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Новини Війна
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Міноборони Естонії про війну: У РФ наростає вербувальна кампанія, в Україні наближається "танковий сезон"

кундла,тармо

У Росії розпочато нову військову вербувальну кампанію – на відміну від попередніх, вона орієнтована на жителів великих міст РФ.

 Про це сказав на брифінгу в Міноборони Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кундла зазначив, що нова російська кампанія з вербування в армію вперше спрямована, зокрема, і на жителів великих міст; раніше охочих шкали переважно в периферійних регіонах і здебільшого серед національних меншин.

"Війна тепер стане набагато ближчою до жителів західних регіонів Росії", – уточнив полковник.

Він додав, що офіційно кампанія розпочнеться 1 квітня, але всі підготовчі роботи майже завершені.

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Крім того, з 1 квітня в Росії також розпочинається черговий призов на строкову службу, який триватиме до середини липня. Полковник Кундла нагадав, що для охоплення більшої кількості новобранців верхню планку призовного віку підняли в РФ до 30 років, і "все це істотно підвищує навантаження на військкомати".

Крім того, вербування продовжують російські приватні військові компанії, наприклад, у ПВК Вагнера заявили про намір набрати ще 30 000 найманців.

Полковник також прокоментував ситуацію на фронті в Україні та сказав, що за два-три тижні погода та ґрунт уже не обмежуватимуть маневри підрозділів та важкої техніки, і "тоді ми зможемо побачити, хто візьме ініціативу до своїх рук".

Автор: 

армія рф (17317) танк (2064) Естонія (1609) мобілізація (3048)


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А в Україні - вербна неділя... верба русню б'є...
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24.03.2023 19:10 Відповісти
танковый сезон
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24.03.2023 19:12 Відповісти
До речі, китай не продає раші танки та іншу техніку, бо вона ще гірша за совєцку (відома якість китайських копій) і горітиме в Україні як сірники. І якщо про це дізнається Африка та інші ринки збуту китайської зброї, то цей бізнес для китаю завершиться. А ще Індія та В'єтнам з Пакистаном побачать, що китаю морду можна бити і налупцюють як ото В'єтнам кілька десятиліть тому.
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24.03.2023 19:25 Відповісти
можу здивувати Міноборони Естонії - у нас ще більша жопа , гребуть всіх підряд , облави ( але ж про це не прийнято говорити )
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24.03.2023 19:30 Відповісти
 
 