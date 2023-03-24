На Авдіївському напрямку зараз найгарячіше, але атак поменшало, ворог видихається, - Сил оборони Таврійського напрямку

Росіяни впродовж минулої доби 31 раз атакували українські позиції на Донецькому напрямку, намагаються взяти Авдіївку в кільце.

Про це сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В районі Авдіївки не так, щоб уже зовсім дуже гаряче, але ворог продовжує атакувати і саму Авдіївку, намагається взяти її в кільце. Також бойові дії йдуть у напрямку Мар’їнки, ворог намагається атакувати наші позиції. Загалом за минулу добу ворог 31 раз атакував Донецький напрямок, із них 15 - це Авдіївський напрямок. Маю відзначити, що сім нічних штурмових дій, на які ворог спромігся, це теж був Авдіївський напрямок. Тобто можна сказати, що на даному напрямку найгарячіше. Але втрат територій за ніч не відбулося. Сподіваємося, що на кінець сьогоднішнього дня матимемо той же результат, а можливо й трохи кращий", - сказав Дмитрашківський.

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Він уточнив, що тиждень-два тому росіяни атакували Донецький напрямок по 95 разів за добу.

"Тобто можна сказати, що ворог також видихається. І на минулому тижні він уже включав резерви - це був підрозділ 98-ї бригади десантної, було дві роти танкові, які долучалися до бойових дій. Вони знаходилися в резерві, і їх долучили до бойових дій. Тож можна сміливо сказати, що ворог основні свої сили вже вичерпав, зазнав досить великих втрат особового складу і техніки. Лише за минулу добу втратив понад три рот особового складу вбитими та пораненими", - розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

За словами Дмитрашківського, ворог "останнім часом дуже передбачуваний і веде наступальні дії з однієї й тої ж самої лісосмуги".

"Відповідно, на цей час, артилерія вже пристрілялася, і щойно з’являється ворог на горизонті, відразу відкривається вогонь, відсікається бронегрупа, і залишається піхота, яка, власне кажучи, без підтримки броні приречена на загибель", - сказав речник.

Дмитрашківський відзначив, що Вугледарський напрямок на сьогодні дещо спокійніший, ніж Авдіївський та Мар’їнський.

"Ворог там досить серйозно втратив у живій силі і в техніці. І на цей час , я так розумію, що ворогу потрібен час для відновлення та поповнення резервів. Але постійна "бавовна", яка відбувається в Мелітополі, в Бердянську, дає нам право думати про те, що ми уражаємо пункти управління, склади боєприпасів та скупчення живої сили, що на даному напрямку відновитися їм поки не вдасться", - сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.