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Україна може розраховувати на підтримку США і Канади до кінця війни, - Трюдо

трюдо,джастін

Україна може розраховувати на підтримку США і Канади під час війни проти Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляє УНІАН. 

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до парламенту в Оттаві разом з президентом США Джо Байденом. Він зазначив, що Канада надала Україні "значну військову підтримку".

Як пише CNN, йдеться про артилерію, боєприпаси, бронетехніку та танки. Крім цього, канадські збройні сили навчають українських військовослужбовців з 2015 року.

"Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада буде і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало. Разом ми — партнери, на яких Україна і світ можуть розраховувати", - підкреслив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадські військові навчатимуть українських захисників тактичній медицині, - Трюдо

На думку Байдена, президент РФ Володимир Путін не зміг досягти своїх цілей вторгненням в Україну.

"Вгадайте, що? Його жага землі і влади поки не виправдалася. Любов українського народу до своєї країни переможе", — сказав американський лідер про Путіна.

Він також підтвердив, що США і Канада підтримують Україну. Також Кремлю не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.

"Давайте ще раз підтвердимо, що ми будемо підтримувати яскраво палаючий факел свободи і підтримувати український народ", — підсумував Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запроваджує санкції проти заступників прем’єра РФ і сім’ї Медведєва, - Трюдо

Автор: 

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https://www.youtube.com/watch?v=b45bPQSH94o З Донецька і за РУССКИЙ МИР в Іспанії. Я би ПУТИНУ родила 5 детей. А за паспортом України - біженка!
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24.03.2023 22:49 Відповісти
Жестяк. За такі відосики можна відразу позбавляти громадянства, відповідну інформацію надсилати до посольств країн, де оселились особи. А там за рішенням суду нехай стягують все з них, що отримали як біженці. І довічна заборона повернутись чи відвідати Україну..

Й мордяки у них як у їх куміра - ботокс і пластика
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24.03.2023 23:15 Відповісти
А когда будет конец?
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25.03.2023 01:01 Відповісти
отдавать пленных в одностороннем порядке, без возвращения наших, это не только долбоепизм, это предательство зе-шоблы
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24.03.2023 22:49 Відповісти
это не просто пленные, это тяжелораненые пленные. им нужно дорогостоящее лечение, уход.
это трата ресурсов на врагов, которые пришли тебя убивать в твоем доме.
в то время как своих раненных навалом. зачем лечить врага? вылечишь такого, обменяешь, а ему ипотеку платить, куда он пойдет? праильна - снова в вагнера.
пусть его лечат там откуда он пришел. как там лечат, больше гарантированно калечат, многие из них никогда не вернутся повторно в строй.
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24.03.2023 23:19 Відповісти
Ще й лікуємо повністю нашим коштом, а коли наш громадянин до лікарні потрапляє - родичам починають списки необхідних ліків, канцтоварів, побутової хімії, будматеріалів видавати. ГумазЬм він такий..
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25.03.2023 00:20 Відповісти
"Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада буде і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало. Разом ми - партнери, на яких Україна і світ можуть розраховувати", - підкреслив Трюдо."

Очікується, що до 2027 року Канада витратить на оборону лише близько 1,5 відсотка ВВП.

Військові витрати (% ВВП) у США були зареєстровані на рівні 3,4832 % у 2021 році.
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24.03.2023 23:24 Відповісти
 
 