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Група сенаторів США закликали Байдена надати МКС докази воєнних злочинів Росії

сша,сенат

Двопартійна група сенаторів США закликала адміністрацію президента Байдена поділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами російських воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Законодавці заявили, що "вітають значну допомогу", надану адміністрацією для документування злочинів під час війни Росії проти України. Вони також визнають роль Міжнародного кримінального суду в розслідуванні таких інцидентів і закликають адміністрацію Байдена підтримати МКС і поділитися доказами з прокурорами.

"Тогорічна двопартійна акція Конгресу щодо посилення цієї підтримки була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі погляди на відносини США з МКС. Проте через кілька місяців, коли МКС почав працювати над розкриттям справ проти російських посадовців, включно з самим Путіним, Сполучені Штати, як повідомляється, ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в цих переслідуваннях", – йдеться в листі сенаторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські країни, які є членами МКС, мають арештувати Путіна у разі візиту, - Блінкен

Автор: 

США (22737) Сенат США (600) Міжнародний кримінальний суд (327) воєнні злочини (1859)


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Необхідно розуміти що головний злочин кацапстану в тому, що вони організували війну для знищення нас як народу. Це геноцид.

І це злочин не тільки їх верхівки, а злочин всього кацапського недонароду.
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25.03.2023 02:19 Відповісти
Да что то администрация США вообще забуксовала, даже десяток Ф -16 не дают, хотя би для ПВО
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25.03.2023 06:53 Відповісти
"США выделили $100 млн на обучение украинских пилотов.
Американское правительство выделило 100 миллионов долларов на подготовку украинских военных пилотов."
Так что и самолеты скоро будут на подходе..
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25.03.2023 09:13 Відповісти
Я єту сказку слишал от Швеца, пол года назад
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25.03.2023 10:53 Відповісти
Ну, сто миллионами Штаты разбрасываться не будут. Просто так..
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25.03.2023 11:07 Відповісти
 
 