За добу ворог завдав 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснив 75 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб
Російські загарбники не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів України.
Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди", - йдеться у повідомленні.
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти й надалі використовують тактику терору.
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Тому негарячкуйте...амери вчерговий раз підітреться, і скажуть що їм було не боляче..... сподіваюся всі розуміють що це відволікання уваги від України...