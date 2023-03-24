Справа Сенниченка: екскерівника Одеського припортового заводу звільнили під заставу, ексрадника Фонду держмайна триматимуть під вартою
ВАКС виніс низку рішень у справі ексголови ФДМУ.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився заарештувати колишнього виконувача обов’язків Одеського припортового заводу Миколу Синицю, якого підозрюють у справі екскерівника Фонда Держмайна Дмитра Сенниченка і заволодінні 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
Миколу Синицю відпустили під заставу в 5,9 млн грн.
"Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 грн застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків", — йдеться у повідомленні САП.
У прокуратурі вже заявили, що планують оскаржити рішення у Апеляційній палаті ВАКС.
Ще одному учаснику злочинної схеми — колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", — йдеться у повідомленні САП.
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Як же Сенниченко міг очолити злочинну групу, якщо згідно Закону України "Про Фонд державного майна України":
"...
Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.
Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України."?