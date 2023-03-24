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Україну викреслили з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції, - Рада Європи

коррупция

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні.

Про це йдеться в опублікованому у п'ятницю звіті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У звіті наводиться оцінка прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, наданих країні в 2017 році щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.

GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані.

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"Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті прикметно, що Україна, тим не менш, продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, як зазначено в цьому звіті, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку", - йдеться у звіті.

GRECO робить висновок, що поточний рівень виконання рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

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Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

У звіті вказується, що сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де відбуваються структурні зміни, що руйнують протидію корупції, або ті, де стан протидії корупції є "глобально незадовільним".

Автор: 

корупція (4683) Рада Європи (460) реформи (3206)


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Топ коментарі
+14
Зарано
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24.03.2023 14:25
+11
Ага. По-моему как раз время закрепить в этом чёрном списке, пока вся эта зеленская нечисть у власти...
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24.03.2023 14:40
+10
дивні діла твої Господи.....
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24.03.2023 14:25
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24.03.2023 14:23 Відповісти
Зарано
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24.03.2023 14:25 Відповісти
Ага. По-моему как раз время закрепить в этом чёрном списке, пока вся эта зеленская нечисть у власти...
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24.03.2023 14:40 Відповісти
неначасi
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24.03.2023 15:12 Відповісти
дивні діла твої Господи.....
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24.03.2023 14:25 Відповісти
Шкода обманутих у їхніх очікуваннях.
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24.03.2023 15:07 Відповісти
За хабар викреслили, звісно))
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24.03.2023 14:26 Відповісти
це за декілька розслідуваннь що до козлів відбувайлів
хто під слідством з діючих міністрів, нач ВЦА чи оточення моні?
а ні хто...
а саме вони заправляють всім і вся
а що вичеркнули з списка, це правильно
бо Українська влада над цим списком
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24.03.2023 14:26 Відповісти
Так ще й раніше депутатка Верховної Ради, знана розміновувачка, заявила, що їй не зрозумілі закиди президента США Джо Байдена про корупцію в Україні.
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24.03.2023 14:32 Відповісти
Так виглядає, ніби вона мала рацію!
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24.03.2023 15:09 Відповісти
Дива твої, Господи, не мають меж=)))
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24.03.2023 14:32 Відповісти
30% з заробітка віддай.. Нема в нас корупції. Кому ви в очі?
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24.03.2023 14:34 Відповісти
В Европі давно корупція, окрадання у законі а в Німеччині немає жодного незалежного суду, все корумповано.
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24.03.2023 14:39 Відповісти
У нас продолжают еще больше воровать денег, что за чушь пишут?!!!!!!!!!!!!
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24.03.2023 14:46 Відповісти
Не може Боневтік обманювати !
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24.03.2023 15:10 Відповісти
Это просто комплимент.Так надо, наверное . А с другой стороны, черный список так и останется черным. Для Украины, не для властных . Коррупционная Система против своего разрушения. Это очевидно даже по решениям вакс и более мелких решений других многочисленных судов.
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24.03.2023 14:50 Відповісти
Це авансом )
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24.03.2023 15:01 Відповісти
Мене заспокює те, що Зеля не тільки мене обдурив, і український народ, але ще й Захід.
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24.03.2023 15:05 Відповісти
Цікаво, вони там реально настільки дурні, чи їм просто не хочеться зайвий раз гальмувати рух України до ЄС, тому роблять вигляд, що не помічають реальний стан справ?
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24.03.2023 15:19 Відповісти
"GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані."

Джерело:

*
Виконано 50% рекомендацій. Ще працювати і працювати в цьому напрямку.
Але хто ж це буде робити, якщо всі правоохоронні та антикорупційні органи, окрім громадських, під ненажерливими Кротами?
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24.03.2023 15:21 Відповісти
Від таких чорних списків було б більше користі, якщо б вони супроводжувалися персональними санкціями.
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24.03.2023 15:22 Відповісти
Група звернулася до України з проханням надати звіт ... Джерело:

- Видишь суслика?
- Нет
- А по отчету написано, что есть ...
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24.03.2023 15:28 Відповісти
Певно,на позитивний результат вплинули зупинка системи закупівель "прозоро",ігнорування чиновників подачі майнових декларацій,і відсутність дикого лементу антикорупціонерів щодо страшенної,небаченої української корупції.
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24.03.2023 15:32 Відповісти
..нехилый такой себе аванс Найвэлычнившивому с его ворами-предателями, опекунами бенями-дермаками-арахнидами..
навряд чи воно зрозуміє
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24.03.2023 15:44 Відповісти
Тепер вони не руйнують протидію, а просто є її корегувальниками
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24.03.2023 15:50 Відповісти
Судді, прокурори, депутати як брали хабарі при кравчуку, кіучмі, ющенку, янику, пороху так і беруть і при зелі, внаслідок чого у країну не ідуть інвестиції. не створюються робочі місця, а бюджет розпилюється. Я уявляю, що буде робиттись під час громадних коштів на відновлення.
Цих всіх скотів треба під круглодобове відеоспостереження і прослушку, з зняттям інформації з кожного телеграма, а доходи у будь-якого їх члена сім'ї або пов'язаної з ними особи мають стати автоматично темою для розслідування. А народу встановити оплату за любу інформацію про вимагання гроошей або створення корупційних умов для цього. Виключати з списку рано, воєнний час є тільки обтяжуюючою обставиною для уродів.
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24.03.2023 16:01 Відповісти
аванс...
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24.03.2023 16:19 Відповісти
Хороший анекдот!
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24.03.2023 17:27 Відповісти
дивні дива - чим більше крадеш, тим в тебе менше бачать корупції...
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24.03.2023 18:29 Відповісти
і шо то вони там підписують??? хто і що встановив? яблука як були по 50, так і залишились, я вже промовчу про ліки та прилади - там таємниця, покрита покривалом "прозорро"
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24.03.2023 20:55 Відповісти
 
 