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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу ворог завдав 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснив 75 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Російські загарбники не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів України.

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди", - йдеться у повідомленні.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти й надалі використовують тактику терору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 березня росіяни завдали по території України 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, - Генштаб

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армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) обстріл (28392)


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Цензор, прокидайтесь! Там у Сирії вже війна почалася між США та Іраном. А у вас жодної новини про це.
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25.03.2023 07:42 Відповісти
Понад 20 ракет випущено по американських військових об'єктах поблизу нафтогазового родовища Коноко на півночі Сирії - Al Jazeera.

Американців обстріляла артилерія сирійської армії і завдали удару іранські БпЛА.

Військовий представник США підтвердив Al Jazeera, що одна з американських військових баз у Дейр-ез-Зорі була обстріляна ракетами, додавши, що «американські сили оцінюють втрати та збитки».
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25.03.2023 07:46 Відповісти
Це робиться вже не вперше, як на мене, то ***** зрозумів, що було б набагато легше воювати відразу з НАТО, а ніж з Україною..
Європа в військовому плані виявилася мильною бульбашкою...
Тому негарячкуйте...амери вчерговий раз підітреться, і скажуть що їм було не боляче..... сподіваюся всі розуміють що це відволікання уваги від України...
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25.03.2023 08:06 Відповісти
 
 