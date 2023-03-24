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Новини Агресія Росії проти України
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Минулого тижня з українських портів вийшло 22 судна з агропродукцією

зерно,корабель

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 22 судна покинули українські порти на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

ВМС (1382) зерно (3119) зерновий коридор (583)


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Мілліон тон зерна вивезено з України під час війни…

Скільки гривен це дало Держбюджнту?
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24.03.2023 16:04 Відповісти
Я так понимаю что надо тарится мукой, маслом.сюжет -галимый колобок.
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24.03.2023 16:53 Відповісти
 
 