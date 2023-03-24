В РФ розмову по телефону визнали публічним поширенням "фейків" про війну, бо її підслуховував слідчий

Колишній водій співробітника главку МВД РФ Сергій Ведель рік тому говорив по телефону з батьком, який мешкає в Бучі. Розмову підслухав співробітник поліції, який прослуховував телефон Веделя, і того заарештували за публічне розповсюдження "фейків" про російську армію.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів опозиційний російський політик Ілля Яшин, який сам з липня 2022 року перебуває в СІЗО за підозрою в поширенні "фейків".

Сергій Ведель народився в Україні. До РФ він переїхав у 1997 році й майже 20 років пропрацював у московській поліції, але його батько залишився жити в Бучі.

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9 березня 2022 року Ведель говорив з батьком по телефону. Він не знав, що за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ його телефон почали прослуховувати. Під час розмови з батьком Ведель "заперечував, що київський режим є нацистським", твердив, що метою вторгнення РФ є зміна влади в Україні, та повідомляв про великі втрати серед росіян в перші дні повномасштабної війни.

За тиждень після розмови проти Веделя порушили справу за публічне поширення фейків про російську армію. На зауваження адоката про те, що приватну телефонну розмову не можна вважати публічним висловлюванням, слідчі відповіли, що бесіду підслуховував "товариш майор". Через почуте він нібито відчув "почуття тривоги, страху та незахищеності з боку держави".

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Ведель став одним з перших фігурантів за статтею "про фейки" про російську армію. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.