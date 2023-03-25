За добу ворог завдав 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснив 75 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Російські загарбники не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів України.

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди", - йдеться у повідомленні.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти й надалі використовують тактику терору.

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