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"Безмежна дружба" між Китаєм та Росією, схоже, має деякі межі, - Боррель

боррель,жозеп

За словами глави дипломатії Євросоюзу Китай не перейшов для Заходу жодних "червоних ліній".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель переконаний, що співпраця між Китаєм та РФ має свої межі і КНР не переходить "червоні лінії" для Заходу. Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Боррель зазначив, що Європа має вітати будь-які спроби Китаю дистанціюватися від Росії, які, зокрема, полягають у відмові надавати країні-агресору зброї.

"Ця безмежна дружба, схоже, має деякі межі", – сказав він.

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За словами головного дипломата ЄС Китай не перейшов для Заходу жодних "червоних ліній", а пропозиції Китаю про світ свідчать, що не хоче ставати союзником Росії повною мірою.

Чиновник припускає, що Пекін зараз хоче відігравати роль координатора, а не посередника. Євросоюз має вітати такі ініціативи, незважаючи на їхні недоліки.

"Оскільки Росія вітала пропозиції Китаю, він виступає у ролі, яку, я думаю, ми маємо просувати", – додав Жозеп Боррель.

Автор: 

Китай (4575) росія (65098) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
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24.03.2023 22:24
+3
"а пропозиції Китаю про світ свідчать" На цензорі своя бавовна
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24.03.2023 23:09
+2
Китай безнежно любит россию... и безотлагательно...
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24.03.2023 22:22
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Китай безнежно любит россию... и безотлагательно...
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24.03.2023 22:22 Відповісти
Китай на всех ложил.
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25.03.2023 01:34 Відповісти
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24.03.2023 22:24 Відповісти
Китайский план издевательский. После многолетней провальной политики они решили поиграть в уважение Китая.
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24.03.2023 22:35 Відповісти
"а пропозиції Китаю про світ свідчать" На цензорі своя бавовна
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24.03.2023 23:09 Відповісти
От же ж та "чєлюсть" бідненька у модераторів...
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24.03.2023 23:14 Відповісти
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25.03.2023 00:06 Відповісти
Тролит рф?
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25.03.2023 00:42 Відповісти
Обіцяти - не значить оженитися.
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25.03.2023 03:11 Відповісти
деякі межі, - Боррель Урал ????? волга??
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25.03.2023 06:21 Відповісти
 
 