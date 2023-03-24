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Новини Окуповані території
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Мешканців маріупольського ЖК "Невський", який відвідував Путін, погрожують виселити з квартир, - росЗМІ

маріуполь,путін

Маріупольці, у яких окупанти спочатку знищили житло, а потім урочисто заселили в "новий ЖК", не можуть отримати право власності на квартири нібито через перевірки "прокуратури".

Про це стало відомо з повідомлень у закритому чаті мешканців житлового комплексу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на незалежне російське видання "Верстка".

Жінка на ім’я Вікторія розповіла, що коли звернулася по документи на житло, чиновники відповіли: спочатку законність його отримання має перевірити "прокуратура".

Читайте: Після візиту Путіна до окупованого Маріуполя пов’язане з Кабаєвою видання зізналося, що житлові будинки зносила армія РФ: "Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек". СКРІНШОТ

"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", - пише в чаті інша мешканка ЖК.

Ще одна маріупольчанка розповіла журналістам: чиновники кажуть, що людей вже виселяють. Приводом може бути наявність права власності на інше житло, помилки комісії, яка перевіряла мешканців, чи щось інше.

"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье", - скаржиться в чаті один з мешканців ЖК "Невський".

Також читайте: Сподіваємось, під час візиту до Маріуполя Путін побачив, що його війська зробили з містом, - Кірбі

"Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше… но вы же забрали у нас приватизированную жилплощадь", - додає інший.

"Невський" - це житловий комплекс, який під час поїздки до Маріуполя відвідав російський диктатор Володимир Путін.

Автор: 

свавілля (50) житло (1064) Маріуполь (3227) окупація (6685) путін володимир (23790)


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Топ коментарі
+18
Глибоко нчхати на проблеми зрадників та колаборантів. Сподіваюся, в цей ЖК "Нєвський" прилетить щось потужне.
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24.03.2023 16:02
+10
Є час запалювати вогні в цирку, і є час їх гасити 😂
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24.03.2023 16:01
+10
А що вони хотіли? Це ж "асвабадітєлі". Звільнили людей від нерухомості, а декого і від життя. В кіно знялися для пропаганди, а тепер на вихід.
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24.03.2023 16:06
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Не погрожують, а їх виселили
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24.03.2023 15:59 Відповісти
Є час запалювати вогні в цирку, і є час їх гасити 😂
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24.03.2023 16:01 Відповісти
Угу, коли вже в нашому погасне й кловани щезнуть..
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24.03.2023 16:05 Відповісти
Як вашого чемоданного сруля загасять, разом зі свитою підхйловників, так одразу і погасне.
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24.03.2023 16:25 Відповісти
Якось я не з ваших ******..але з чого це Ви Зе так захищаєте? Чи вже тяпниця прийшла?
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24.03.2023 16:45 Відповісти
Та ото й видно зразу, що не з наших, гаспажа нєчаєва.
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24.03.2023 16:55 Відповісти
Ви самокритичні. А Ваш трансліт як називати? У дзеркало дивитись менше треба, й перекладати свої вологі фантазії на інших
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24.03.2023 19:04 Відповісти
Який-неякий він президент України.А ти хто така?Правильно пан сказав - *************?
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24.03.2023 17:05 Відповісти
Ааа..ну тоді бачили очі, що купували - то їжте, хоч повилазьте..я тобі не тикала й не ображала. Ведеш себе як кацапня істерична. Он весна, на шашлики зі своїм улюбленцем поїдеш.
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24.03.2023 19:02 Відповісти
Глибоко нчхати на проблеми зрадників та колаборантів. Сподіваюся, в цей ЖК "Нєвський" прилетить щось потужне.
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24.03.2023 16:02 Відповісти
Ну і хрен з ними
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24.03.2023 16:03 Відповісти
От такий він сруський мир.

Це щось на кшталт потьомкінських деревень...відстроїли красівоє такоє, сцарь приїхав, глянув на холопів - то файно живуть! А після від'їзду тих холопів вдруге пограбували й залишили ні з чим.
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24.03.2023 16:04 Відповісти
Зверски віселить из Невскі... или веселить?
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24.03.2023 16:05 Відповісти
БІСпутккін антіхрист люципЄрдовіч, може відвідувати тільки пекло, ЗОНСТ це було не *****, а його аватар...
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24.03.2023 16:06 Відповісти
А що вони хотіли? Це ж "асвабадітєлі". Звільнили людей від нерухомості, а декого і від життя. В кіно знялися для пропаганди, а тепер на вихід.
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24.03.2023 16:06 Відповісти
Їбучі колаборанти,*** вам,а не квартири.
Треба написати кацапам, що у них під Маріком, десь в Ялті(Марік) є житло.
Нехай куй чмокчуть,а не квартири.
Ублюдки диряві і душевні пітараси
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24.03.2023 16:07 Відповісти
Вони тільки зараз зрозуміли,що були учасниками масовки...
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24.03.2023 16:14 Відповісти
Тій манді дали "обрадоваться". *******, в країні війна,а воно недообрадувалось.
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24.03.2023 16:17 Відповісти
дождались росососийушку
99,999%, українських патріотів там, серед мешканців, і не було, навіть випадково, ну максимум - какабєзразніци
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24.03.2023 16:24 Відповісти
Неоднозначно отношусь. Вспоминаю как Мариупольцы ходили на концерт козломорлных, дискотеки с кадировцами. Наверно все ж пох на них. Не хотели б руцкого мира то давно уехали б
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24.03.2023 16:33 Відповісти
Тобто ці "нещасні" пішли на співпрацю з окупантом? А їх тре пожаліти? Автори замітки- ви з глузду не з'їхали? Ви для себе виберіть хто для вас ворог.
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24.03.2023 16:37 Відповісти
Ждуни головне що без бендер 💪
Йде війна вони меблі купують .... Виродки
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24.03.2023 16:42 Відповісти
Так хйло був у маріуполі чи як?)))
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24.03.2023 16:43 Відповісти
Серіал "Шуби". Другий сезон)))
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24.03.2023 16:44 Відповісти
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24.03.2023 22:20 Відповісти
Пам'ятаю як крисчани в 2015 теж такі приблизно воплі робили.
Наші всі звідти виїхали, а колаборантам туди й дорога. Була у моєї родини знайома, яка в херсонській області зараз живе під окупацією. Так ця курва регулярно пише, як їм там харашо, як узкіє мишебратья їх від нацистів врятували і тому подібне. Я маю таких пожаліти? Ага, щаззз.
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24.03.2023 16:58 Відповісти
Цікаво, а від кого вони хтять отримати право власності на квартири? Яку силу матиме документ виданий злочинцем?
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24.03.2023 17:12 Відповісти
Як там у кацапській казочці - "по усам текло, а в рот не попало"...
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24.03.2023 20:58 Відповісти
 
 