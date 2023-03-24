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Новини Агресія Росії проти України
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У Чорному морі Росія тримає 4 ракетоносії з 24 "Калібрами", - ВМС

рф,корабель

Російські загарбники вивели на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів, зокрема 4 ракетоносії.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 10-ту ранку  24 березня:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить до 24 ракет;
  • в Азовському морі знаходиться 2 ворожих кораблі;
  • в Середземному морі – 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 20 ракет.

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Азовське море (1618) ВМС (1382) корабель (1612) Чорне море (1666) Середземне море (101)


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