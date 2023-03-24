За рік СБУ викрила майже 50 проросійських ботоферм та ініціювала заборону 17 партій

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України припинила функціонування майже пів сотні ботоферм та понад 500 проросійських каналів в ютубі та ініціювала заборону 17 проросійських партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По суті, в Україні заблоковано "п’яту колону": зокрема, СБУ ініціювала заборону 17 проросійських політичних партій та зняття з реєстрації десятків громадських організацій, діяльність яких мала антиукраїнський характер. Спецслужба не допустила й поширення деструктивного впливу ворожих спецслужб через релігійні структури. Відповідні безпекові заходи були проведені в так званій УПЦ МП", - сказав у коментарі виданню речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Він наголосив, що важливим напрямком діяльності СБУ є протидія інформаційним загрозам: постійно виявляються і блокуються інформаційні майданчики, які ворог використовує для дестабілізації ситуації в Україні.

Через інтернет-платформи і групи в соціальних мережах росіяни пропагують сепаратизм та закликають до захоплення влади, намагаються сіяти розбрат та провокувати паніку. З початку повномасштабного російського вторгнення припинено функціонування майже півсотні ботоферм та понад 500 каналів в ютубі з аудиторією, що перевищує цифру в 15 млн користувачів, сказав Дехтяренко.

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