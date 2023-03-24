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Новини
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Для піару діяльності Фонду держмайна і Сенниченка купувались ЛОМи, пости в телеграм-каналах, негативні новини відразу знімались з сайтів, - Фомічов. ДОКУМЕНТ

сенниченко

Піар кампанія Фонду держмайна часів керівництва Сенниченка була максимально нахабна та агресивна, а також переповнена різноманітних обіцянок, які очевидно не можливо було виконати. Але це була цілеспрямована стратегія, суть якої була у тому, щоб "тягнути час, щоб робити свої справи".

Про це написав активіст, колишній полонений Володимир Фомічов, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, що було то пройшло, але ця історія з Сенниченком все одно якось бентежить мене.

Влітку 21-го року я написав кілька колонок, щодо діяльності фдму та Сенниченка: ОГХК який торгував титаном в росію. Про підприємства, які навмистно банкротять, руйнують їх, щоб вони або залишались під контролем тих кого треба, або продали б їх потрібним людям забезцінь. Звичайно ніхто з іноземних інвесторів тоді б не зайшов в Україну. Бо навіщо? Це тільки одні проблеми мати тут бізнес.

Сам Сенниченко зі своїми помічниками розповідав, що все так і треба, а якісь журналісти та публіцисти зривають приватизацію. Звинувачування я читав і на свою адресу.

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Тоді піар кампанією фонду займалась Анастасія Магонова та її піар агенція. За весь час, коли я писав про діяльність фонду я не міг зрозуміти логіку обраної піар-кампанії. Вона була максимально нахабна та агресивна. Як вже виявилось під неї купувались ЛОМи, я думаю і пости в телеграм-каналах теж. Замість того, щоб розповісти про свої кроки суспільству на тих хто критикував діяльність ФДМУ зривались в коментарях окремі ЛОМи. Майже будь-які негативні новини про діяльність ФДМУ одразу знімались з новинних сайтів. Мені самому дуже пощастило, що мої тексти тоді опублікувала Українська Правда, де зберігаються принципи журналістики і їх можна прочитати хоч зараз.

Але головна ідея була дати обіцянки. Обіцянку, що завтра майже всі державні підприємства будуть розпродані іноземцям. Хоча будь-яка притомна людина розуміла, що ОГХК просто не дадуть продати не лояльній особі. ОПЗ навмистно руйнується. По тому ж ОГХК конкурси постійно переносились. Да і не пішли б іноземці без гарантій, щось у нас купувати. У нас крім Криворіжсталі взагалі, якщо пам‘ять мені не змінює, не було успішних кейсів продажу держ підприємств іноземцям. Для імітації діяльності Сенниченко продавав якісь державні складські приміщення і казав, що це велика перемога.

І я не розумів, навіщо обіцяти те, чого ти виконати просто не можеш. В чому там був сенс? Виявилось це було не від нерозуміння, чи тупих піарників, а просто бо нам брехали. Тягнули час, щоб робити свої справи даючи нам пусті обіцянки.

Єдине на що я дуже сподіваюсь, що нове керівництво ФДМУ буде ліпшим та хоча б чесним. Зрозуміло, що запустити Велику Приватизацію в Україні зараз буде неймовірно важко, може цього і не треба на даному етапі. Але сильно сподіваюсь, що підприємства будуть збережені, а не зруйновані. Побудемо трохи ідеалістами у такий важкий час. Я хочу вірити", - розповів Фомічов.

Для піару діяльності Фонду держмайна і Сенниченка купувались ЛОМи, пости в телеграм-каналах, негативні новини відразу знімались з сайтів, - Фомічов 01

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.

