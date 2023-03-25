Президент Бразилії да Сілва пропонує створити "мирний клуб" для переговорів про завершення війни в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує створити "мирний клуб" разом із Китаєм для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Свою пропозицію президент зробить під час візиту до Китаю та зустрічі з лідером країни Сі Цзіньпіном. Наразі Бразилія намагається поміняти "політику ізоляції", яку проводив колишній президент Жаїр Болсонару.

"Ми дуже зацікавлені в сприянні або допомозі створити якусь зустріч, яка призведе до мирного процесу. Президент стільки разів казав, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні розмови", — заявив глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра.

Сам президент Бразилії також раніше говорив, що хоче створити групу країн, які вели б мирні переговори з Україною та РФ для припинення війни.

"Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир", - заявив да Сілва

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