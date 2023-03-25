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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти випустили понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини: дві особи загинули, - ОВА

херсон

24 березня російські загарбники 67 разів обстріляли Херсонщину. Херсон ворог обстріляв 7 разів.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів дві людини загинули, шість - зазнали поранення.

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Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5735)


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