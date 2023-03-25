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Новини Війна
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Президент Бразилії да Сілва пропонує створити "мирний клуб" для переговорів про завершення війни в Україні

да,сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує створити "мирний клуб" разом із Китаєм для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Свою пропозицію президент зробить під час візиту до Китаю та зустрічі з лідером країни Сі Цзіньпіном. Наразі Бразилія намагається поміняти "політику ізоляції", яку проводив колишній президент Жаїр Болсонару.

"Ми дуже зацікавлені в сприянні або допомозі створити якусь зустріч, яка призведе до мирного процесу. Президент стільки разів казав, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні розмови", — заявив глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра.

Сам президент Бразилії також раніше говорив, що хоче створити групу країн, які вели б мирні переговори з Україною та РФ для припинення війни.

"Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир", - заявив да Сілва

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилії да Сілва хоче бути посередником між Києвом та Москвою

Автор: 

Бразилія (278) Китай (4575)


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Топ коментарі
+42
най та абізяна займається своїми карнавалами а не лізе до дорослих з своїми ************* пропозиціями
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25.03.2023 01:37
+24
Бразилія велика виключно розміром. Ось чому в неї є споріднення з великокацапами.
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25.03.2023 01:41
+22
Як президент великої країни може бути таким довбо@обом?
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25.03.2023 01:37
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най та абізяна займається своїми карнавалами а не лізе до дорослих з своїми ************* пропозиціями
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25.03.2023 01:37 Відповісти
Сільва не абізяна. Абізян до влади в Бразилії не пускають. Сильва гірше ніж абізяна - Сильва освічений комуняка, засновник бразильської Робітничої Партії.
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25.03.2023 03:06 Відповісти
в Бразилії є робочі ?
там одні шоколадні опи! 😂
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25.03.2023 10:04 Відповісти
А, поговорить?

Финальный вопрос дамы…
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25.03.2023 04:28 Відповісти
"Президент Бразилии да Силва предлагает создать мирный клуб для переговоров о завершении войны-"
А если бы во время Второй Мировой войны президент Бразилии предложил создать "мирный клуб" для переговоров о завершении войны, интересно, как бы антигитлеровская коалиция и остальные на это отреагировали?
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25.03.2023 09:49 Відповісти
"сьогодні в клюбі будуть танці" -

у курви сільви карнавал підгорає
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25.03.2023 09:58 Відповісти
Як президент великої країни може бути таким довбо@обом?
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25.03.2023 01:37 Відповісти
Бразилія велика виключно розміром. Ось чому в неї є споріднення з великокацапами.
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25.03.2023 01:41 Відповісти
... а також є фавели, тобто такі ж нетрі як і в **********...
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25.03.2023 03:11 Відповісти
Ну, тут акуратніше, бо бразилець і нам таку пред'яви кинуте може.
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25.03.2023 07:28 Відповісти
так це лівак. нічого дивного
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25.03.2023 07:49 Відповісти
Я за мир. Але я не розумію яким чином будуть спонукати країну, яка потерпає від загарбника, до миру з окупантом. Чомусь всі шукають засоби як гвалтованій жінці змастити поранення, а не спосіб знешкодження гвалтівника. Ана сама вінавата? Що це за *****?
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25.03.2023 01:38 Відповісти
як би спочатку, щоб було навколо чого вести розмови, варто визначити і окреслити причини початку цієї війни, яка розрозрослась до великих масштабів, людських і технічних ресурсів, але однією із сторін все ще називається спецоперацією
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25.03.2023 09:36 Відповісти
А еще лучше - отдельную структуру ООН с миллионным бюджетом, комиссии, заседания, пленумы, протоколы, решения, совещания, т.д. и т.п.
А Украина, вместе с Западом, как отстреливала орков, так и будем отстреливать. До границ 1991 года.
Каждому свое.
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25.03.2023 01:39 Відповісти
буде клуб любителів рашистських неофашистів
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25.03.2023 01:40 Відповісти
він вже давно існує на грошіки ху@лостана.
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25.03.2023 07:47 Відповісти
Дайте етому наркоману наркотики ради мира
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25.03.2023 01:44 Відповісти
этот клуб есть и он называется оон. еще есть магате. еще много их в общем. но - все не работают.
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25.03.2023 01:46 Відповісти
Все гениальное - просто. Формула мира, проще чем 2х2. Кацапы идут ***** (за паребрик). Для этого не нужно создавать никаких груп, никаких столов переговоров. Хотите помочь с наступлением мира? Формула проста, даже первоклассник ее поймет.
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25.03.2023 01:46 Відповісти
Які ж ви всі миролюбиві, а ще жадібні до грошей, як на мене тільки повний довбень може щось блеяти про мир після всього що парашинці натворили
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25.03.2023 01:50 Відповісти
На самому початку другої світової війни, прем'єр Великобританії Черчилль казав, "неможливо домовитись з агресором, коли ти слабкий, як і з левом, коли твоя голова у нього в пащі". Домовитись звичайно було б доцільніше, але чи захоче ворог, котрий взагалі не хоче, щоб існувала наша країна. З цього приводу ізраїльська прем'єрка Голда Меїр казала, "Наші вороги хочуть нас вбити, це не залишає нам шансів до будь якого компромісу".
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25.03.2023 01:53 Відповісти
ПУСТЬ С ФАВЕЛАМИ СВОИМИ СНАЧАЛА РАЗБЕРЁТСЯ !!!
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25.03.2023 01:55 Відповісти
Кацапія має зникнути з планети Земля назавжди!!!
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25.03.2023 01:55 Відповісти
О, обозвалась вяликая держава бразилия 😁 ... 20 миллионов живет в фавелах, и если завтра полиция и армия с этих фавел уйдет то бразилия тут же закночится, ибо первым делом эти злобные бичи пойдут грабить своих любимых сограждан поудачливее ...

