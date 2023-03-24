Протягом 24 березня росіяни завдали по території України 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 24 березня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.
Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору".
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Юра Малко
показати весь коментар24.03.2023 19:12 Відповісти Мені подобається 2
alex orly
показати весь коментар24.03.2023 19:14 Відповісти Мені подобається 1
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