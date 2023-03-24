Залужний обговорив з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном ситуацію у Бахмуті і посилення української ППО
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - повідомив Залужний.
Також сторони обговорили питання посилення української ППО.
"Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!", - наголосив головком ЗСУ.
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Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2023 22:42 Відповісти Мені подобається 3
Николай Тесля #421235
показати весь коментар25.03.2023 01:04 Відповісти Мені подобається 0
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