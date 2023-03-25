Протягом 24 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження ворога, 2 пунктах управління, 2 ЗРК та 2 станціях РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 24 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет.
Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби".
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https://www.youtube.com/watch?v=ts-AYXZZ9os