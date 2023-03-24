Ввечері 24 березня у Краматорську пролунали вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу

У Краматорську ввечері 24 березня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Звуки було чутно близько 23:00 години. Сталося це за хвилину до сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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