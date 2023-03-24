УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8561 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 124 2

Протягом 24 березня росіяни завдали по території України 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 24 березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог веде наступ на на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Сили оборони відбили 38 атак, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6553) обстріл (28392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим на це відповість ОПУ та Генштаб? Очевидно,як завжди, хвалькуватими історія про гігантську бавовну десь у Криму,Мелітополі,курську....таку гігантську,що крім генштабу її ніхто не бачить...
показати весь коментар
24.03.2023 19:12 Відповісти
Щось розліталися монголоїди!!! Треба їх трохи приземлити!!!! ППО, за вами слово!!!
показати весь коментар
24.03.2023 19:14 Відповісти
 
 