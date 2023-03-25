УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7841 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 041 1

Протягом 24 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження ворога, 2 пунктах управління, 2 ЗРК та 2 станціях РЕБ, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 24 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет.

Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ протягом 22 березня вразила 1 ЗРК противника та 12 районів зосередження окупантів, - Генштаб

Автор: 

авіація (4118) Генштаб ЗС (6553) артилерія (786)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот, наткнулся на интересное видео: "Украинские лётчики тестируют А-10 Thunderbolt - II "Warthog" (Бородавочник) на границе с Украиной". Я бы не придал этому видео особого внимания (много видео на эту тему сейчас гуляет по интернету) если бы не одна интересная деталь. Обратите внимание на шеврон пилота, выполняющий явно тренировочный полёт на А-10, на левой руке. Если кто-то сможет идентифицировать этот шеврон, было бы супер.
https://www.youtube.com/watch?v=ts-AYXZZ9os
показати весь коментар
25.03.2023 02:28 Відповісти
 
 