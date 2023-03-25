За понад рік війни Росія зруйнувала та пошкодила в Україні медзакладів на 2,5 млрд доларів, - Світовий банк

За даними Світового банку, Росія зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 млрд доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"З першого дня війни Росія майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. За даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 "швидких" та щонайменше 596 аптек." – ідеться в повідомленні.

Найбільше збитків медичній інфраструктурі Росія завдала на території чотирьох областей. На Донеччині збитки оцінюються у 768 млн доларів, Харківщині – у 618 млн доларів, Чернігівщині – у 259 млн доларів, Луганщині – у щонайменше 188 млн доларів.

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Як зазначають у МОЗ, лише у 2023 році на відновлення доступу до медичної допомоги та реконструкцію медзакладів Україна потребуватиме щонайменше 640 мільйонів доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни наразі становить 16,4 мільярда доларів.