Путін не шукає шляхів завершити війну в Україні за допомогою мирних переговорів, - Шольц

Володимир Путін і російське керівництво не шукають шляхів завершити війну в Україні за допомогою мирних переговорів.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи в п’ятницю результати дводенного саміту Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ні. Це фейкові новини, які розповсюджуються у світі правими комунікаційними мережами, але не мають нічого спільного з реальністю", - відповів Шольц на запитання, чи були з боку кремлівського очільника спроби сісти за стіл переговорів, про які невідомо широкому загалу.

Попри все, Шольц, за його словами, продовжить говорити з Путіним, з яким проводив телефонні перемовини і до цього.

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Водночас він констатував: "Абсолютно зрозумілим є те, як ця війна може завершитися: Росія повинна вивести свої війська. Це стане основою можливості встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню Росією її імперських цілей".

Канцлер зазначив, що лідери держав ЄС запевнили Президента Володимира Зеленського в солідарності, якої Україна потребує, і яка буде тривати стільки, скільки буде потрібно.

Зокрема, зазначив Шольц, вони з колегами інтенсивно обговорили питання забезпечення постійного та достатнього постачання боєприпасів, які необхідні Україні для захисту свого суверенітету. ФРН, за словами її канцлера, пропонує долучатися до контрактів, які укладаються німецькою владою з промисловістю, партнерами з інших країн. Це має сприяти збільшенню виробництва.

Шольц зауважив, що генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який узяв участь у зустрічі в Брюсселі, вкотре назвав агресивну російську війну порушенням міжнародного права. Всі учасники саміту погодилися, що російська війна створює нестабільність і невпевненість у всьому світі та впливає на регіони поза межами Європи. Отже, війна є не лише проблемою України, а всієї світової спільноти.

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Канцлер назвав два дні саміту дуже добрими та продуктивними: всі заплановані документи були схвалені, до того ж, без змін, що не часто бувало на попередніх зустрічах.