До проєкту спільного виробництва боєприпасів для України залучені вже 20 країн, - Кулеба
20 країн Європи вже приєдналася до проєкту спільного виробництва боєприпасів для України.
Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з литовським колегою Габріеліусом Лансбергісом у Києві в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Кулеба відзначив, що Україна високо цінує підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру.
"Станом на зараз до цього проєкту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу та Норвегія. Тобто 20 країн, які будуть задіяні в тій чи іншій формі у спільне виробництво надзвичайно потрібного Україні боєприпасу 155-го калібру", - сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що це "справді революційний крок", оскільки всі ці країни працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала стратегічною.
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