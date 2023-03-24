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Новини Війна
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Залужний обговорив з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном ситуацію у Бахмуті і посилення української ППО

залужний,радакін

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - повідомив Залужний.

Також сторони обговорили питання посилення української ППО.

"Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!", - наголосив головком ЗСУ.

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Автор: 

Велика Британія (5573) ППО (3180) Бахмут (1560) Залужний Валерій (724) Радакін Тоні (27)


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24.03.2023 22:42 Відповісти
Не сильно то и весело.
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25.03.2023 01:04 Відповісти
 
 