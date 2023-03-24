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"Погрожували зашити рот чорними нитками, били та знущалися": 29 березня у Києві покажуть фільм-розслідування про викрадення росіянами українських дітей

людей,викрадення

Журналісти зняли фільм-розслідування про викрадення росіянами українських дітей. 17-річна Маша та 18-річна Настя, яких росіяни обманом вивезли в окупований Крим, фотографували та знімали умови проживання, навчання та поводження з українськими дітьми на підконтрольних росіянам територіях. Дітям з патріотичною позицією погрожували "зашити рот чорними нитками". Декого били та всіляко знущалися. Дівчата назвали імена кривдників та причетних до викрадення росіянами українських дітей.

Про це розповіла журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни обманом вивезли 17-річну Машу та 18-річну Настю в Крим, де змушували вставати під російський гімн, читати російські книжки та забути про українську мову. Дітям з партіотичною позицією погрожували "зашити рот чорними нитками". Декого били та всіляко знущалися.

Дівчата на прохання Слідства.Інфо фотографували та знімали умови проживання, навчання та поводження з ними на підконтрольних росіянам територіях. Вони назвали нам імена кривдників та причетних до викрадення росіянами українських дітей.

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У якийсь момент ми зрозуміли, що зібрана інформація загрожує Маші та Насті і їх треба терміново вивозити у безпечне місце. Взялася за цю спецоперацію Юлія Химерик.

Наступного тижня ми покажемо фільм-розслідування про сміливих українських дівчат, які зібрали дуже важливі докази геноциду українців. Це боляче усвідомлювати, але росіяни викрадають наших дітей десятками тисяч, щоб зомбувати та за потреби відправити воювати під російським прапором.

Все, що ми можемо робити зараз, - збирати докази геноциду, оприлюднювати їх та прискорювати судний день для Путіна.

Тут реєстрація на показ у Києві, приходьте", - розказала журналістка.

Автор: 

геноцид (307) діти (5063) росія (65098)


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Топ коментарі
+13
дівчата справжні герої! Сподіваюсь їх праця стане матеріалами обвинувачення в кримінальних звинуваченях проти кацапоротих
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24.03.2023 16:51
+7
найти и убить всех пдрсв
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24.03.2023 16:46
+4
Тобто їх наші завербували заздалегідь? В такому випадку це сміливі дівчата.
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24.03.2023 16:47
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найти и убить всех пдрсв
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24.03.2023 16:46 Відповісти
Тобто їх наші завербували заздалегідь? В такому випадку це сміливі дівчата.
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24.03.2023 16:47 Відповісти
звідти зв'язались
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24.03.2023 17:10 Відповісти
дівчата справжні герої! Сподіваюсь їх праця стане матеріалами обвинувачення в кримінальних звинуваченях проти кацапоротих
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24.03.2023 16:51 Відповісти
В первую очередь нужно знать кто допустил не вывоз наших детей перед окупацией! Как могли не вывезти интернаты, приюты!? Ладно дети с родителями, тут проблема родителей, что профукали своих детей из-за боязни оставить свои хаты... Конченные реально... А теперь они рассказывают о геноциде, а то что сами не думали вначале о детях!? Если, что я не русский бот, а украинский и за Украину.
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24.03.2023 21:58 Відповісти
А русские реально конченные мрази
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24.03.2023 21:59 Відповісти
А в фильме будет расследование почему детей не эвакуировали, если презик и ко ещё в 21м знали о наступлении?
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24.03.2023 23:04 Відповісти
 
 