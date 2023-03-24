У МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі Цзіньпіна з Зеленським
Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.
Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими. – Ред.) сторонами", - сказала Мао, відповідаючи на питання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з Президентом Володимиром Зеленським.
Водночас вона зазначила, що "стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), нам немає чого додати".
Топ коментарі
+15 Максім ХОЙ #398010
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+12 Саша Пончик
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+11 акаб акабіч
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Це образа для них. Тому все зрозуміло. Але китайці - люди освічені і тактовні, тому не будуть репетувати як одне недолуге: "Ми нє будєм ломітся в двєрі, гдє нас нє ждут" (чи якось так).
З іншого боку: якщо ти позиціонуєш себе як миротворця, то повинен вести розмову з обома сторонами. Якщо такого немає, то це вже не "уміротворєніє" сторін, а просто гра на публіку і досягнення своїх інтересів, як і було зрозуміло з самого початку.
- Русские учат китайский, сэр.
не може признатися що він союзник фашистів