Минулого тижня з українських портів вийшло 22 судна з агропродукцією
Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"За минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 22 судна покинули українські порти на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки гривен це дало Держбюджнту?