МЗС ініціює санкції проти сенаторки з Румунії, яка запропонувала анексувати частину України

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на румунську позафракційну сенаторку Діану Шошоаке як на особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

20 березня 2023 року позафракційна сенаторка Діана Шошоаке подала до румунського парламенту законопроєкт "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною". Таким чином парламентарка запропонувала денонсувати договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом. Зокрема, політикиня запропонувала приєднати до Румунії "історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

За словами сенаторки, ця пропозиція має на меті уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні. Інша причина анексії українських земель пов’язана з тим, що Румунія надала допомогу українцям під час повномасштабної війни.

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"Враховуючи конфлікт в Україні та те, що румунська держава фінансує Україну військовою технікою та зброєю через НАТО, а також те, що приблизно 3 мільйони українців пройшли через Румунію, ми просимо Україну віддати нам землі, на яких проживають наші румунські брати", - пояснила свою ініціативу Діана Шошоаке.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав Діану Йовановічі Шошоаке "маргінальною політикинею", яка використовує "класичний приклад із методички російського реваншизму". Він додав, що українське дипломатичне відомство ініціює санкції проти неї як особи, яка несе загрозу нацбезпеці.

"Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підірвати дух добросусідства між Україною та Румунією", - сказав Ніколенко.

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