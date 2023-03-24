Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Луганщині - в деякі села не можна потрапити без спецперепусток, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо фільтраційних заходів російських окупантів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками".

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