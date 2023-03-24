Якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі - це було б історичним рішенням, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі – це було історичним рішенням, однак ми вважатимемо досягненням і вагомий крок до членства.
Про це Кулеба сказав на спільному з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Глава української дипломатії зазначив, що доля Європи та колективної безпеки сьогодні вирішується на полі бою в Україні. За його словами, найкращим стратегічним рішенням для повернення миру і стабільності в Європу буде повноцінне, беззастережне, безумовне членство України в НАТО.
"Безумовно, наша амбіція в тому, щоб на саміті у Вільнюсі ми якнайдалі просунулися до досягнення цієї мети. Якби нас прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі – це було б взагалі історично. Але навіть якщо ми зробимо вагомий крок до членства – це вже ми вважатимемо досягненням", - зазначив Кулеба.
Він додав, що під час сьогоднішніх перемовин детально обговорив з главою МЗС Литви підготовку до саміту у Вільнюсі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТО: ...
орбан з сіярто: (навипередки) ага, щаз!
Коррупция, преследование оппозиции, отключение оппозиционных каналов (Прямой),- настораживает Запад.
Луценко раскритиковал полученный приказ, назвав его «мелкой политической местью», но добавил, что выполнит его.
При этом Луценко упрекнул окружение президента Украины , что его друзья «не спешат» занять место в окопах.
- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
- відсутність представництва від України в НАТО!
- Не поновлена! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.
- Злиття операції "Вагнергейт"!
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт"!
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики!
Пока не закончится война, пока Украина не возвратит себе все территории и не закроет свои границы ни о каком вступлении не может быть и речи, неужели это непонятно?
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
бачити нам ані НАТО ані ЄС. Наші західні партнери вже давно звертають на це нашу увагу.