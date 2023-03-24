"Слугу народу" Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

Вищий антикорупційний суд визнав винною у недостовірному декларуванні народну депутатку із фракції "Слуга народу" Ганну Колесник, призначивши їй покарання у вигляді штрафу, але звільнив від покарання у зв’язку зі спливанням строків давності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурором САП у суді доведено, що депутатка навмисне не вказала в декларації за 2020 рік дві квартири в столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень і автомобіль, що перебували в неї в користуванні, а також нежитлові приміщення, які їй належали на праві власності, в м. Харків. Загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп.2, 3 ч.1 ст 46 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили у прокуратурі.

24 березня у Вищому антикорупційному суді оголошено вирок, яким чинну народну депутатку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України. За вироком суду народному депутату призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Водночас, як пояснюють у прокуратурі, на підставі п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України "суд звільнив особу від покарання у зв'язку із закінченням строків давності".

У повідомленні САП не названо ім'я народної депутатки, за даними ЗМІ ідеться про Ганну Колесник ("Слуга народу").

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