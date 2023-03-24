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Новини Війна
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Путін не шукає шляхів завершити війну в Україні за допомогою мирних переговорів, - Шольц

шольц

Володимир Путін і російське керівництво не шукають шляхів завершити війну в Україні за допомогою мирних переговорів.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи в п’ятницю результати дводенного саміту Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ні. Це фейкові новини, які розповсюджуються у світі правими комунікаційними мережами, але не мають нічого спільного з реальністю", - відповів Шольц на запитання, чи були з боку кремлівського очільника спроби сісти за стіл переговорів, про які невідомо широкому загалу.

Попри все, Шольц, за його словами, продовжить говорити з Путіним, з яким проводив телефонні перемовини і до цього.

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Водночас він констатував: "Абсолютно зрозумілим є те, як ця війна може завершитися: Росія повинна вивести свої війська. Це стане основою можливості встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню Росією її імперських цілей".

Канцлер зазначив, що лідери держав ЄС запевнили Президента Володимира Зеленського в солідарності, якої Україна потребує, і яка буде тривати стільки, скільки буде потрібно.

Зокрема, зазначив Шольц, вони з колегами інтенсивно обговорили питання забезпечення постійного та достатнього постачання боєприпасів, які необхідні Україні для захисту свого суверенітету. ФРН, за словами її канцлера, пропонує долучатися до контрактів, які укладаються німецькою владою з промисловістю, партнерами з інших країн. Це має сприяти збільшенню виробництва.

Шольц зауважив, що генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який узяв участь у зустрічі в Брюсселі, вкотре назвав агресивну російську війну порушенням міжнародного права. Всі учасники саміту погодилися, що російська війна створює нестабільність і невпевненість у всьому світі та впливає на регіони поза межами Європи. Отже, війна є не лише проблемою України, а всієї світової спільноти.

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Канцлер назвав два дні саміту дуже добрими та продуктивними: всі заплановані документи були схвалені, до того ж, без змін, що не часто бувало на попередніх зустрічах.

Автор: 

перемовини (2866) путін володимир (23790) росія (65098) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+6
не вже сліпий прозрів ? женіть кацапів з ООН на хрін .
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24.03.2023 17:37
+2
Та завжди таким був! Полiтик, трясця його...
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24.03.2023 17:35
+2
Блін, коли там ВСІ зрозуміють, що х-ло буде бомбити чи наступати ЗАВЖДИ, коли МОЖЕ? Тобто "МОЖЕ" і означає війна на нашій території, невже неясно, що вкорочувати расєє треба теж ВСЕ, ЩО МОЖУТЬ? І - о боги- наскільки буде швидше ВАМ повернутися в своє товтолобікове)) мирне європейске життя, ви не уявляєте... І нам.
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24.03.2023 17:40
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И этот хитрожопый прститут...
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24.03.2023 17:31 Відповісти
Та завжди таким був! Полiтик, трясця його...
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24.03.2023 17:35 Відповісти
Дядько Шольц таки тормоз і не простий а гірський😁 Виявляється не обов'язково бути жирафою, щоб довго доходило😝😝😝😝😜🤪
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24.03.2023 18:21 Відповісти
Треба прикласти максимум зусиль, виділити кошти на національну опозицію в регіонах рф для роботи по розвалу імперії зла...!Це буде навіть ефективніше наданої зброї і збереже життя українських воїнів!!!
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22.04.2023 21:56 Відповісти
не вже сліпий прозрів ? женіть кацапів з ООН на хрін .
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24.03.2023 17:37 Відповісти
то йому діди з потойбіччя карму виправляють потрохи
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24.03.2023 18:14 Відповісти
Чи ***** я Шольцу? поки ні...
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24.03.2023 17:38 Відповісти
Блін, коли там ВСІ зрозуміють, що х-ло буде бомбити чи наступати ЗАВЖДИ, коли МОЖЕ? Тобто "МОЖЕ" і означає війна на нашій території, невже неясно, що вкорочувати расєє треба теж ВСЕ, ЩО МОЖУТЬ? І - о боги- наскільки буде швидше ВАМ повернутися в своє товтолобікове)) мирне європейске життя, ви не уявляєте... І нам.
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24.03.2023 17:40 Відповісти
Цого кореша но ер +37062146397 сергей базиленко калобарант весь за питуха путина сам с кривого рога 1984го.жовтневый сейчас покровский район.пособник семена наркобарона!
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24.03.2023 17:44 Відповісти
Шольц пора зрозуміти давно, що плешивий ****...ко, так про нього ще Немцов казав, і того йоло...па зростила уся стара Европа. І пора зрозуміти що так як раніше, вже ніколи не буде..
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24.03.2023 17:48 Відповісти
Шольц, який путін?! Треба вже речі своїми іменами називати. Він зачмирене *****, його вже не тільки Сі, а й терорист гіркін вже чмом називає
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24.03.2023 17:55 Відповісти
слишком много внимания кремлевскому ублюдку путину вместо того чтобы уничтожить к йбеней матери йбанутого педофила.
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24.03.2023 17:55 Відповісти
Як тільки в Україні влада зміниться, то і путін здується
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24.03.2023 17:58 Відповісти


Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1639187105178845184 7 ч

Ночью иранские БПЛА нанесли удар по базе США в Сирии, где был убит американский контрактник и ранены 5 солдат. В ответ США нанесли авиаудары по базе КСИР "Имам Али" в восточной Сирии, Абу-Камаль, провинция Дейр-эз-Зор.
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24.03.2023 18:06 Відповісти
Так це давно ясно! Пуйло і москалі цю війну планують на роки й десятиліття. Мета - знищення українців, українства й України, окупація й приватизація земель України.

І взагалі, війна - суть життя татаро-московської орди.
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24.03.2023 18:11 Відповісти
Доброго ранку, Шольц!
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24.03.2023 18:51 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги». Василь Кук
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24.03.2023 20:07 Відповісти
 
 