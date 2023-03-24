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Новини Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
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"Слугу народу" Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

колесник

Вищий антикорупційний суд визнав винною у недостовірному декларуванні народну депутатку із фракції "Слуга народу" Ганну Колесник, призначивши їй покарання у вигляді штрафу, але звільнив від покарання у зв’язку зі спливанням строків давності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурором САП у суді доведено, що депутатка навмисне не вказала в декларації за 2020 рік дві квартири в столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень і автомобіль, що перебували в неї в користуванні, а також нежитлові приміщення, які їй належали на праві власності, в м. Харків. Загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп.2, 3 ч.1 ст 46 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили у прокуратурі.

24 березня у Вищому антикорупційному суді оголошено вирок, яким чинну народну депутатку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України. За вироком суду народному депутату призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Водночас, як пояснюють у прокуратурі, на підставі п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України "суд звільнив особу від покарання у зв'язку із закінченням строків давності".

У повідомленні САП не названо ім'я народної депутатки, за даними ЗМІ ідеться про Ганну Колесник ("Слуга народу").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (1775) електронне декларування (1468) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Колесник Анна (7)


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Топ коментарі
+38
бльдям всьо, мудрому наріду нічого.
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24.03.2023 23:14
+32
Смійтесь дебіли 73%
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24.03.2023 23:15
+29
пля... тиждень тому закінчився строк давності і ОСЬ ВАМ... вирок
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24.03.2023 23:20
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бльдям всьо, мудрому наріду нічого.
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24.03.2023 23:14 Відповісти
Если она скрыла - значит она не может объяснить происхождение таких огромных денег.
Всего штраф, к тому же и платить его она не будет, и не возникает главный вопрос: - откуда у нее такие деньги?
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25.03.2023 00:46 Відповісти
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25.03.2023 12:32 Відповісти
Смійтесь дебіли 73%
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24.03.2023 23:15 Відповісти
Ета другоє
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25.03.2023 08:22 Відповісти
gnyda na gnydi
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24.03.2023 23:16 Відповісти
Клас)
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24.03.2023 23:17 Відповісти
пля... тиждень тому закінчився строк давності і ОСЬ ВАМ... вирок
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24.03.2023 23:20 Відповісти
спеціально тягнули.
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24.03.2023 23:40 Відповісти
Разве это единичный случай "понять и простить" в СН?

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24.03.2023 23:59 Відповісти
Слуги своих "господ" как лохов вертят
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24.03.2023 23:27 Відповісти
Насасала, но вчерась, до поста
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24.03.2023 23:28 Відповісти
Який головний брехун, таких і набрав у свою секту.
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24.03.2023 23:33 Відповісти
Норма?! І про яку євроінтеграцію йде мова?! Отак потрібно ї ...ти всіх! Слава зелені!
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24.03.2023 23:36 Відповісти
Ну забула…
буває…..
Но вона ж слуга….
простимо?????????
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24.03.2023 23:41 Відповісти
ну й яку демократію можна з ними побудувати, якщо навіть дрібне гівно покарати не можна, бо будуть тягнути аж допоки терміни всі не пройдуть, щоб ця ************ бодай навіть штрафу жодного не платила, який як не прямо так опосередковано все одно за наш кошт. Нам в лице сміються, бо вони вже в думках тут побудували "демократію" як в рашці. Їм та війна на краще тільки виходить.
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24.03.2023 23:43 Відповісти
Це ви зробили. Ви, ****, 73% дебілів.
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24.03.2023 23:45 Відповісти
Может народу это нравится и каждый из 73% хотел бы быть на их месте
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25.03.2023 02:24 Відповісти
Какой поп, такой и приход. Яблоко от яблони далеко не падает.
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24.03.2023 23:45 Відповісти
********........ ....
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25.03.2023 00:01 Відповісти
тихо ушла в лес.
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25.03.2023 00:03 Відповісти
nevze do nastypnyh vyboriv ne prozriemo i znov oberemo podibne lajno ?🤨
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25.03.2023 00:09 Відповісти
Якщо вона погодилась на звільнення від покарання з таких нереабілітуючих обставин, значить свою вину визнає і в подальшому у всіяких анкетах в графі "Чи притягувався (лась) до кримінальної відповідальності" має зазначати "так".
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25.03.2023 00:12 Відповісти
Та вона знову збреше
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25.03.2023 05:40 Відповісти
Щось якось тихо. Не чутно ржання "бальшинства". Вітаю, ви це зробили!
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25.03.2023 00:17 Відповісти
- Всі ці гроші ви вкрали у народу!
- Брехня! Звідки у народу такі гроші? (с)
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25.03.2023 00:55 Відповісти
Гніди зелені
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25.03.2023 01:18 Відповісти
какая ***** ссцанипа...приде весна, будемо, все проусрачно... сцуки
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25.03.2023 01:22 Відповісти
две квартиры, *****... и те не указала
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25.03.2023 01:25 Відповісти
Ґовно у тєбья в ґоловьє, Наташья!
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25.03.2023 07:23 Відповісти
Ці фокуси започатковані ще тоді, коли суддів ВАКС ще не було в проекті. З 60-х років. Орган, який веде справу, передає до суду в останні дні строків. Суд міг закрити справу взагалі, але принципово визнав цю особу винною і звільнив від покарання за сплином строків притягнення.
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25.03.2023 01:37 Відповісти
От хто воно таке, за бабки повлазило, а тепер краде щоб вернути у 100 разів більше ніж заплаттло ,от для чого нам треба такі недодепутати ,такі суді ,менти,прокурори?
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25.03.2023 04:12 Відповісти
типичная молодая тупорылка у которой нет мозгов раскидать и зашифровать наворованные деньжата надо сразу купить квартиры дома спорткар и повесить на него номер с нолями. а когда обосралась то за уши от уголовки ее спасает какая-нибудь арахамия. и кто -то наивно полагает что эти ***** действительно хотят в ЕС? тут же воруется очень легко и просто
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25.03.2023 05:21 Відповісти
Отсюда вывод - нахера всем этим органам платить зарплату?
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25.03.2023 05:40 Відповісти
Скрыла 4,4 млн. гривен, а штраф за это 44,2 тыс. грн.
Житуха не хрен делать.
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25.03.2023 06:00 Відповісти
шок
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25.03.2023 06:47 Відповісти
миле личко ******** чи отримало бабла
а так як закони лиш для народу, то вона вільна та не покарана
зашибісь
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25.03.2023 07:00 Відповісти
Ахахаха
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25.03.2023 07:05 Відповісти
Мабуть суд врахував її "патріотичний" заклик "Пора сваливать из этой страны"
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25.03.2023 07:13 Відповісти
экономическим и военным преступлениям не может быть срока давности
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25.03.2023 07:38 Відповісти
Які молодці!
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25.03.2023 07:48 Відповісти
Скільки відмазок придумали для тупого народу
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25.03.2023 08:50 Відповісти
ЗЕшлеперський окупаційний режим каже своїй зграї - РОЗКРАДАЙТЕ ДАЛІ, ВІДМАЖЕМО!

зелери шмарклям на згадку, є ще і останній СУД, самоийсуд!

ТИ ДУМАЙ, виборець ЗЕбри!
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25.03.2023 09:39 Відповісти
Отак овець і лікують.
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25.03.2023 10:24 Відповісти
ВАКС-життя вдалось!
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25.03.2023 12:17 Відповісти
Перше що повинна буде зробити нова влада - скасувати терміни давності для всіх злочинів, окрім дрібного ***********.
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25.03.2023 19:53 Відповісти
 
 