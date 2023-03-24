Минулого тижня з українських портів вийшло 22 судна з агропродукцією

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 22 судна покинули українські порти на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС: У "зерновій угоді" немає ніяких додаткових умов