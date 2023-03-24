До проєкту спільного виробництва боєприпасів для України залучені вже 20 країн, - Кулеба

20 країн Європи вже приєдналася до проєкту спільного виробництва боєприпасів для України.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з литовським колегою Габріеліусом Лансбергісом у Києві в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кулеба відзначив, що Україна високо цінує підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру.

"Станом на зараз до цього проєкту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу та Норвегія. Тобто 20 країн, які будуть задіяні в тій чи іншій формі у спільне виробництво надзвичайно потрібного Україні боєприпасу 155-го калібру", - сказав Кулеба.

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Міністр підкреслив, що це "справді революційний крок", оскільки всі ці країни працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала стратегічною.