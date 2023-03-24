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Якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі - це було б історичним рішенням, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі – це було історичним рішенням, однак ми вважатимемо досягненням і вагомий крок до членства.

Про це Кулеба сказав на спільному з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зазначив, що доля Європи та колективної безпеки сьогодні вирішується на полі бою в Україні. За його словами, найкращим стратегічним рішенням для повернення миру і стабільності в Європу буде повноцінне, беззастережне, безумовне членство України в НАТО.

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"Безумовно, наша амбіція в тому, щоб на саміті у Вільнюсі ми якнайдалі просунулися до досягнення цієї мети. Якби нас прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі – це було б взагалі історично. Але навіть якщо ми зробимо вагомий крок до членства – це вже ми вважатимемо досягненням", - зазначив Кулеба.

Він додав, що під час сьогоднішніх перемовин детально обговорив з главою МЗС Литви підготовку до саміту у Вільнюсі.

Автор: 

НАТО (6438) членство в НАТО (1719) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
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Як ми прагнули до НАТО:

- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
- відсутність представництва від України в НАТО!
- Не поновлена! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.
- Злиття операції "Вагнергейт"!
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт"!
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики!
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24.03.2023 20:29
+20
Щоб мудрий нарід побачив як він лоханувся.
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24.03.2023 20:37
+17
Якщо ти живеш без мізків, то це твої проблеми. Іди дивись тєлємарафон - там контент для тебе
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24.03.2023 21:14
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Кулеба - політик по призванню. До речі, куди пропала Олена Зеркаль? Ця взагалі, просто душа політикума, але не для зелені туполобої.
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24.03.2023 20:15 Відповісти
То це вона порадила підняти тарифи на електроенергію?
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24.03.2023 20:30 Відповісти
Багато з міністрів чи замісників, хотіли би мати таку радницю. Гарна й незаміжня.
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24.03.2023 20:36 Відповісти
Але ж їх можлива цікавість, напевно, не в тому щоб одружитися з нею незаміжнею. А по іншому.
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25.03.2023 01:47 Відповісти
Серед українців сотні тисяч (а може й мільйон) людей на два рівні вищі по можливій користі для країни й народу ніж наші політики. Нам необхідна система, щоб вони були сповна задіяні.
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25.03.2023 01:59 Відповісти
За неї "душа політикума" це дуже вже занадто.
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24.03.2023 20:33 Відповісти
Хто зна. Кому як.
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24.03.2023 20:42 Відповісти
Кулеба: А прийміть нас у НАТО у Вільнюсі?
НАТО: ...
орбан з сіярто: (навипередки) ага, щаз!
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24.03.2023 20:19 Відповісти
Видимо, Запад боится получить, Россию-2 в центре Европы?
Коррупция, преследование оппозиции, отключение оппозиционных каналов (Прямой),- настораживает Запад.
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24.03.2023 20:20 Відповісти
Бывший генеральный прокурор Луценко сообщил о приказе покинуть Бахмут , где был командиром взвода ударных БПЛА и продолжить службу в территориальной обороне.
Луценко раскритиковал полученный приказ, назвав его «мелкой политической местью», но добавил, что выполнит его.
При этом Луценко упрекнул окружение президента Украины , что его друзья «не спешат» занять место в окопах.
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24.03.2023 20:30 Відповісти
коля катлета на ,,секретном ,,задании в таиланде бицепсы качает --- друг детства литинант баканов ушел в подполье , никто не знает где , руководитель фонда дэржмайна сенниченко здрыстнул за кордон чтобы дурных вопросов не задавали сколько на одэсском припортовом бобла беня поднял , а затарилась там зеленая братва нехило .......
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25.03.2023 06:30 Відповісти
росія-2 в центрі Європи вже є - Угорщина. Вони не хочуть ще однієї...
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24.03.2023 20:31 Відповісти
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 індивідуальної свободи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 верховенства права , мирного розв'язання суперечок і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Засадничим принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, які поділяють однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, що робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 колективної безпеки , тобто спільних організованих дій усіх її членів у відповідь на напад ззовні.
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24.03.2023 23:22 Відповісти
28 лист. 2019 р. - Президент Зеленский не поедет в Лондон, где состоится встреча лидеров НАТО.
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24.03.2023 20:21 Відповісти
Б*я красти держ службовцями 300 вагонів гуманітарки та писати мрії на мільйон доларів і тут такой Кулеба, а візьміть нас до НАТО та ЕС?!! Може до Сомалі треба писати або Колумбії?
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24.03.2023 20:23 Відповісти
Так про ОПу, ОВА, митницю та уряд там - а ні слова. А крадуть саме звідти
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24.03.2023 20:32 Відповісти
Настане для того час (зараз не будуть трампістам давати «козирі»), не дивуйтеся потім. І там цікава деталь - контролюють допомогу, а не внутрішні надходження і витрати з них.
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24.03.2023 21:19 Відповісти
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Джерело:
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24.03.2023 21:48 Відповісти
Як ми прагнули до НАТО:

- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
- відсутність представництва від України в НАТО!
- Не поновлена! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.
- Злиття операції "Вагнергейт"!
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт"!
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики!
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24.03.2023 20:29 Відповісти
Щоб мудрий нарід побачив як він лоханувся.
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24.03.2023 20:37 Відповісти
Вальцман це хто?
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24.03.2023 21:41 Відповісти
боневтик?
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25.03.2023 02:11 Відповісти
Якщо ти живеш без мізків, то це твої проблеми. Іди дивись тєлємарафон - там контент для тебе
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24.03.2023 21:14 Відповісти
Иногда кажется, что выше перечисленное не правда, ведь так не может быть нигде, даже если говорить о половине перечисленного. Ведь так. И тем не менее---это правда, это было у нас, при нас и про нас. Путин, евреи, шапкорад и прочие тут совсем не привяжешь---ни как. Это всё мы упороли. И плюс сплошное предательство именно власти на низовом уровне---райцентры, поселки, села. Капец. И не одного растрелянного за последние 13 месяцев за ярко выраженное государственное преступление! До победы похоже далеко---очень.
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24.03.2023 22:30 Відповісти
Аби ляпнути.
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24.03.2023 20:31 Відповісти
Ви, зелена мразота, всі роки свого шапітолію не призначили посла в НАТО!!! Немає вам віри, віслюки youbunny!!!
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24.03.2023 20:36 Відповісти
Нельзя государственным чиновникам такого уровня говорить такие глупости !

Пока не закончится война, пока Украина не возвратит себе все территории и не закроет свои границы ни о каком вступлении не может быть и речи, неужели это непонятно?
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24.03.2023 20:37 Відповісти
Идиот, причем полный.
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24.03.2023 20:47 Відповісти
Тільки кончений дебіл може розпатякувати про вступ України до НАТО на самміті у Вільнюсі!
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24.03.2023 20:59 Відповісти
Фукуяма сказав "кінець історії", ну, значить, кінець, амінь - не буде ніяких "історичних рішень"
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24.03.2023 21:03 Відповісти
Он до сих пор делает глупейшие прогнозы.
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24.03.2023 22:02 Відповісти
А шо НАТО вже дозріло шоб битися з рашкою .
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24.03.2023 21:04 Відповісти
Якби..
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24.03.2023 21:04 Відповісти
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
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24.03.2023 21:18 Відповісти
Народи демократичного світу, бережіть Україну, як самого себе, як Мир!
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24.03.2023 21:19 Відповісти
Оце дійсно сказано для телемарафону, по тексту кефірів. Чудово знає, шо поки йде війна, то жодна країна з NATO не проголосує за.
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24.03.2023 21:43 Відповісти
Когда хотят принять в союз или блок то делают это а не полощут мозги, Турция всё уже поняла с членством в ЕС, турки как только не стелились и даже конституцию изменили, а вот когда Западу нужна была территория турецкая для размещения ракет, Турция залетела в НАТО со свистом.
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24.03.2023 22:19 Відповісти
Воно хоч в курсі, що в НАТО так не приймають? Довга процедура, з голосуванням в усіх країнах блоку. Схоже не знає. І напевне не вкурив про Угорщину, Австрію, Італію, і ще деякі з'являться, які будуть губу копилити. Воно взагалі щось тямить в політиці, чи тільки сидить і час від часу пробує щось сказати, як йому здається офігенно розумне.
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24.03.2023 22:42 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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24.03.2023 22:59 Відповісти
Доки в ОПі "слуги кремля", доти наша Перемога буде постійно "не на часі", а без цього не
бачити нам ані НАТО ані ЄС. Наші західні партнери вже давно звертають на це нашу увагу.
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24.03.2023 23:47 Відповісти
Якби Кучма не продав би озброєння України, потім разом з послідовниками не поклали б ці гроші собі в кишені, а Зеленський не розміновували Чонгар і виконав би домашнє завдання, то Україні, НАТО могло би бути і без потреби.
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25.03.2023 00:02 Відповісти
Купуйте яйця по 17 і яблука по 50 і Україну приймуть в нато аж бігом
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25.03.2023 01:09 Відповісти
приймуть з радістю. Коли зелень пожовтіє.
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25.03.2023 01:40 Відповісти
 
 