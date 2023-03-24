УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8583 відвідувача онлайн
Новини
7 244 59

МЗС ініціює санкції проти сенаторки з Румунії, яка запропонувала анексувати частину України

румунія,шошоаке

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на румунську позафракційну сенаторку Діану Шошоаке як на особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

20 березня 2023 року позафракційна сенаторка Діана Шошоаке подала до румунського парламенту законопроєкт "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною". Таким чином парламентарка запропонувала денонсувати договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом. Зокрема, політикиня запропонувала приєднати до Румунії "історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

За словами сенаторки, ця пропозиція має на меті уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні. Інша причина анексії українських земель пов’язана з тим, що Румунія надала допомогу українцям під час повномасштабної війни.

Читайте: Парламент Румунії засудив війну Росії проти України та закликав Кремль припинити агресію

"Враховуючи конфлікт в Україні та те, що румунська держава фінансує Україну військовою технікою та зброєю через НАТО, а також те, що приблизно 3 мільйони українців пройшли через Румунію, ми просимо Україну віддати нам землі, на яких проживають наші румунські брати", - пояснила свою ініціативу Діана Шошоаке.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав Діану Йовановічі Шошоаке "маргінальною політикинею", яка використовує "класичний приклад із методички російського реваншизму". Він додав, що українське дипломатичне відомство ініціює санкції проти неї як особи, яка несе загрозу нацбезпеці.

"Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підірвати дух добросусідства між Україною та Румунією", - сказав Ніколенко.

Читайте: Україна у квітні збере Чорноморську безпекову конференцію: європейські країни повинні мати стратегію щодо регіону, - Джапарова

Автор: 

МЗС (4120) Румунія (1159) анексія (125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Новодворська це єдина напевно адекватна руська з честю і гідністю,зате її і вбили
показати весь коментар
24.03.2023 16:47
+23
проти цієї бички-циганки вже природа санкції ввела. такою бути - прокляття
показати весь коментар
24.03.2023 16:14
+23
Мерзкая свиноматка
показати весь коментар
24.03.2023 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проти цієї бички-циганки вже природа санкції ввела. такою бути - прокляття
показати весь коментар
24.03.2023 16:14 Відповісти
Мерзкая свиноматка
показати весь коментар
24.03.2023 16:30 Відповісти
🤮
показати весь коментар
24.03.2023 22:03 Відповісти
йо-пе-ре-се-те.... мало мадярів...
показати весь коментар
24.03.2023 16:15 Відповісти
правду кажуть: як Господь хоче покарати то відбирає розум
показати весь коментар
24.03.2023 16:15 Відповісти
І там свої трьетЬякові.
показати весь коментар
24.03.2023 16:16 Відповісти
тьху, гидота
показати весь коментар
24.03.2023 16:44 Відповісти
Творець чи творциня цієї статті чи статинні - автор чи авториня?
показати весь коментар
24.03.2023 16:16 Відповісти
У румунів мадь*яри просят третину територіі -- кажуть шо там іхні прадіди бігали -- то хаи віддадуть .
показати весь коментар
24.03.2023 16:18 Відповісти
Сенаторка. А на вигляд звичайна хабалка. От чому прихильників руського миру часто можна упізнати, навіть до того, як вони рота відкриють?
показати весь коментар
24.03.2023 16:20 Відповісти
Бо нормальна людина на співпрацю з цими гандонами не піде, виключно мразота і/або маргінес.

