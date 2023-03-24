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Новини Війна
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У МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі Цзіньпіна з Зеленським

китай

Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.

Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими. – Ред.) сторонами", - сказала Мао, відповідаючи на питання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з Президентом Володимиром Зеленським.

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Водночас вона зазначила, що "стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), нам немає чого додати".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) перемовини (2866) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+15
- Бэрримор, что там за писк на болотах?
- Русские учат китайский, сэр.
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24.03.2023 18:23
+12
Сенаторка просто хоче відсосати.
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24.03.2023 18:19
+11
кацапська шл..дра
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24.03.2023 18:23
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Твоя - моя - не розуміє з февраля...
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24.03.2023 18:08 Відповісти
Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке https://patrioty.org.ua/politic/zazikhnula-na-bukovynu-ta-zmiinyi-u-rli-poiasnyly-shcho-stoit-za-skandalnoiu-zaiavoiu-senatorky-rumunii-i-chomu-v-hru-rf-problemy-460037.html запропонувала анексувати частину територій України.
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24.03.2023 18:17 Відповісти
Сенаторка просто хоче відсосати.
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24.03.2023 18:19 Відповісти
кацапська шл..дра
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24.03.2023 18:23 Відповісти
Шендеровіч, Арестовіч... о, Анексовіч!
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24.03.2023 18:35 Відповісти
кнр-ПНХ!
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24.03.2023 18:09 Відповісти
зрозуміло, пітушня комуняцька, ми вам не уйгури, разом з Тайванем порвемо вас на британський прапор. собаки азіатські
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24.03.2023 18:10 Відповісти
Більше 2 років у нас немає посла в Китаї
Це образа для них. Тому все зрозуміло. Але китайці - люди освічені і тактовні, тому не будуть репетувати як одне недолуге: "Ми нє будєм ломітся в двєрі, гдє нас нє ждут" (чи якось так).

З іншого боку: якщо ти позиціонуєш себе як миротворця, то повинен вести розмову з обома сторонами. Якщо такого немає, то це вже не "уміротворєніє" сторін, а просто гра на публіку і досягнення своїх інтересів, як і було зрозуміло з самого початку.
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24.03.2023 18:17 Відповісти
ара хамію туда пожизненно
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24.03.2023 19:08 Відповісти
Косоокі тварюки бавляться в дурня.
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24.03.2023 18:18 Відповісти
Прикидаються шлангом .
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24.03.2023 18:21 Відповісти
гофрованим
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24.03.2023 22:32 Відповісти
- Бэрримор, что там за писк на болотах?
- Русские учат китайский, сэр.
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24.03.2023 18:23 Відповісти
цікаво як виглядало питання, може мова була про фізичну зустріч...
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24.03.2023 18:40 Відповісти
китайоза засцяв,
не може признатися що він союзник фашистів
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24.03.2023 18:40 Відповісти
Хороші були часи!

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24.03.2023 18:40 Відповісти
Сі хоче сікати в два унітази одночасно? Так не буває...
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24.03.2023 18:56 Відповісти
Якщо хтось каже "українське питання", то варто відразу таких миротворців накуй посилати.
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24.03.2023 18:59 Відповісти
Краще зразу стріляти на звук.
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24.03.2023 19:54 Відповісти
ну "на нет и суда нет"
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24.03.2023 19:15 Відповісти
Хитрых уже все раскусили.
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24.03.2023 19:18 Відповісти
 
 