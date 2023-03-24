Якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі - це було б історичним рішенням, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі – це було історичним рішенням, однак ми вважатимемо досягненням і вагомий крок до членства.

Про це Кулеба сказав на спільному з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зазначив, що доля Європи та колективної безпеки сьогодні вирішується на полі бою в Україні. За його словами, найкращим стратегічним рішенням для повернення миру і стабільності в Європу буде повноцінне, беззастережне, безумовне членство України в НАТО.

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"Безумовно, наша амбіція в тому, щоб на саміті у Вільнюсі ми якнайдалі просунулися до досягнення цієї мети. Якби нас прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі – це було б взагалі історично. Але навіть якщо ми зробимо вагомий крок до членства – це вже ми вважатимемо досягненням", - зазначив Кулеба.

Він додав, що під час сьогоднішніх перемовин детально обговорив з главою МЗС Литви підготовку до саміту у Вільнюсі.