Інше питання, яким чином ця курка стала "сенатором". Якщо в них це виборна позиція, то значить отаке лайно в головах у її виборців, а це вже зовсім інша історія.
показати весь коментар
24.03.2023 16:23 Відповісти
Гавно в сенат Румынии попадает точно так же, как и во всех других странах. Кремлевской бабло.
показати весь коментар
24.03.2023 18:19 Відповісти
Кацапи не мають відношення ні до чого руського.
показати весь коментар
24.03.2023 21:31 Відповісти
Мабудь чужий приклад це щось настільки ефемерне, що ніхто навіть уваги не звертає…
Кацапи поклали тут 170 тисяч своїх солдатів, та втратили танків більше, ніж Вермахт за два роки Другої світової війни!
Думаєте що ви розумніші і все зробите «як треба»?
Так і кацапи саме так думали!
показати весь коментар
24.03.2023 16:20 Відповісти
...не солдатів, а кацапсячих свинособак
показати весь коментар
24.03.2023 17:10 Відповісти
А репарації за окупацію Одеси в 41-му вона не бажає сплатити?
показати весь коментар
24.03.2023 18:16 Відповісти
Ох ни фига себе. А что же тогда запросит Германия? Может и не успеть после Румунии.
показати весь коментар
24.03.2023 16:21 Відповісти
Треба у відповідь їй нагадати що ******* Румунська область Молдавія була до середини 13 століття частиною Галицько-волинських князів. З столицею удільного князівства в Галаці (маленький Галич) і Бирладі (від назви проживаючих там берладників - прототип козаків тільки на Дністрі). Те князівство завжди було вотчиною вигнанців з Галицького пристолу, так само як Тмуторокань була базою князів-вигнанців з Києва і Чернігова
показати весь коментар
24.03.2023 17:45 Відповісти
толи ещё будет ой йо ой
показати весь коментар
24.03.2023 16:22 Відповісти
Ткаченко, нічого не буде, просто кацапи будуть жерти репу, яку будуть вирощувати на китайських ділянках.
показати весь коментар
24.03.2023 22:07 Відповісти
Кружат шакалы.
показати весь коментар
24.03.2023 16:26 Відповісти
Кружат.. а "сбивать-то особо и нечем"..Как-то так
показати весь коментар
24.03.2023 16:31 Відповісти
Концерт... Румунія член Євросоюзу, так? Ну вона може закликати до чого завгодно, і це буде виключно проблемою тих, хто на це ведеться... Схоже, наші можновладці повелись...
показати весь коментар
24.03.2023 16:27 Відповісти
Так в том то и дело, что поселись. С этой коровой куча скандалов была. И известно, что на кремлевском подсосе. Получила заказ, отработала его. Часть гибридной войны(
показати весь коментар
24.03.2023 18:17 Відповісти
Сколько тварей вокруг..Куда глазом не глянь-не знаешь, в кого сперва и плюнуть..Вообщем-то не сильно и удивляет..Там по ранжиру их дофига..И Австрия, и Болгары, а румыны так вообще-после венгров..и т.д. С**уки в ботах.Уже про остальных и вообще молчу..
показати весь коментар
24.03.2023 16:30 Відповісти
А це ніякі закони в європейців не порушує ?
показати весь коментар
24.03.2023 16:33 Відповісти
Ахах... Капец, эти в каждой стране есть свои дебилы и их избиратели)
показати весь коментар
24.03.2023 16:34 Відповісти
Хотел написать много,но посмотрел на ее ***** ,понял что там уже природа поиздевалась.Убейте это пока оно не отложило яйца
показати весь коментар
24.03.2023 16:34 Відповісти
Скільки років Румунії не згадує?
показати весь коментар
24.03.2023 16:37 Відповісти
Я все думал, на кого она похожа. Ну вылитая Новодворская.
показати весь коментар
24.03.2023 16:37 Відповісти
А чим Вам Новодворская не вгодила?
показати весь коментар
24.03.2023 16:43 Відповісти
Не гони на Новодворскую. Это была умная, интеллигентная и вменяемая в политических вопросах женщина, которая критиковала *****. За это и поплатилась
показати весь коментар
24.03.2023 16:46 Відповісти
Новодворська це єдина напевно адекватна руська з честю і гідністю,зате її і вбили
показати весь коментар
24.03.2023 16:47 Відповісти
Кацапи ніякі не руські і ніколи ними не були.
показати весь коментар
24.03.2023 21:32 Відповісти
От здувували- одна бидлота в румунському парламенті! На себе подивіться- скільки зеленої бидлоти понавибирали...
показати весь коментар
24.03.2023 16:39 Відповісти
