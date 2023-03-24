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Новини
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В РФ розмову по телефону визнали публічним поширенням "фейків" про війну, бо її підслуховував слідчий

прослушка

Колишній водій співробітника главку МВД РФ Сергій Ведель рік тому говорив по телефону з батьком, який мешкає в Бучі. Розмову підслухав співробітник поліції, який прослуховував телефон Веделя, і того заарештували за публічне розповсюдження "фейків" про російську армію.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів опозиційний російський політик Ілля Яшин, який сам з липня 2022 року перебуває в СІЗО за підозрою в поширенні "фейків".

Сергій Ведель народився в Україні. До РФ він переїхав у 1997 році й майже 20 років пропрацював у московській поліції, але його батько залишився жити в Бучі.

Читайте: Російські спецслужби прослуховують телефонні розмови мешканців Мелітополя, - Генштаб

9 березня 2022 року Ведель говорив з батьком по телефону. Він не знав, що за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ його телефон почали прослуховувати. Під час розмови з батьком Ведель "заперечував, що київський режим є нацистським", твердив, що метою вторгнення РФ є зміна влади в Україні, та повідомляв про великі втрати серед росіян в перші дні повномасштабної війни.

За тиждень після розмови проти Веделя порушили справу за публічне поширення фейків про російську армію. На зауваження адоката про те, що приватну телефонну розмову не можна вважати публічним висловлюванням, слідчі відповіли, що бесіду підслуховував "товариш майор". Через почуте він нібито відчув "почуття тривоги, страху та незахищеності з боку держави".

Також читайте: У Москві пасажира метро заарештували за доносом людини, яка побачила в його телефоні картинки, що "дискредитують армію"

Ведель став одним з перших фігурантів за статтею "про фейки" про російську армію. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

прослуховування (206) репресії (1622) росія (65098)


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Топ коментарі
+28
Ласкаво просимо у 1937 рік! Їжте не обляпайтесь )))
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24.03.2023 13:27
+20
Патамуша патомкі стукачєй і вєртухаєв могут пастроіть толька адін агромний ГУЛАГ...
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24.03.2023 13:25
+18
Оруэлл, от зависти, что такие гениальные находки не вошли в "1984", в гробу переворачивается.
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24.03.2023 13:33
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Ну это жесть. Лютая.
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24.03.2023 13:23 Відповісти
********* обыкновенный
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24.03.2023 14:55 Відповісти
кацапське "правосудіє" та "права человека" в усій своїй красі ...
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24.03.2023 13:24 Відповісти
Патамуша патомкі стукачєй і вєртухаєв могут пастроіть толька адін агромний ГУЛАГ...
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24.03.2023 13:25 Відповісти
адін агромний ГУЛАГ...- аналагав нєту....
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24.03.2023 14:51 Відповісти
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24.03.2023 13:26 Відповісти
Ласкаво просимо у 1937 рік! Їжте не обляпайтесь )))
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24.03.2023 13:27 Відповісти
"1984"
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24.03.2023 14:18 Відповісти
Нормальным людям нічого жити в парашкостані.
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24.03.2023 13:28 Відповісти
Що є ще такі люди, кого дивують закони концтабору ? Дійсно? Хтось очікує якихось прав і свобод у концтаборі ?
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24.03.2023 13:30 Відповісти
Оруэлл, от зависти, что такие гениальные находки не вошли в "1984", в гробу переворачивается.
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24.03.2023 13:33 Відповісти
"права людини дуже переоцінені" (с)
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24.03.2023 13:34 Відповісти
там еще дважды чувака засудили за пересказ сна про Зэлэну Шмарклю ))
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24.03.2023 13:34 Відповісти
а я вважаю що все правильно, худоба повинна страждати, ще тре щоб в них взагалі телефонні розмови заборонили та відновили савєцькі телефонні перемовні пункти на почтамтах
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24.03.2023 13:35 Відповісти
Пусть гниёт на зоне ,раз ума хватило ехать на расею и работать там в полиции,и не хватило ума в 2014 оттуда уехать.у меня дальние родственники с рассеи,хотя сами родом с Закарпатья,видел их пару раз в жизни ,лет 20 назад.Моя мама ездила на расею в году так 2010 к ним,эта ***** нищая ,рассказывала ей,как ***** их с колен поднял и что Украина по сравнению с ними вообще нищета.живут в Белгородской области село Насоново (нищета такая,что наши бомжи в их хатах постеснялись бы спать),так вот ,три мои четвероюродных "братка",уже подохли на войне,их мамаша вздернуалсь.Те кто имеет украинские корни ,и живут до сих пор на расее,пусть будут уверены,что на мясо они пойдут первыми,их первых будут катовать,убивать и репрессировать,дунбасянам привет большой
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24.03.2023 13:39 Відповісти
і ці російські дегенерати той зброд не соромляться армією називати, а ще будують якісь окопи в Криму і в Бєлгородській народній республіці - це дуже романтично
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24.03.2023 14:07 Відповісти
Мона тільки казати що друга армія пабідіт фсєх врагов.
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24.03.2023 14:13 Відповісти
Там все повертається раз на 100 років
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24.03.2023 14:33 Відповісти
Хотів добре жити, присягнув московії, працював на їхню антилюдську систему і не сподівався, що заплатить таку ціну. Знали, кого прослуховувати. Наші зрадники для них все рівно залишаються хохлами
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24.03.2023 15:02 Відповісти
та нехай вони всі пересаджають один одного, кожен з них того вартий.
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24.03.2023 15:29 Відповісти
Феміду в рашці требе зображувати не з зав'язаними очима,а сидячою на бутилці.
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24.03.2023 16:10 Відповісти
А если они скрытую камеру в спальне установят, то имтим будет считаться РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПОРНОГРАФИИ (товарищь полковник с лейтенатом будут может быть покраснеют, хотя вряд ли, но точно "получат тяжелую моральную травму")!?
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24.03.2023 16:13 Відповісти
скоро все колаборанты будут умолять нас принять их обратно)
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24.03.2023 19:23 Відповісти
 
 