Единственный клуб который может собрать бразилия, это клуб для решения вопроса любимой жены в китайском гареме ...
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25.03.2023 02:00 Відповісти
Ну, вот она и решает этот самый вопрос. А претендентов на роль жены - не обязательно самой любимой, просто любой - множество, и в самых неожиданных местах. Все знают откуда ветер дует, и что он будет дуть долго. Мировой порядок - как и любой порядок - надо наводить. И иметь на это, желание, терпение, и средства. Иначе, раз - и кто-то другой его уже наводит. И союзники косят лиловым глазом куда-то в сторону.
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25.03.2023 02:11 Відповісти
Бразилія СПІВАЕ під дудку Китая, бо завязла з Китаем у междусобойчиках . Ось що сказали тому бразильцу зробити китайці з хутиним , то він і робить .
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25.03.2023 03:28 Відповісти
А як приз запропонує дівчат з переможців танцю "самба". Генерали пісчаних кар'єрів.
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25.03.2023 02:06 Відповісти
ДеСильва большой друх байдена. Что то они с Блинкеном в один голос о дипломатии заговорили.
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25.03.2023 02:45 Відповісти
Идешь козе в затрещину , хитрожопый рашистский паренЬок
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25.03.2023 07:20 Відповісти
То явно кацап
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25.03.2023 09:54 Відповісти
aby "створити якусь зустріч"... nagadue, yak ranishe baly vlashtovuvaly monarhy
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25.03.2023 02:51 Відповісти
Повилазили гівнюки які корчать із себе миротворців і знатоків.То Ердоган то Щольц то Макрон тепер вже це лайно.Ніяк ці п"дари не зрозуміють що рашка повинна здохнути щоб світ дихав спокійно .А потім добити пухляша і Іран з виродком сирійским і буде тиша.Інакше ми за крок до шантажу терористами ядеркою.
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25.03.2023 03:02 Відповісти
Так званий президент. Сільва - кримінальний злочинець, який був допущений до виборів незаконно бразильським верховним судом з подачі Edson Fachin, який ініціював анулювання його (Сільви) кримінального засуджедження за корупцію, за яку Сільва уже встиг відсидіти.
Все в традиціях комуняк, яким Сільва і є.
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25.03.2023 03:05 Відповісти
О! То це бразільський януковіч! Ну це вже справжній карнавал і ярмарок марнославства...
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25.03.2023 03:17 Відповісти
Угу, і бразильські Ківалови та Вовки на додачу.
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25.03.2023 03:26 Відповісти
ні це бразильский зе - совковий популіст
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25.03.2023 06:30 Відповісти
Vá se foder...
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25.03.2023 03:19 Відповісти
Знаемо ми бразільськіх друзів

