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Новини Агресія Росії проти України
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З початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано понад 600 випадків викрадень і затримань цивільних російськими військовими, - ООН

оон

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з 24 лютого 2022 року задокументувала 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних збройними силами Росії.

Про це повідомила голова місії Матільда Богнер на презентації двох нових доповідей - про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня цього року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На окупованих територіях України ми задокументували свавільні страти та напади на окремих цивільних осіб з боку збройних сил Російської Федерації, а також повсюдні свавільні затримання та насильницькі зникнення. З 24 лютого 2022 року ми задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб збройними силами Росії", - сказала Богнер.

Вона додала, що Моніторингова місія провела інтерв’ю зі 127 цивільними особами, які були затримані, а потім звільнені. Серед них 90% повідомили, що представники збройних сил РФ і служби безпеки Росії катували їх і жорстоко з ними поводилися під час тримання під вартою.

"У деяких випадках це включало сексуальне насильство", - зауважила голова місії.

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За словами Богнер, Моніторингова місія за цей період зафіксувала також 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими структурами.

"Катування та свавільне позбавлення життя є абсолютно заборонені. Усі порушники повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосила Богнер.

Автор: 

затримання (4339) ООН (3346) викрадення (819) воєнні злочини (1859)


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А тепер згадайте тему про то, як Молдова переходить на румунську мову. Пам'ятаєте?
Ось:
Сенатор Диана Шошоаке считает, что Румыния должна "присоединить" к своему составу "исторические территории, принадлежащие ей: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный". Говорит, что с войной не связано, просто переживает за румын, которые никак не могут ужиться в Украине. А еще, мол, за помощь Бухареста нужно платить.
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24.03.2023 15:09 Відповісти
Эта ООН по моему живёт ещё весной прошлого года...
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24.03.2023 15:09 Відповісти
Чи у сплячці, чи туго доходить..
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24.03.2023 15:17 Відповісти
Она живёт весной примерно 1945 года)
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24.03.2023 15:27 Відповісти
 
 