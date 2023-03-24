Для піару діяльності Фонду держмайна і Сенниченка купувались ЛОМи, пости в телеграм-каналах, негативні новини відразу знімались з сайтів, - Фомічов. ДОКУМЕНТ
Піар кампанія Фонду держмайна часів керівництва Сенниченка була максимально нахабна та агресивна, а також переповнена різноманітних обіцянок, які очевидно не можливо було виконати. Але це була цілеспрямована стратегія, суть якої була у тому, щоб "тягнути час, щоб робити свої справи".
Про це написав активіст, колишній полонений Володимир Фомічов, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, що було то пройшло, але ця історія з Сенниченком все одно якось бентежить мене.
Влітку 21-го року я написав кілька колонок, щодо діяльності фдму та Сенниченка: ОГХК який торгував титаном в росію. Про підприємства, які навмистно банкротять, руйнують їх, щоб вони або залишались під контролем тих кого треба, або продали б їх потрібним людям забезцінь. Звичайно ніхто з іноземних інвесторів тоді б не зайшов в Україну. Бо навіщо? Це тільки одні проблеми мати тут бізнес.
Сам Сенниченко зі своїми помічниками розповідав, що все так і треба, а якісь журналісти та публіцисти зривають приватизацію. Звинувачування я читав і на свою адресу.
Тоді піар кампанією фонду займалась Анастасія Магонова та її піар агенція. За весь час, коли я писав про діяльність фонду я не міг зрозуміти логіку обраної піар-кампанії. Вона була максимально нахабна та агресивна. Як вже виявилось під неї купувались ЛОМи, я думаю і пости в телеграм-каналах теж. Замість того, щоб розповісти про свої кроки суспільству на тих хто критикував діяльність ФДМУ зривались в коментарях окремі ЛОМи. Майже будь-які негативні новини про діяльність ФДМУ одразу знімались з новинних сайтів. Мені самому дуже пощастило, що мої тексти тоді опублікувала Українська Правда, де зберігаються принципи журналістики і їх можна прочитати хоч зараз.
Але головна ідея була дати обіцянки. Обіцянку, що завтра майже всі державні підприємства будуть розпродані іноземцям. Хоча будь-яка притомна людина розуміла, що ОГХК просто не дадуть продати не лояльній особі. ОПЗ навмистно руйнується. По тому ж ОГХК конкурси постійно переносились. Да і не пішли б іноземці без гарантій, щось у нас купувати. У нас крім Криворіжсталі взагалі, якщо пам‘ять мені не змінює, не було успішних кейсів продажу держ підприємств іноземцям. Для імітації діяльності Сенниченко продавав якісь державні складські приміщення і казав, що це велика перемога.
І я не розумів, навіщо обіцяти те, чого ти виконати просто не можеш. В чому там був сенс? Виявилось це було не від нерозуміння, чи тупих піарників, а просто бо нам брехали. Тягнули час, щоб робити свої справи даючи нам пусті обіцянки.
Єдине на що я дуже сподіваюсь, що нове керівництво ФДМУ буде ліпшим та хоча б чесним. Зрозуміло, що запустити Велику Приватизацію в Україні зараз буде неймовірно важко, може цього і не треба на даному етапі. Але сильно сподіваюсь, що підприємства будуть збережені, а не зруйновані. Побудемо трохи ідеалістами у такий важкий час. Я хочу вірити", - розповів Фомічов.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.
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журналістикижОПзалістики...
це не ті хто падпіраєт "цінові стєлі"??
Когось "відмазують"!...
Цитую абзаци 2, 3, 4 частини 1 статті 1 Закону України
"Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.
Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України."
З урахуванням чинного українського законодавства голова Фонду державного державного майна України апріорі не може очолювати злочинну організацію, яка у своїй діяльності "непомітно" отримувала преференції від повноважень Фонду. Очільник злочинної організації десь там, де зосереджені повноваження щодо спрямування та координації діяльності державного органу влади, яким є Фонд державного майна України згідно того ж Закону.
Не варто зображувати двірника винуватцем розтрати в житлово-експлуатаційній конторі!