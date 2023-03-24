Експосадовця Міноборони Комаху, який пропонував 24 млн грн хабаря, засудили до 4,5 років колонії, - САП
Колишнього посадовця Міноборони Дмитра Комаху, який пропонував 24 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 4,5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Як зазначається, 24 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України.
"Так, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювалось детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.
"Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - додають у САП.
Зазначимо, що імені засудженого пресцентр САП не називає, втім, за даними джерел УП, йдеться про колишнього заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху. Багатомільйонний хабар він пропонував директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.
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сподівання буйла "Киев за три дня", з такими офіцерами в нашому МО, були не такі вже й безпідставні.... 😕
Розумію, що зараз під цим дописи з'являться хейтери та почнуть волати і лаятися, але це не змінить фактаж та не допоможе України. Хай хоч хто-небудь покаже мені в тексті хоч слово брехні. Цього немає. Тож читайте та думайте. Я виклав всю аналітику.
На засіданні Європейської ради Зеленський назвав п'ять причин затягування війни й віддалення миру.
1. Затягування із постачанням далекобійних ракет для України, що, за словами Зеленського, не дає Україні змоги відкинути позиції окупантів, зокрема, від Херсона, Запоріжжя та інших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами.
2. Зволікання в передачі ******** літаків.
3. Затягування з новими санкційними пакетами Європи.
4. Зволікання з реалізацією української формули миру та організацією «саміту миру».
5. Затягування з інтеграцією України до Європейського Союзу.
По-перше, претензії треба висувати собі. На превеликий жаль ми самі показали світу, що можна так робити та практикувати такі підходи. Не пам'ятаєте? Ок, я нагадаю.
1. Зеленському було б непогано пригадати при кому в Україні було зупинено виробництво далекобійної зброї та розробка нової зброї. Йому треба пригадати, як його міністр оборони Таран, якого саме він подав для призначення до Верховної Ради, провалив держзамовлення ракет та відверто саботував закупівлю снарядів всіх калібрів. Таран був міністром з 4 березня 2020 по 3 листопада 2021 та зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років. Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на... Велике будівництво. Саме завдяки його діям мы залишилися без снарядів та далекобійної зброї на початку війни. Саме Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу. За це 4 травня 2022 року, під час війни, його було призначено послом у Словенію.
2. Згідно заяв представників ВПС України для забезпечення охорони повітряного простору Україні "необхідні до п'яти бригад тактичної авіації з одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається". За оцінкою експертів, п'ять бригад тактичної авіації налічують до 200 літаків. Рішення про постачання Києву бойових літаків країнами Заходу вже ухвалено, вважають більшість військових аналітиків. Наразі стоїть питання лише про те, які саме літаки будуть надані ЗСУ. Нам хочеться, щоб це були F-16, але це можуть бути і A-10 Thunderbolt II. А може і обидва типа. Тим більше, що вже йде підготовка українських пілотів та наземного персоналу. Питання лише про місця базування та обслуговування літаків. А цим повинна займатися саме Україна. Наші партнери можуть і передадуть нам літаки, але хто на них буде зараз літати, хто та як буде обслуговувати і де їм сідати та взлітати? Тож на це потрібен час і це Зеленський знає. Чи ні?
3. Санкції... Нагадати хто та коли відновив імпорт з московії електроенергії, а коли весь світ наклав санкції на Лукашенко, то незважаючи на санкції та вимоги наших західних партнерів припинити співпрацю з диктаторським режимом і далі імпортував з Біларусі електроенергію, нафтопродукти та білоруські бітумінозними суміші для Великого будівництва? На мій превеликий жаль, багато хто сьогодні думає так само, як керівництво України ще в лютому 2022 року. Саме тому світ і досі не перерізав остаточно всі зв'язки з Росією та не накладає санкції, наприклад, на російські діаманти тощо. Ми сьогодні пожинаємо те, що посіла влада раніше. Так, це тепер нас хвилює та дратує, але як Україна казала тоді? Тиснути нам треба і далі, але не треба забувати, що ми робили самі раніше.
4. «Саміту миру» не вирішить питання та не закінчить війну. І це треба чесно визнати. Війну з Росією можна закінчити лише військовим шляхом. Інших варіантів не існує. Особисто мене дратує, коли різні західні колишні високопосадовці починають стару пісню про те, що треба Путіну дати хоть щось та, наприклад, забути про Крим. Дратує до люті. Але чи не наша влада розповідала про те, що треба перестати стріляти та про те, що з Путіним можна домовитися. Наприклад у Парижі в 2019 році. Тож і це нам повертається, але в іншій обгортці. Формула миру може працювати, коли всі сторони її реалізують. Росія нічого робити не буде. Окупанти нікуди не підуть згідно "жесту доброї волі". Лише сила та втрати можуть примусити Росії забратися з території України. Зі всієї території України включно з Кримом та Донбасом. Але тиснути треба. Тут я погоджуюсь с президентом України. І взагалі, сьогодні Захід сам не дуже розуміє, що робити з дикунською Росією, тому головна стратегія - це не дати можливість виграти Росії та програти Україні.
5. Заява Зеленського про якесь затягування з інтеграцією України до Європейського Союзу виглядає дуже дивним, тому що це претензія до самого себе. Коли він вважає, що Україна все зробила, то нагадує першокласника, який написав диктант та сам собі поставив висший бал, а потім не розуміє чому йому влцпили двійку вказуючи на купу помилок у диктанті. Йому не вдасться випросити прийом до ЕС без виконання умов. Імітація не спрацьовування та не спрацює. 27.06.2014 Україна підписала Угоду про асоціацію між Україною та ЕС. Ця Угода містить ще величезну кількість доповнень та додатків, в яких перераховано все, що нам треба зробити, щоб Україна відповідала всім стандартам ЄС. Сама Угода це 160 сторінок, а от додатки... І все це треба законодавче затвердити. А окрема претензія до України - це системна корупція. Ну, не потрібна Європі країна, в якій під час війни купують яйця по 17 гривен за штуку, яблука по 52 гривні за кілограм, турецькі бронежилети по 1000$ за штуку або польові фляги у 12 разів дорожче ніж вони коштують. До речі, це вже бізнес на крові чи ще ні? Але поки з корупцією не борються, а її толерують та поки в нас корумпована судова система, то шлях до ЄС нам закритий. До себе всі претензії, лише до себе.
Я виклав цю розлогу аналітику, щоб пробудити вас задуматися над тим, що відбувається сьогодні у країні та куди ми йдемо. А також показати головне - на жаль сьогодні у нас і далі імітація та гучні заяви домінують у державній політиці. Але це не конструктивно та безперспективно. І це не наближає нас до Перемоги, у яку я вірю. Моя віра ґрунтується на розумінні, що у нас є ЗСУ та Генштаб з Залужним. Вони переможуть. Та їм треба допомагати на всіх рівнях. І от це головне завдання для влади та народу. А хто та як справляється зі своїм завданням оцінюйте самостійно. Інформацію для роздумів я вам надав.
За 6 пляшок горілки - 5.5 роки тюрми, тут за 24 млн хабара - менше.
Висновок - не крадіть горілку, а робіть кар'єру, все буде ок.
Точно мав одержати вигоду 100 млн не менше
За мішок зерна і 24 млн дають одинакові сроки
Вивод -- пужно красть миллиони/не будеш сидеть /