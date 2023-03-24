На Авдіївському напрямку зараз найгарячіше, але атак поменшало, ворог видихається, - Сил оборони Таврійського напрямку
Росіяни впродовж минулої доби 31 раз атакували українські позиції на Донецькому напрямку, намагаються взяти Авдіївку в кільце.
Про це сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В районі Авдіївки не так, щоб уже зовсім дуже гаряче, але ворог продовжує атакувати і саму Авдіївку, намагається взяти її в кільце. Також бойові дії йдуть у напрямку Мар’їнки, ворог намагається атакувати наші позиції. Загалом за минулу добу ворог 31 раз атакував Донецький напрямок, із них 15 - це Авдіївський напрямок. Маю відзначити, що сім нічних штурмових дій, на які ворог спромігся, це теж був Авдіївський напрямок. Тобто можна сказати, що на даному напрямку найгарячіше. Але втрат територій за ніч не відбулося. Сподіваємося, що на кінець сьогоднішнього дня матимемо той же результат, а можливо й трохи кращий", - сказав Дмитрашківський.
Він уточнив, що тиждень-два тому росіяни атакували Донецький напрямок по 95 разів за добу.
"Тобто можна сказати, що ворог також видихається. І на минулому тижні він уже включав резерви - це був підрозділ 98-ї бригади десантної, було дві роти танкові, які долучалися до бойових дій. Вони знаходилися в резерві, і їх долучили до бойових дій. Тож можна сміливо сказати, що ворог основні свої сили вже вичерпав, зазнав досить великих втрат особового складу і техніки. Лише за минулу добу втратив понад три рот особового складу вбитими та пораненими", - розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
За словами Дмитрашківського, ворог "останнім часом дуже передбачуваний і веде наступальні дії з однієї й тої ж самої лісосмуги".
"Відповідно, на цей час, артилерія вже пристрілялася, і щойно з’являється ворог на горизонті, відразу відкривається вогонь, відсікається бронегрупа, і залишається піхота, яка, власне кажучи, без підтримки броні приречена на загибель", - сказав речник.
Дмитрашківський відзначив, що Вугледарський напрямок на сьогодні дещо спокійніший, ніж Авдіївський та Мар’їнський.
"Ворог там досить серйозно втратив у живій силі і в техніці. І на цей час , я так розумію, що ворогу потрібен час для відновлення та поповнення резервів. Але постійна "бавовна", яка відбувається в Мелітополі, в Бердянську, дає нам право думати про те, що ми уражаємо пункти управління, склади боєприпасів та скупчення живої сили, що на даному напрямку відновитися їм поки не вдасться", - сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
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з поваги до воїнів перед такими запитаннями як твоє потрібно відкривати гугл
1 - Помойка на войну в Украине тратит огромные ресурсы, тем самым она вынужденна экономить на подрыве отношений между Украиной и странами союзниками Украины. Поэтому, кремлевские уроды ищут любых вариантов заморозки конфликта, чтобы увеличить финансирование зарубежных-прокремлевских сил.
2 - Война как таковая выкинула рашистов с глобальной политики и договорится с цивилизованным миром имея руки по локоть в крови фактически невозможно и кремлевские упыри это прекрасно понимают. Поэтому, кремлевские уроды ищут любых вариантов заморозки конфликта чтобы, вытереть руки от крови, привести свое рыло в цивилизованный облик и как ни в чем не бывало вернутся в глобальную политику.
Задача Украины - держать упыря в капкане войны, которую кацапы сами же развязали и довести кремлевских упырей до Гааги не дав им возможность выскользнуть из петли правосудия. Это единственный вариант окончательного разгрома Орды предоставленный Украине за 800 лет и он может быть последним. Поэтому, глупо повестись на дешевый китайский план мира, где под миром подразумевается оккупация Украины в более поздние сроки.