Можна булоб ці запчастини пошкодити якимось чином чи замінувати, трекери поставити і туди безпілотниками бабахнути?
показати весь коментар
24.03.2023 12:52 Відповісти
Вы точно новость не попутали?
показати весь коментар
24.03.2023 13:06 Відповісти
Не с таким директором.
показати весь коментар
24.03.2023 16:29 Відповісти
Не обмінювати Богуслаєва до тих пір, поки він не здасть ворожих агентів у кількості захисників Маріуполя, а така крупна риба знає навіть більше. Не для того він копив скарби, з якими намагався втекти, щоб сидіти, а для красивого життя та заможної старості. Тому реальна перспектива провести решту життя за гратами швидко розв'яже йому язика і він здасть всих з потрохами.
показати весь коментар
24.03.2023 13:39 Відповісти
Та він вже труп і краще для держави як найдорожче обміняти цььго покідька на наших воїнів(якщо це гівно ще комусь потрібно в параші) і пішов він нах.уй.В його роки цю істоту вже не перевихуваеш звісно краще за те що він все життя він боровся проти України і лізав сраку параші пристрелети це було б справедливо. Обмін теж маловірогідний бо нема кому за нього відсосати Путіну вісячий пісюн як це зробила марченко заради визволення мертвечука
показати весь коментар
24.03.2023 20:08 Відповісти
Цей "труп" вирішив до ста років прожити і тільки так проживе цей хоч і старий на вигляд, але здоровий як бик жилистий старикан. Невиробеблений, все життя жрав на повне пузо, він стільки крові заводчан попив, що йому на 300 років здорового життя вистачить. А тут так непідфортило. Тому треба просто добре взятися за нього - чим раніше він зрозуміє, що ніхто його обмінювати не збирається, поки він сам собі це не заробить, тим швидше він усіх поздає - а це на всі сто той тип, що здасть усіх з потрохами, щоб шкуру свою врятувати і тим швидше можна його буде обміняти
показати весь коментар
24.03.2023 20:34 Відповісти
Почепити підарів на найближній гілляці. Бо інакше діла не буде.
показати весь коментар
24.03.2023 16:21 Відповісти
..Что-то они их так нежненько задерживают, а нужно их так, собак, задерживать:

youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
https://t.me/Katimsya/2359?single
показати весь коментар
24.03.2023 16:24 Відповісти
Что-то не верится что инженера-конструктора "Мотор Січі" кацапы используют для слежки за военными объектами. И в короткой переписке слишком много грамматических ошибок.
показати весь коментар
24.03.2023 16:31 Відповісти
.. на Моторі кожен другий..інженер-конструктор...))) Там це як норма.
показати весь коментар
24.03.2023 18:45 Відповісти
А десь у софку було по іншому . Сам працював в інституті , де 1200 було робітників й 10 відділів .
Усюди інженери-проектанти . Навіть в архіві сиділа жіночка з інженерним дипломом , що за усе її професійне життя жодного креслення не зробила . Не кажучи про розрахунки .
А на заводах тільки в КБ були спражні конструктори й тільки в відділах "т.з. спеціальної розробки" .
Інші могли півжиття креслити один самий "робочий вузел" в різних компонуваннях . Так зване деталювання . Жодного т.з. "складального креслення" не зробити .
Але по законах радянщини навіть прості вузли й деталі не могли креслити люди без диплома інженера . Вони ж перші й трималися за "заводську трубу" , бо добре розуміли які з їх інженери за межами заводу !
показати весь коментар
24.03.2023 23:57 Відповісти
Совок був єдиною країною у світі , де абітур"єнти втузів складали іспити по мові й літературі .

Й саме тому в мене був керівник групи , який перевіряв граматични помилки , а сам питав у інших інженерів питання з елементарної трігонометрії .

А усюди інженерами працюють виключно ті , для кого фізика й математика були ключовими дісциплінами , а не диктанти . ********* будь яких ReachEdit редактор (як дебагер у софтвер-розробника) виправить будь яку граматичну помилку , крім т.з. бізнес-логіки ...
Тому зауваження дуже спрощенне .
А головне -- требо оцінювати вербувальника й його інтелектуальний рівень . Якась тупа гебня з Алтаю . Хіба воно знає , що таке "Мотор-січ" ?!
Там й у Москві й Новосибірску є зара певний брак фаху . А тут Алтай -- ******* !
показати весь коментар
24.03.2023 23:42 Відповісти
Вертольотами в лаптях займається Мантуров, його тесть в часи СРСР займався сервісом вертольотів по світу. І був приятелем шпигуна. А хресний дпужини Мантурова Чемезов, сусід ще з Дрездена. Поставки моторів,РК йшли через сервісні центри за кордоном. Всі вони старі кореші ще з совка.
показати весь коментар
25.03.2023 07:52 Відповісти
Відєо нє пріходіт, а СБУ вже пришла.
показати весь коментар
24.03.2023 17:33 Відповісти
Треба було з їхніх телефонів скинути "куратору" локацію Ростова за координатами - тупі кацапи і туди могли ракету запустити, ото була-б хохма.
показати весь коментар
24.03.2023 18:24 Відповісти
100%!!
показати весь коментар
25.03.2023 08:50 Відповісти
І ось так у кожному місті півдня та сходу де є підприємства машинобудівництва з часів совка котри працювали і продовжують працювати на роісію - бо всі вони були заточені під впк сср. Є виключення, але їх не багато. сбу відомо - де, які, хто, яким чином. 9 років йде війна. І всі оті богуслаєви кожного дня відправляли кожен своє до роісії. Тільки розтріл директорів та замів, ну можна і ще когось прихватити, зупинить постачання споруд вбивста українців від держави Україна.
показати весь коментар
24.03.2023 18:43 Відповісти
Таких довбо.бів в запоріжжі а особливо на підприемствах які працювали на парашу дохрена і більше співчуваю СБУ вам тут великий обсяг роботи бог вам в поміч
показати весь коментар
24.03.2023 19:52 Відповісти
Друг баканафф "дуже добре попрацював"....

