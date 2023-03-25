Зеленський зробив персональні зміни у складі РНБО - замість Рябікіна введено Федорова
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Павла Рябікіна, якого звільнили з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №180/2023 від 24 березня.
Президент затвердив у персональному складі РНБО Михайла Федорова на новій посаді - віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.
20 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України.
Водночас парламент призначив Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України.
Рябікіна планується призначити послом України в Китайській Народній Республіці.
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просранной"Мрии"), а не потусить. а если всего того по тем или иным причинам нет - зачем рандомные люди в рнбо? типа, имитация деятельности?
Тільки такій людині і можна довірити безпеку України.
«міністра з питань стратегічних галузей промисловості України»…
«віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України»…
Такого нема в уряді США.
У Німетчині, наприклад, в уряді нема « міністерства культури». А Культура е…
Таке враження, що Україна дуже заможна держава, яка може собі дозволіти тримати багато державних службовців.
- Кому з двох ви поставили запитання? І хто з вас двох його поставив?
І чому ніхто з них вам не відповів, а відповіла третя особа? - Дивина!
РНБО - КВН.
ОП - Квартал-95 + Партія регіонів.
КМ та ВР - команда вболівальниць ОП.
Україна існує тільки завдяки ЗСУ та союзникам всупереч всім намаганням ЗЄвлади.
Закрита за відсутністю складу злочину ,чи просто загубилася,....
Артистам ролі поміняли.