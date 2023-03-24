Україна може розраховувати на підтримку США і Канади до кінця війни, - Трюдо
Україна може розраховувати на підтримку США і Канади під час війни проти Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляє УНІАН.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до парламенту в Оттаві разом з президентом США Джо Байденом. Він зазначив, що Канада надала Україні "значну військову підтримку".
Як пише CNN, йдеться про артилерію, боєприпаси, бронетехніку та танки. Крім цього, канадські збройні сили навчають українських військовослужбовців з 2015 року.
"Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада буде і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало. Разом ми — партнери, на яких Україна і світ можуть розраховувати", - підкреслив Трюдо.
На думку Байдена, президент РФ Володимир Путін не зміг досягти своїх цілей вторгненням в Україну.
"Вгадайте, що? Його жага землі і влади поки не виправдалася. Любов українського народу до своєї країни переможе", — сказав американський лідер про Путіна.
Він також підтвердив, що США і Канада підтримують Україну. Також Кремлю не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.
"Давайте ще раз підтвердимо, що ми будемо підтримувати яскраво палаючий факел свободи і підтримувати український народ", — підсумував Байден.
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Й мордяки у них як у їх куміра - ботокс і пластика
это трата ресурсов на врагов, которые пришли тебя убивать в твоем доме.
в то время как своих раненных навалом. зачем лечить врага? вылечишь такого, обменяешь, а ему ипотеку платить, куда он пойдет? праильна - снова в вагнера.
пусть его лечат там откуда он пришел. как там лечат, больше гарантированно калечат, многие из них никогда не вернутся повторно в строй.
Очікується, що до 2027 року Канада витратить на оборону лише близько 1,5 відсотка ВВП.
Військові витрати (% ВВП) у США були зареєстровані на рівні 3,4832 % у 2021 році.