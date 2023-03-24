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Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Луганщині - в деякі села не можна потрапити без спецперепусток, - Генштаб

фільтраційні,фільтрація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо фільтраційних заходів російських окупантів на Луганщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Луганщині загарбники організували виїзні бригади, які здійснюють видачу російських паспортів та переклад необхідних документів, - ОВА 

Автор: 

Генштаб ЗС (6553) окупація (6685) Луганська область (4876)


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лапти жалкие косплееры - официально попасть им в Украину можно только по спецпропуску от Зе.
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24.03.2023 21:43 Відповісти
беспалева, в эти села и нужно приглашать хаймерсы
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24.03.2023 22:39 Відповісти
"На дискотеку".
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25.03.2023 01:42 Відповісти
 
 