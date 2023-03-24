УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8074 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
3 896 7

Справа Сенниченка: екскерівника Одеського припортового заводу звільнили під заставу, ексрадника Фонду держмайна триматимуть під вартою

вакс

ВАКС виніс низку рішень у справі ексголови ФДМУ.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився заарештувати колишнього виконувача обов’язків Одеського припортового заводу Миколу Синицю, якого підозрюють у справі екскерівника Фонда Держмайна Дмитра Сенниченка і заволодінні 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Миколу Синицю відпустили під заставу в 5,9 млн грн.

"Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 грн застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків", — йдеться у повідомленні САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для піару діяльності Фонду держмайна і Сенниченка купувались ЛОМи, пости в телеграм-каналах, негативні новини відразу знімались з сайтів, - Фомічов. ДОКУМЕНТ

У прокуратурі вже заявили, що планують оскаржити рішення у Апеляційній палаті ВАКС.

Ще одному учаснику злочинної схеми — колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", — йдеться у повідомленні САП.

Автор: 

корупція (4683) ОПЗ (477) САП (2217) ФДМУ (1602) Сенниченко Дмитро (127)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.03.2023 23:24 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2023 01:39 Відповісти
Не розумію: чому "справа Сенниченка", а не "справа про створення організованої злочинної організації у вищих органах виконавчої влади"?

Як же Сенниченко міг очолити злочинну групу, якщо згідно Закону України "Про Фонд державного майна України":
"...
Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України."?
показати весь коментар
24.03.2023 23:35 Відповісти
Як тільки визнають, Яцик перший на черзі.
показати весь коментар
25.03.2023 01:20 Відповісти
Хтось може назвати хоч одного призначенця Zeленського, який не був би замішаний у корупційних або антидержавних схемах? Таких просто немає! баканов, кулінич, вітренко, дємченко, рєзніков, , татаров, дєрьмак, хламідія, бенедіктова, таран, кірюша шевченко, мецгер, трухін, сухачов, бужанський... Тобто проблема не в самій ZeкоМанді, а саме в тому хто привів до влади цих виродків-мародерів і посадив їх на державні посади.
показати весь коментар
25.03.2023 06:30 Відповісти
Наразі ми просто недооцінюємо роль зенелоха, дякую йому засвітився весь гній і непотріб, який є в хворому організмі нашого суспільства і державних органах... також і за часів попєрєдніків....
показати весь коментар
25.03.2023 08:36 Відповісти
...15 лет с конфискацией,во время 3 мировой войны думаю справедливо ..
показати весь коментар
25.03.2023 07:36 Відповісти
 
 