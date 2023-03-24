У МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі Цзіньпіна з Зеленським

Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.

Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими. – Ред.) сторонами", - сказала Мао, відповідаючи на питання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з Президентом Володимиром Зеленським.

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Водночас вона зазначила, що "стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), нам немає чого додати".