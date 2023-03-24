Наша ціль – щоб Україна стала повноцінним членом НАТО, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Ціллю Литви на саміті НАТО у Вільнюсі буде наближення України до отримання повноцінного членства в Альянсі.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глава литовської дипломатії зауважив, що Вільнюс відіграватиме певну роль у тому, що можливо досягнути протягом саміту НАТО.
"Наша ціль – щоб Україна могла наблизитися до НАТО і стати країною, не просто, яку запросили, а повноцінним членом. Я не бачу архітектуру європейської безпеки, де Україна не є її членом. Це означає, що ніхто в Європі не буде в безпеці, поки України там немає", - сказав Ландсбергіс.
Нагадуємо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
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Юзік ісчьо не рєшил...
Дякуємо, Литва!!