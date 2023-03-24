"Погрожували зашити рот чорними нитками, били та знущалися": 29 березня у Києві покажуть фільм-розслідування про викрадення росіянами українських дітей

Журналісти зняли фільм-розслідування про викрадення росіянами українських дітей. 17-річна Маша та 18-річна Настя, яких росіяни обманом вивезли в окупований Крим, фотографували та знімали умови проживання, навчання та поводження з українськими дітьми на підконтрольних росіянам територіях. Дітям з патріотичною позицією погрожували "зашити рот чорними нитками". Декого били та всіляко знущалися. Дівчата назвали імена кривдників та причетних до викрадення росіянами українських дітей.

Про це розповіла журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни обманом вивезли 17-річну Машу та 18-річну Настю в Крим, де змушували вставати під російський гімн, читати російські книжки та забути про українську мову. Дітям з партіотичною позицією погрожували "зашити рот чорними нитками". Декого били та всіляко знущалися.

Дівчата на прохання Слідства.Інфо фотографували та знімали умови проживання, навчання та поводження з ними на підконтрольних росіянам територіях. Вони назвали нам імена кривдників та причетних до викрадення росіянами українських дітей.

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У якийсь момент ми зрозуміли, що зібрана інформація загрожує Маші та Насті і їх треба терміново вивозити у безпечне місце. Взялася за цю спецоперацію Юлія Химерик.

Наступного тижня ми покажемо фільм-розслідування про сміливих українських дівчат, які зібрали дуже важливі докази геноциду українців. Це боляче усвідомлювати, але росіяни викрадають наших дітей десятками тисяч, щоб зомбувати та за потреби відправити воювати під російським прапором.

Все, що ми можемо робити зараз, - збирати докази геноциду, оприлюднювати їх та прискорювати судний день для Путіна.

Тут реєстрація на показ у Києві, приходьте", - розказала журналістка.