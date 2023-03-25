Президент Бразилії да Сілва пропонує створити "мирний клуб" для переговорів про завершення війни в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує створити "мирний клуб" разом із Китаєм для завершення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Свою пропозицію президент зробить під час візиту до Китаю та зустрічі з лідером країни Сі Цзіньпіном. Наразі Бразилія намагається поміняти "політику ізоляції", яку проводив колишній президент Жаїр Болсонару.
"Ми дуже зацікавлені в сприянні або допомозі створити якусь зустріч, яка призведе до мирного процесу. Президент стільки разів казав, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні розмови", — заявив глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра.
Сам президент Бразилії також раніше говорив, що хоче створити групу країн, які вели б мирні переговори з Україною та РФ для припинення війни.
"Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир", - заявив да Сілва
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там одні шоколадні опи! 😂
Финальный вопрос дамы…
А если бы во время Второй Мировой войны президент Бразилии предложил создать "мирный клуб" для переговоров о завершении войны, интересно, как бы антигитлеровская коалиция и остальные на это отреагировали?
у курви сільви карнавал підгорає
А Украина, вместе с Западом, как отстреливала орков, так и будем отстреливать. До границ 1991 года.
Каждому свое.
любимыхсограждан поудачливее ...
Единственный клуб который может собрать бразилия, это клуб для решения вопроса любимой жены в китайском гареме ...
Все в традиціях комуняк, яким Сільва і є.
кремля для завершения войны.
і не треба обманюватися - зараз слово МИР це російський наратив, український наратив це ПЕРЕМОГА.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!