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25.03.2023 03:20 Відповісти
Треба зробити аналитику ЯК КРАЇНА ДЕ БАГАТО ОБІЗЯН ( 🤣) голосуе в ООН по українському питанню і одразу стане ясне , що Бразилія не на боці України
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25.03.2023 03:22 Відповісти
Чому ви постійно пишете: - "війна в Україні", а не "війна росії проти України" ?
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25.03.2023 04:11 Відповісти
Українська дипломатія погано поацює, якщо різні китайські і бразильські комуняки поимушують Україну до мирної капітуляції
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25.03.2023 04:22 Відповісти
взагалі нічого не робить- кулеба ж кожен день як шаріков ізрекає дурість
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25.03.2023 06:18 Відповісти
Президент Бразилії Сільва йди чотко по курсу за російським кораблем
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25.03.2023 06:30 Відповісти
усі "клуби" для імпотентів-пердунів - після відводу військ Московії до кордонів України 1991 року
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25.03.2023 06:37 Відповісти
А сауна в клубі буде? А більярд? А повії?
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25.03.2023 06:44 Відповісти
а ти хто такий? мадьяро-кацап? чи бразіло -бурят?
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25.03.2023 07:04 Відповісти
Что ты предлагаешь ,хитрожопый любитель мЫра, сдаться ,чтобы вся Украина стала Бучей ?
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25.03.2023 07:25 Відповісти
а на якому фронті особисто ти? Чергова сволота здирляндії* Або манкурт мокшанський
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25.03.2023 07:30 Відповісти
Дружите с китайцами, бразилы... И скоро у вас не будет ни джунглей, ни обезьян, ни карнавала. В КНР самбу-ламбаду не танцуют, там марширую

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25.03.2023 07:01 Відповісти
... І в цьому клубі пиню привітати, - побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або у юрті раком на підлозі татари шоб його є#али в сраку! (с) Лесь. Гамлет.
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25.03.2023 07:02 Відповісти
О, "клуб" - це саме те, що їм потрібно: там можна і відпочити, і повеселитися, і головне - розслабитися.
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25.03.2023 07:05 Відповісти
Сьогодні в клюбі танці ....
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25.03.2023 07:27 Відповісти
Ще один миротворець виліз.
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25.03.2023 07:10 Відповісти
Зрозуміло ! Да Сильва підігрує Зелі, щоб він повернувся до Оманських перемовин !
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25.03.2023 07:34 Відповісти
Сіда краще на пляшу, миролюб х.єв
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25.03.2023 07:46 Відповісти
ми хочемо миру, а кацапи хочуть, щоб нас не було. який компроміс тут може бути?
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25.03.2023 08:45 Відповісти
Клоуни цирку кремля активізувалися
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25.03.2023 10:18 Відповісти
Бразилия дожна знать, что мирный клуб уже создан, и уже мирно уничтожает военный потенциал
кремля для завершения войны.
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25.03.2023 10:33 Відповісти
усі перемовини зводяться лише до одного пункту - чи згодна Україна віддати свої території росії щоб та отримала передишку та наклепала ще танків, снарядів та ракет щоб відібрати вже і те, що відразу ми їм не віддали.

і не треба обманюватися - зараз слово МИР це російський наратив, український наратив це ПЕРЕМОГА.
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25.03.2023 10:44 Відповісти
Обратите внимание где производят кокаин и героин, те все за мирние переговори)))
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25.03.2023 10:52 Відповісти
Бідолаха напевно перебрав "муки" бразильської...
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25.03.2023 11:07 Відповісти
Пусть тявкает что хочет, вже скоро контрнаступ ЗСУ зламає всі плани популістів.
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25.03.2023 11:23 Відповісти
Как обычно нищеброды лезут со своим "свинным рылом"/предложением туда, куда собака х¥й не совала. ВВП Бразилии на душу населения между Суринамом и Азербайджаном, а они в геополитику... "Дебилы ***!" (с)
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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25.03.2023 11:34 Відповісти
Хто тільки не лізе до України з «мирними» угодами. Всі-нах! Ми самі все заємо.
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25.03.2023 12:13 Відповісти
 
 