Мешканців маріупольського ЖК "Невський", який відвідував Путін, погрожують виселити з квартир, - росЗМІ

Маріупольці, у яких окупанти спочатку знищили житло, а потім урочисто заселили в "новий ЖК", не можуть отримати право власності на квартири нібито через перевірки "прокуратури".

Про це стало відомо з повідомлень у закритому чаті мешканців житлового комплексу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на незалежне російське видання "Верстка".

Жінка на ім’я Вікторія розповіла, що коли звернулася по документи на житло, чиновники відповіли: спочатку законність його отримання має перевірити "прокуратура".

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"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", - пише в чаті інша мешканка ЖК.

Ще одна маріупольчанка розповіла журналістам: чиновники кажуть, що людей вже виселяють. Приводом може бути наявність права власності на інше житло, помилки комісії, яка перевіряла мешканців, чи щось інше.

"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье", - скаржиться в чаті один з мешканців ЖК "Невський".

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"Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше… но вы же забрали у нас приватизированную жилплощадь", - додає інший.

"Невський" - це житловий комплекс, який під час поїздки до Маріуполя відвідав російський диктатор Володимир Путін.