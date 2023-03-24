УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8710 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
585 6

За рік СБУ викрила майже 50 проросійських ботоферм та ініціювала заборону 17 партій

сбу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України припинила функціонування майже пів сотні ботоферм та понад 500 проросійських каналів в ютубі та ініціювала заборону 17 проросійських партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"По суті, в Україні заблоковано "п’яту колону": зокрема, СБУ ініціювала заборону 17 проросійських політичних партій та зняття з реєстрації десятків громадських організацій, діяльність яких мала антиукраїнський характер. Спецслужба не допустила й поширення деструктивного впливу ворожих спецслужб через релігійні структури. Відповідні безпекові заходи були проведені в так званій УПЦ МП", - сказав у коментарі виданню речник СБУ Артем Дехтяренко. 

Також читайте: Затримано двох російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січі", - СБУ. ФОТОрепортаж

Він наголосив, що важливим напрямком діяльності СБУ є протидія інформаційним загрозам: постійно виявляються і блокуються інформаційні майданчики, які ворог використовує для дестабілізації ситуації в Україні.

Через інтернет-платформи і групи в соціальних мережах росіяни пропагують сепаратизм та закликають до захоплення влади, намагаються сіяти розбрат та провокувати паніку. З початку повномасштабного російського вторгнення припинено функціонування майже півсотні ботоферм та понад 500 каналів в ютубі з аудиторією, що перевищує цифру в 15 млн користувачів, сказав Дехтяренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арештовано "приховані" активи дружини Медведчука Марченко на понад 440 млн грн, - СБУ

інформаційна війна (360) СБУ (12805) Дехтяренко Артем (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знаю ще одну ботоферму. Марафон пі..дежа імені ЗЕ на каналі freedom та 95 кварталу який хасрав мізки по саме немогу
показати весь коментар
24.03.2023 14:09 Відповісти
Це ботоквочка...
показати весь коментар
24.03.2023 14:37 Відповісти
/ініціювала заборону 17 проросійських партій/
Ну заборонять, і що далі?
Нагадайте, де і чим зараз займаються депутати від ОПЗЖ?
показати весь коментар
24.03.2023 14:14 Відповісти
а баканова просрала.......
показати весь коментар
24.03.2023 14:15 Відповісти
баканов свій.. він просто друг, кого нада друг
показати весь коментар
24.03.2023 14:22 Відповісти
Ну.. нє.. мене ж Цензор відкрив.. Не баньте.... Стєрлядь я з розстягаєм... Не дадуть на росіян прогадитись
показати весь коментар
24.03.2023 14:19 Відповісти
 
 