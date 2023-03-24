Експосадовця Міноборони Комаху, який пропонував 24 млн грн хабаря, засудили до 4,5 років колонії, - САП

Колишнього посадовця Міноборони Дмитра Комаху, який пропонував 24 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 4,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, 24 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України.

"Так, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

"Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - додають у САП.

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Зазначимо, що імені засудженого пресцентр САП не називає, втім, за даними джерел УП, йдеться про колишнього заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху. Багатомільйонний хабар він пропонував директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.