Автор: 

корупція (4683) ЗМІ (1359) ФДМУ (1602) Фомічов Володимир (4) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+11
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24.03.2023 21:43
+6
Прастой парєнь із народа, 4 роки тому обіцяв кінець епохи бідності. і це єдиний раз коли він дійсно не збрехав. Бо за його правління вся його команда розбагатіла дорвавшись до державного корита. А лохи73% хай жруть вечірні відосіки.
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24.03.2023 22:12
+5
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24.03.2023 21:51
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24.03.2023 21:43 Відповісти
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24.03.2023 21:51 Відповісти
опублікувала Українська Правда, де зберігаються принципи журналістики жОПзалістики...
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24.03.2023 21:57 Відповісти
нєшановныє кацапорилі карыспадєнті, а хто такіє ЛОМи????
це не ті хто падпіраєт "цінові стєлі"??
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24.03.2023 21:59 Відповісти
ЛСД,але звучить якось не дуже...
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24.03.2023 22:13 Відповісти
Лидер Общественного Мнения = ЛОМ
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24.03.2023 22:33 Відповісти
Це як "незалежні журналісти, типу Сєрьоні Лєщенко, Вови Іванова і Сірожи Пєтрова..з "ЗЕсрандії".
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24.03.2023 22:36 Відповісти
Та хто б сумнівався? Калька з кислобздійні до найменших дрібниць
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24.03.2023 22:02 Відповісти
Прастой парєнь із народа, 4 роки тому обіцяв кінець епохи бідності. і це єдиний раз коли він дійсно не збрехав. Бо за його правління вся його команда розбагатіла дорвавшись до державного корита. А лохи73% хай жруть вечірні відосіки.
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24.03.2023 22:12 Відповісти
Їм нормально,подобається
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24.03.2023 22:15 Відповісти
Хто такі ЛОМи? Якщо те, що я подумав, то українською це ЛСД (лідер суспільної думки)
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24.03.2023 22:18 Відповісти
Я розумію, чому використовують саме термін "ЛОМ", а не "ЛСД", бо українською цей термін остаточно викриває справжнє значення, порівнючи з тими, хто приймає важкі наркотики...
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24.03.2023 22:38 Відповісти
Я все понял из прочитанного, я все понял, шеф. Совершенно беззастенчиво покупались ломы, а именно лом титана, лом метана и лом аммиака, по 17 гривен за десяток. А непонятливым оппонентам демонстрировался чугуниевый лом весом 32 кг
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24.03.2023 22:21 Відповісти
Ні один виборець не буде скиглити, що це продаж на крові.
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24.03.2023 22:32 Відповісти
ну давайте вже імена цих ЛОМів! Я тільки Шустера пам'ятаю у якого в студії Сенниченко розповідав як важко йому продавати "гнилі яблука", тобто держпідприємства
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24.03.2023 22:35 Відповісти
а гардон?
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24.03.2023 22:39 Відповісти
хз... я про него знаю только что он лысый и пирамидки впаривал...
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24.03.2023 22:49 Відповісти
"...очолювану колишнім головою Фонду державного майна України" - джерело:

Когось "відмазують"!...
Цитую абзаци 2, 3, 4 частини 1 статті 1 Закону України

"Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України."

З урахуванням чинного українського законодавства голова Фонду державного державного майна України апріорі не може очолювати злочинну організацію, яка у своїй діяльності "непомітно" отримувала преференції від повноважень Фонду. Очільник злочинної організації десь там, де зосереджені повноваження щодо спрямування та координації діяльності державного органу влади, яким є Фонд державного майна України згідно того ж Закону.

Не варто зображувати двірника винуватцем розтрати в житлово-експлуатаційній конторі!
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24.03.2023 22:45 Відповісти
Посилання зроблені на Закон України "Про Фонд державного майна України".
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24.03.2023 22:48 Відповісти
Тут має бути справа про організоване злочинне угруповання...у вигляді всієї влади України, усіх часів.... єдине питання, у кого вистачить сил і духу, це реалізувати ?
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25.03.2023 08:56 Відповісти
Сенниченко організатор ОПГ ? Упаси господь ! Там бородата няня всьому Голова
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25.03.2023 02:15 Відповісти
 
 