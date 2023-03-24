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Ввечері 24 березня у Краматорську пролунали вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу

краматорськ

У Краматорську ввечері 24 березня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Звуки було чутно близько 23:00 години. Сталося це за хвилину до сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі рашисти обстріляли Краматорськ, завдали ракетного удару по Авдіївці, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28392)


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Відбій.
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24.03.2023 23:38 Відповісти
 
 