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Новини Війна
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За понад рік війни Росія зруйнувала та пошкодила в Україні медзакладів на 2,5 млрд доларів, - Світовий банк

лікарня

За даними Світового банку, Росія зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 млрд доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"З першого дня війни Росія майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. За даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 "швидких" та щонайменше 596 аптек." – ідеться в повідомленні.

Найбільше збитків медичній інфраструктурі Росія завдала на території чотирьох областей. На Донеччині збитки оцінюються у 768 млн доларів, Харківщині – у 618 млн доларів, Чернігівщині – у 259 млн доларів, Луганщині – у щонайменше 188 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік війни в Україні загинуло 106 медичних працівників, 33 із них - на робочому місці, - МОЗ

Як зазначають у МОЗ, лише у 2023 році на відновлення доступу до медичної допомоги та реконструкцію медзакладів Україна потребуватиме щонайменше 640 мільйонів доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни наразі становить 16,4 мільярда доларів.

Автор: 

медицина (2118) МОЗ (5393)


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25.03.2023 02:50 Відповісти
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25.03.2023 02:52 Відповісти
65 миллионов гривен потратит государственный телеканал "Дом" на ток-шоу подруги Зеленского из "95 квартала" и развлекательную программу


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ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 20 января заключило два соглашения с победителями художественных конкурсов по производству телепрограмм на 65 млн грн.
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25.03.2023 02:54 Відповісти
vony , vzagali, znajut´, 4o v kraini vijna?
taki peviligirovani zyvut´ u "paralel´nij real¨nosti", de sovist´, porjadnist´ i patriaty4nist´ vvazajt´sja zajvymu jakostjamu 🤡 bo zavazajut´ im grabastaty gro6i....
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25.03.2023 08:46 Відповісти
скажіть, а хто там зебільний гній підра хунку??? Піпа не злипнеться?
Кацапи зруйнували та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 млрд доларів. потреби на відновлення системи охорони здоров'я за наслідками війни наразі становить 16,4 мільярда доларів. Джерело:
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25.03.2023 03:35 Відповісти
 
 