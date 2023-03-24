З початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано понад 600 випадків викрадень і затримань цивільних російськими військовими, - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з 24 лютого 2022 року задокументувала 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних збройними силами Росії.

Про це повідомила голова місії Матільда Богнер на презентації двох нових доповідей - про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня цього року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На окупованих територіях України ми задокументували свавільні страти та напади на окремих цивільних осіб з боку збройних сил Російської Федерації, а також повсюдні свавільні затримання та насильницькі зникнення. З 24 лютого 2022 року ми задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб збройними силами Росії", - сказала Богнер.

Вона додала, що Моніторингова місія провела інтерв’ю зі 127 цивільними особами, які були затримані, а потім звільнені. Серед них 90% повідомили, що представники збройних сил РФ і служби безпеки Росії катували їх і жорстоко з ними поводилися під час тримання під вартою.

"У деяких випадках це включало сексуальне насильство", - зауважила голова місії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни, що межують з Україною, також відчувають негативний вплив на довкілля через війну, - заступник генсека ООН Андерсен

За словами Богнер, Моніторингова місія за цей період зафіксувала також 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими структурами.

"Катування та свавільне позбавлення життя є абсолютно заборонені. Усі порушники повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосила Богнер.