треба уважно стежити за руками шефірів та інших сивох....
показати весь коментар
25.03.2023 08:53 Відповісти
За 30 років московія під патронатом ригоАналів та комуняк, не тільки убивали Патріотичних Українців, а й заводили СВОЮ агентуру повсюди!!!
Табачники, Кушнарьови, Литвини, симоненки, мартиненки, мертвечуки, Деркачі, сівковичі, бакаї, кулінічі …., якого тільки лайна повсюди не рознесли, як чесотки, от і проявляються гниди…
Борімося!!! Зверніть Увагу, жодного повішеного зрадника України за 10 років!
показати весь коментар
24.03.2023 21:30 Відповісти
У нас мораторій на смертну кару... Навіть під час війни. Я пропонував що після допиту не заважати шпигунам та зрадникам вчинити прикре самогубство.
показати весь коментар
25.03.2023 05:10 Відповісти
5-колона в Україні - це НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ рашистів!!.....
показати весь коментар
25.03.2023 08:54 Відповісти
ну, чого йому не вистачало що він на злочин пішов? скільки вовка не годуй.
показати весь коментар
24.03.2023 23:00 Відповісти
У нас теж є свої люди в оркостані в на окупованих територіях, які вже СБУ зливають дані.
показати весь коментар
24.03.2023 23:14 Відповісти
Серед пострадянських інженерів й тим більш конструкторів (або проектантів) є дві контроверсійні категорії .
Перша - це ті , що колись десь навчилися робити щось , яке інші (простійше - бличе оточення) вважають досконалим зараз й завжди . Усе в них остаточне й що не потребує додаткових зусіль . Вони дуже поважають різні звання й державні премії . Вони себе мнять викладачами . Якщо це не працює й зовнійшній світ це не визнає й не бажає купувати . Вони звинувачують увесь світ й поважають лише тих , хто їх важають зразком досконалості .
По-суті й це по факту діагноз для людини розумової праці -- повна відсутність критичного мислення .

Друга категорія - довічні учні . Завжди прагнуть здобути нових знань , не лякаються знову потрапити на лекції в якості студента . Вони критично ставлятся до усього в тому числі й до того, що роблять самі . Тим більш якщо це втрачає ринкову цінність . В єдине , що вони поважають , це технічний прогрес й науково-технічні ноухау . Й тому впевеннні -- не буває досконалості назавжди . Ось таких може нудити від відчуття того, що ти залежишь від науково й технічно-відсталої й пихастої країни . Що ти з точки зору науки й прогресу перебуваєшь десь в напівпрофесійній лізі .

Тому я не здивуюся , якщо з"ясується що ці інженери робили свої креслення на кульманах совєйського зразка й усіх запевняли , що CAD це повне лайно ...
показати весь коментар
24.03.2023 23:16 Відповісти
Есть в этом странность и опасность.

Их отдавать нельзя.

Это возможность для рф получить инженера во время обмена.
показати весь коментар
25.03.2023 00:39 Відповісти
Всех сволочей руцких уродов и прочую сволочь-на кичку! Чтоб сидели долго -долго, до конца лней.
показати весь коментар
25.03.2023 03:52 Відповісти
Тут давно било видно что там работает агентура, второй завод которий нужно проверить, єто Южмаш, и КБ Луч, Антонов( здесь вообще резервуация)
показати весь коментар
25.03.2023 06:57 Відповісти
Завод Антонов був перевезений з Новосибірська в 1945 році разом з заводчанами. Луганський патронний завод був перевезений з Ойротії (Горно-Алтайськ) тоді ж. Його збудували в 1942 році америкоси для постачання Кетаю патронів. Разом з заводом приїхала сім'я Єфремова, головного українофоба Луганщини. Ну а кацап є кацап, навіть якщо і алтаєць.
показати весь коментар
25.03.2023 08:07 Відповісти
а звідки взялися люди на Алтаї?...
показати весь коментар
25.03.2023 09:00 Відповісти
 
 