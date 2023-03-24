"Безмежна дружба" між Китаєм та Росією, схоже, має деякі межі, - Боррель

За словами глави дипломатії Євросоюзу Китай не перейшов для Заходу жодних "червоних ліній".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель переконаний, що співпраця між Китаєм та РФ має свої межі і КНР не переходить "червоні лінії" для Заходу. Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Боррель зазначив, що Європа має вітати будь-які спроби Китаю дистанціюватися від Росії, які, зокрема, полягають у відмові надавати країні-агресору зброї.

"Ця безмежна дружба, схоже, має деякі межі", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель відповів на "ракетні погрози" Медведєва: ЄС захищатиме Міжнародний кримінальний суд від будь-якого зовнішнього втручання

За словами головного дипломата ЄС Китай не перейшов для Заходу жодних "червоних ліній", а пропозиції Китаю про світ свідчать, що не хоче ставати союзником Росії повною мірою.

Чиновник припускає, що Пекін зараз хоче відігравати роль координатора, а не посередника. Євросоюз має вітати такі ініціативи, незважаючи на їхні недоліки.

"Оскільки Росія вітала пропозиції Китаю, він виступає у ролі, яку, я думаю, ми маємо просувати", – додав Жозеп Боррель.