Ось так й перешли на румунську. Понеслося гівно по трубах... А я казала в тому пості, що ніхто не зна їхніх апетитів там, у Румунії!
показати весь коментар
24.03.2023 16:42 Відповісти
Те що одна тупа вівця з Румунії щось ********* треба ненавидіти усіх румунів?
показати весь коментар
24.03.2023 16:48 Відповісти
Де я таке казала?
Але ж диму без вогню не буває!
Нам ще цього "щастя" не вистачало, чути отаке го.
показати весь коментар
24.03.2023 17:03 Відповісти
Це опудало раніше зашкварилось на зв'язках з москалями, так що це просто відпрацювання грошей.
показати весь коментар
24.03.2023 18:03 Відповісти
Вот откуда такие ***** берутся? Другие слова подобрать невозможно
показати весь коментар
24.03.2023 16:43 Відповісти
Ну как откуда... Все из одного места. Другое дело, что кремль такое внефракционная дерьмо использует для наведения тени на плетени. Ну написала она законопроект. Ну принесла его. И благополучно отнесет его домой. А осадок в чистой воде остался
показати весь коментар
24.03.2023 18:15 Відповісти
Ну, є в Румунії мудоманія...
показати весь коментар
24.03.2023 16:49 Відповісти
svinomatka !!
показати весь коментар
24.03.2023 16:54 Відповісти
Шо-шо, яке?
показати весь коментар
24.03.2023 16:55 Відповісти
Пропоную ініціювати створення організації Велика Україна, прапором організації зробити карту України разом з територією сусідніх країн де проживають етнічні Українці, вони нам претензії, ми їм, можна ще й з'їзди на їх території проводити прямо як вони у нас *******.
показати весь коментар
24.03.2023 17:13 Відповісти
Румунська Мара-морощина, плюс Румунська Молдавія яка до 13 століття була частиною володінь Галицько- Волинських князів))
показати весь коментар
24.03.2023 17:47 Відповісти
+ несколько миллионов наших беженцев и заробитчан)))
показати весь коментар
24.03.2023 22:09 Відповісти
Віддавайте історичні Українські землі пі**ри
показати весь коментар
24.03.2023 17:18 Відповісти
Відсмокчи, чучело!
показати весь коментар
24.03.2023 17:25 Відповісти
Розвідка боєм.
показати весь коментар
24.03.2023 17:31 Відповісти
О . Зміїний потрібно було забирати в
лютому - березні коли там коцапи сиділи , а тепер фуюшки . Так тоді сцикотно було , а це бач ожили сцки
показати весь коментар
24.03.2023 17:43 Відповісти
Це все треба сприймати серйозно, не забувайте, румунська армія дійшла до москви з гітлером, а потім до Берліна з сталіним.
показати весь коментар
24.03.2023 18:02 Відповісти
Пзда внефракционная. Как принесла законопроект, так и унесла его домой. Кремлевские сребреники отработала. Главное, чтобы у украинцев осадок остался, большего от нее и не требовалось
показати весь коментар
24.03.2023 18:12 Відповісти
Її енергію на придністров'є, але там можна нарватися на позбавлення фінансування від кремля.
показати весь коментар
24.03.2023 18:38 Відповісти
Все набагато складніше. 12 днів тому Світ проковтнув румунізацію Молдови, яка визнала державною мову румунів і таким чином відмовилась від своєї мови, культури та державності. Не пройшло й двох тижнів, яв румуни підняли "Румунське питання" в Україні. Бесарабія запам'ятовала Татарбунарське та інші повстання проти румунізації батогами в 40-ти роки? Мій дід сидів в Баштанській катівні за це повстання чотири місяці, двох братів бабусі тоді вбили румуни. Я пам'ятаю історію свого краю і свого роду, і тому Трансністрії більше не буде, Румун теж не буде на моєї землі. Молдову шкода.
показати весь коментар
24.03.2023 19:06 Відповісти
З приводу румунської ти щось десь недочув. Молдавська мова і є румунською, тільки совєтізована, писалася кирилицею.
показати весь коментар
24.03.2023 21:14 Відповісти
Наталія, у вас вус відклеївся. Йдіть, будь ласка, москальським корабелєм.
показати весь коментар
24.03.2023 22:15 Відповісти
Які санкції? Відкривати кримінальну справу по 110 статті ККУ .Підключити інтерполу.Нехай курва смажиться.
показати весь коментар
24.03.2023 20:41 Відповісти
Шо вам віддати? Чернівці, які заснував київський князь Осмомисл? Так прийдіть, і візьміть.
показати весь коментар
24.03.2023 21:15 Відповісти
 
 