У Чорному морі Росія тримає 4 ракетоносії з 24 "Калібрами", - ВМС
Російські загарбники вивели на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів, зокрема 4 ракетоносії.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 10-ту ранку 24 березня:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить до 24 ракет;
- в Азовському морі знаходиться 2 ворожих кораблі;
- в Середземному морі – 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 20 ракет.
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