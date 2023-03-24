Україну викреслили з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції, - Рада Європи
Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні.
Про це йдеться в опублікованому у п'ятницю звіті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У звіті наводиться оцінка прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, наданих країні в 2017 році щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.
GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані.
"Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті прикметно, що Україна, тим не менш, продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, як зазначено в цьому звіті, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку", - йдеться у звіті.
GRECO робить висновок, що поточний рівень виконання рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.
Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.
У звіті вказується, що сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де відбуваються структурні зміни, що руйнують протидію корупції, або ті, де стан протидії корупції є "глобально незадовільним".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хто під слідством з діючих міністрів, нач ВЦА чи оточення моні?
а ні хто...
а саме вони заправляють всім і вся
а що вичеркнули з списка, це правильно
бо Українська влада над цим списком
Джерело:
*
Виконано 50% рекомендацій. Ще працювати і працювати в цьому напрямку.
Але хто ж це буде робити, якщо всі правоохоронні та антикорупційні органи, окрім громадських, під ненажерливими Кротами?
- Видишь суслика?
- Нет
- А по отчету написано, что есть ...
навряд чи воно зрозуміє
Цих всіх скотів треба під круглодобове відеоспостереження і прослушку, з зняттям інформації з кожного телеграма, а доходи у будь-якого їх члена сім'ї або пов'язаної з ними особи мають стати автоматично темою для розслідування. А народу встановити оплату за любу інформацію про вимагання гроошей або створення корупційних умов для цього. Виключати з списку рано, воєнний час є тільки обтяжуюючою обставиною для уродів.