Група сенаторів США закликали Байдена надати МКС докази воєнних злочинів Росії

Двопартійна група сенаторів США закликала адміністрацію президента Байдена поділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами російських воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Законодавці заявили, що "вітають значну допомогу", надану адміністрацією для документування злочинів під час війни Росії проти України. Вони також визнають роль Міжнародного кримінального суду в розслідуванні таких інцидентів і закликають адміністрацію Байдена підтримати МКС і поділитися доказами з прокурорами.

"Тогорічна двопартійна акція Конгресу щодо посилення цієї підтримки була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі погляди на відносини США з МКС. Проте через кілька місяців, коли МКС почав працювати над розкриттям справ проти російських посадовців, включно з самим Путіним, Сполучені Штати, як повідомляється, ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в цих переслідуваннях", – йдеться в листі сенаторів.

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