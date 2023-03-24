На Бахмутському напрямку за добу відбулося 32 бойові зіткнення, знищено 332 загарбники, - Череватий

За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулось 32 бойові зіткнення, 28 з них - безпосередньо в місті Бахмут. Зафіксовано 276 обстрілів різними типами артилерії, 69 з яких безпосередньо по місту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Характерними є великі втрати окупантів. За минулу добу тут було знищено 332 загарбники, ще 188 зазнали поранень. Через великі втрати вагнерівцям доводиться підсилюватися за рахунок підрозділів регулярної армії РФ, насамперед повітряно-десантних військ", - йдеться в повідомленні.

Ворог завдав минулої доби чотири авіаудари. Росіяни використовують штурмову зокрема, літаки Су-25 та ударні вертольоти типу Ка-52, Мі-24 та іноді Мі-8.

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"Окупанти завдають ударів некерованими ракетами та намагаються якнайшвидше покинути небезпечну зону, щоб уникнути вогню з наших засобів протиповітряної оборони", - зазначив Череватий.

За його словами, артилерія тут є набагато вищим фактором впливу на район бойових дій.