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Зеленський зробив персональні зміни у складі РНБО - замість Рябікіна введено Федорова

рнбо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Павла Рябікіна, якого звільнили з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №180/2023 від 24 березня.

Президент затвердив у персональному складі РНБО Михайла Федорова на новій посаді - віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.

20 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України.

Водночас парламент призначив Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України.

Рябікіна планується призначити послом України в Китайській Народній Республіці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Асад та іранський виробник "Шахедів"

Автор: 

РНБО (2279) Рябікін Павло (102) Федоров Михайло (876)


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Топ коментарі
+12
Міноборони - Привоз.
РНБО - КВН.
ОП - Квартал-95 + Партія регіонів.
КМ та ВР - команда вболівальниць ОП.

Україна існує тільки завдяки ЗСУ та союзникам всупереч всім намаганням ЗЄвлади.
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25.03.2023 02:03
+8
більше ділітантів, всяких і різних.
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25.03.2023 00:35
+8
голову своєї передвиборчої компанії звісно ж треба ставити, тим більше й вибори на носі, цей пан спеціалізується на рекламних компаніях в соцмережах, це як раз той кому треба подякувати за "ми зробимо їх разом", завдяки таким панам виграються вибори, політтехнології замість демократії.
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25.03.2023 01:06
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більше ділітантів, всяких і різних.
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25.03.2023 00:35 Відповісти
І кого, як на вашу думку, треба було призначати?
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25.03.2023 00:44 Відповісти
голову своєї передвиборчої компанії звісно ж треба ставити, тим більше й вибори на носі, цей пан спеціалізується на рекламних компаніях в соцмережах, це як раз той кому треба подякувати за "ми зробимо їх разом", завдяки таким панам виграються вибори, політтехнології замість демократії.
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25.03.2023 01:06 Відповісти
даже хз, военных специалистов \ энергетиков \ спецов по оборонной промышленности \ планированию-строительству оборонных сооружений \ транспорта \ эвакуации людей и материально-технических ценностей \ медицины \ финансов - война вроде, нет? рнбо это ж типа для того чтобы порешать оперативно то что идет очень хреново по тем или иным причинам (ну, типа просранной "Мрии"), а не потусить. а если всего того по тем или иным причинам нет - зачем рандомные люди в рнбо? типа, имитация деятельности?
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25.03.2023 01:23 Відповісти
Звісно, що нікого, крім інтернет-шахрая Федорова, не може бути. Дуже чесна та відповідальна людина.

Тільки такій людині і можна довірити безпеку України.
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25.03.2023 02:06 Відповісти
дарма ви так... Ще два довбодятли вміють грати на пісюаніні, так чому не них?
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25.03.2023 03:22 Відповісти
Вражає існування в українському укряді дуже «цікавих» міністерств та посад

«міністра з питань стратегічних галузей промисловості України»…

«віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України»…

Такого нема в уряді США.

У Німетчині, наприклад, в уряді нема « міністерства культури». А Культура е…

Таке враження, що Україна дуже заможна держава, яка може собі дозволіти тримати багато державних службовців.
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25.03.2023 04:48 Відповісти
Кожного з вас тут по два.
- Кому з двох ви поставили запитання? І хто з вас двох його поставив?
І чому ніхто з них вам не відповів, а відповіла третя особа? - Дивина!
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25.03.2023 06:59 Відповісти
цього разу не ділетант політтехнолог, спеціалізується на рекламних компаніях в соцмережах передвиборчих рекламах насамперед скоро він голова передвиборчої компанії Зеленського був. О то як раз йому треба дякувати за ті міфичні 73% які щезли як роса на сонці одразу після виборів. Головне зробити було галас, ніби їх було багато і вони були готові на все крім Порошенка, ну й зробили.
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25.03.2023 01:10 Відповісти
Хтось дуже пропихує. Ніякого "кумовства", чи як там нам обіцяли.
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25.03.2023 00:38 Відповісти
вони й не куми (бо євгеї)... Так, купка .нальних експерементаторів на чолі з ОПою.
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25.03.2023 03:26 Відповісти
замість Рябікіна введено Федорова а еще не хватает Иванова петрова Захарова ильина Смирнова Гаврилова Сергеева и андреева
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25.03.2023 01:23 Відповісти
Міноборони - Привоз.
РНБО - КВН.
ОП - Квартал-95 + Партія регіонів.
КМ та ВР - команда вболівальниць ОП.

Україна існує тільки завдяки ЗСУ та союзникам всупереч всім намаганням ЗЄвлади.
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25.03.2023 02:03 Відповісти
Цікаво,яка доля у кримінальної справи,за якою пан Фьодоров(в 2019 точно) проходив співучасником ?
Закрита за відсутністю складу злочину ,чи просто загубилася,....
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25.03.2023 05:02 Відповісти
зелені почвари ні на що не здатні
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25.03.2023 06:20 Відповісти
"какая разница" "мудрому нАріду" Рябінікін чи Федоров.

Артистам ролі поміняли.
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25.03.2023 06:40 Відповісти
ничего не поможет- оружия не дают
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25.03.2023 08:57 Відповісти
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25.03.2023 09:53 Відповісти
 
 