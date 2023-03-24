Справа Сенниченка: екскерівника Одеського припортового заводу звільнили під заставу, ексрадника Фонду держмайна триматимуть під вартою

ВАКС виніс низку рішень у справі ексголови ФДМУ.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився заарештувати колишнього виконувача обов’язків Одеського припортового заводу Миколу Синицю, якого підозрюють у справі екскерівника Фонда Держмайна Дмитра Сенниченка і заволодінні 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Миколу Синицю відпустили під заставу в 5,9 млн грн.

"Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 грн застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків", — йдеться у повідомленні САП.

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У прокуратурі вже заявили, що планують оскаржити рішення у Апеляційній палаті ВАКС.

Ще одному учаснику злочинної схеми — колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", — йдеться у повідомленні САП.