Мешканців маріупольського ЖК "Невський", який відвідував Путін, погрожують виселити з квартир, - росЗМІ
Маріупольці, у яких окупанти спочатку знищили житло, а потім урочисто заселили в "новий ЖК", не можуть отримати право власності на квартири нібито через перевірки "прокуратури".
Про це стало відомо з повідомлень у закритому чаті мешканців житлового комплексу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на незалежне російське видання "Верстка".
Жінка на ім’я Вікторія розповіла, що коли звернулася по документи на житло, чиновники відповіли: спочатку законність його отримання має перевірити "прокуратура".
"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", - пише в чаті інша мешканка ЖК.
Ще одна маріупольчанка розповіла журналістам: чиновники кажуть, що людей вже виселяють. Приводом може бути наявність права власності на інше житло, помилки комісії, яка перевіряла мешканців, чи щось інше.
"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье", - скаржиться в чаті один з мешканців ЖК "Невський".
"Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше… но вы же забрали у нас приватизированную жилплощадь", - додає інший.
"Невський" - це житловий комплекс, який під час поїздки до Маріуполя відвідав російський диктатор Володимир Путін.
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Це щось на кшталт потьомкінських деревень...відстроїли красівоє такоє, сцарь приїхав, глянув на холопів - то файно живуть! А після від'їзду тих холопів вдруге пограбували й залишили ні з чим.
Треба написати кацапам, що у них під Маріком, десь в Ялті(Марік) є житло.
Нехай куй чмокчуть,а не квартири.
Ублюдки диряві і душевні пітараси
99,999%, українських патріотів там, серед мешканців, і не було, навіть випадково, ну максимум - какабєзразніци
Йде війна вони меблі купують .... Виродки
Наші всі звідти виїхали, а колаборантам туди й дорога. Була у моєї родини знайома, яка в херсонській області зараз живе під окупацією. Так ця курва регулярно пише, як їм там харашо, як узкіє мишебратья їх від нацистів врятували і тому подібне. Я маю таких пожаліти? Ага, щаззз.