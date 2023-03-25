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Зеленський про перемовини із Сі Цзіньпіном: Хочу поговорити, але не надходило пропозиції зустрітися

зеленський

Президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном. Але він передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, щодо Китаю, який запропонував свій "мирний план" для врегулювання конфлікту, то Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій, додав, що звернувся до Пекіну з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі Цзіньпіна з Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Китай (4575) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+25
Зазирни ще китайозі вглаз.
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25.03.2023 08:46
+19
Нема такого перекладача,щоб на китайську перевів гундосню великого лідора
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25.03.2023 08:52
+19
Про що і як Зеленський хоче говорити? З попірцем, це неповага, а без попірця будуть марення людини з високою температурою. Подивитись в очі, це ми уже проходили. Аби похизуватись перед людьми? Мабудь, тільки це.
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25.03.2023 09:01
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Видимо нечего сказать си послеи визита до *****
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25.03.2023 08:45 Відповісти
Для дзінь дзіня він дрібна фігура щоб про щось розмовляти. Китайоза знає чия рука в сраці у ляльки.
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25.03.2023 08:55 Відповісти
Про що і як Зеленський хоче говорити? З попірцем, це неповага, а без попірця будуть марення людини з високою температурою. Подивитись в очі, це ми уже проходили. Аби похизуватись перед людьми? Мабудь, тільки це.
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25.03.2023 09:01 Відповісти
Ну то хай Пу із цим волохатим кулаком Дядька Сема й розмовляє!
Нам своє робить - кацапів мочити.
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25.03.2023 09:23 Відповісти
Дійсним буйлом виявився Сі.
Порівнюючи із ним, Пу то маленький пісюн

Немає нам про що розмовляти із чайнезами


"Рax chaineza" ("китайский миропорядок") то для глобального Півдня із їхніми Предсєдателями, Лідерами, автократичними Президентами і проч. автократами, диктаторами, сатрапами, деспотами і вождями-каніблами

Гасло цьго "pax chaineza" - "гнобіть, грабуйте та вбивайте, а Піднебесна буде вами правити"
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25.03.2023 09:19 Відповісти
Зазирни ще китайозі вглаз.
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25.03.2023 08:46 Відповісти
Десь це вже було. До 24.02.2022.🤔 Той самий персонаж теж "в очі хотів зазирнути". Тільки не піь-дзіню, а ху-й-лу. Чого його так до монголо-китайців тягне?
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25.03.2023 09:03 Відповісти
Це не так просто. Там очі, такі прищурені, що і не зазирнеш.
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25.03.2023 09:08 Відповісти
яз0иком розсунь-і глянь.. в тебе добре виходить.. язиком..
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25.03.2023 10:54 Відповісти
что ***** ***** может сказать только повторить инструкцию от бункерного дебила - белый флаг сдавайтесь
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25.03.2023 08:51 Відповісти
Нема такого перекладача,щоб на китайську перевів гундосню великого лідора
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25.03.2023 08:52 Відповісти
Пятак Пяточкин , щоб перекладач зміг перекладати з гундосого новояза на китайську , то це повинен бути наркозалежний фахівець , без варіантів ))
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25.03.2023 09:22 Відповісти
Та вони й буйла так-сяк перекладали.
І це особистий перекладач Прєдсєдатєля Сі!
Так і не вивчив російську
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25.03.2023 09:25 Відповісти
Україні ці перемовини не потрібні ! Але Зеля діє в розрізі оманськиї домовленностей.
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25.03.2023 08:57 Відповісти
Справа на в перемовинах, ав їх меті.
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25.03.2023 09:00 Відповісти
трохи про різницю між Сі та Зе
Сі думає лиш про економіку, вигоду та інтереси КНР
за такі речі, які робляться оточенням Зе і ним самим, в КНР розстрілюють накуй!!!
а все майно, у всіх причетних, до десятого коліна забирають в державу
а Зе навпаки, покриває тих хто розкрадає Україну, більше того, він сам призначає цих людей на посади.
призначає навіть тих, кого ЗМІ в відкриту, з доказами, вважають агентами фсб та відвертими корупціонерами, про що попереджають самого Зе, але він тупо вдає що нічого не чує та нічого не бачить.
от вся різниця між патріотом та зрадником
от різниця між Сі та Зе
і про який куй має говорити людина яка любить Батьківщину, з людиною, яка торгує Батьківщиною???
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25.03.2023 09:00 Відповісти
Ви самі вже відповіли на своє питання - хоче поторгувати...
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25.03.2023 09:18 Відповісти
за інтереси Китаю та китайців думав Ден, коли домовився про експорт китайських товарів в Америку.
Пу думає лише про себе любімого, інакше не поліз би на третій термін
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25.03.2023 09:29 Відповісти
о, знову любителі комуністів вилізли, Сі очільник комуністичної партії Китаю, патріот він своє влади, а владу він хоче безмежну і коли це комуністи думали про економіку? ви ще розкажить що вони за екологію турбуються, а коли вони думали за інтереси КНР і громадян? це вони заради їх інтересів під"їзди в домах заварювали, якщо там хтось на ковід захворів? Це така турбота була, що ні за ліками ні за продуктами не сходити, ні щоб до лікаря, ні щоб лікар до тебе не потрапив, просто заварили і най помирають, так? Ну чого - ефективно - для доби Середньовіччя!
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25.03.2023 11:49 Відповісти
шановна пані.
я ні одного слова не сказав про те що Сі, чи його партія робе щось хороше для людей, китайців.
мені 56 і я противник комунізму і соціалізму бо я це ...лядство бачив та відчував особисто. в 1985, я вже служив в СА
мова лиш про економіку, вигоду та інтересиКитаю.
не написав ще про міжнародну політику...
так що мене записувати в комуняки це все одно що Вас записати в любителі афганських пуштунів
результат буде один
ні Ви, ні я, до цього не маємо ні яких відносин...
гарного Вам вечора.
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25.03.2023 21:26 Відповісти
кітайці із таіван тримаются Украіни, потрібно визнати іх незалежніст' в пику червоному кітаю, таіван то друзі Украіни
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25.03.2023 09:02 Відповісти
Яка з цього користь Україні? Жодної.

Яка з цього шкода Україні? Величезна.
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25.03.2023 09:08 Відповісти
у пана чіпи у компутері з тайваня, вони дивлятся на ЗСУ і ґотуются, таіван цє сила
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25.03.2023 09:19 Відповісти
Вірно по суті, але дурість по формі

Не треба нам лізти в китайсько-тайванські справи - там є кому скубтись
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25.03.2023 09:31 Відповісти
Арахамия, ты, что-ли ?! 😂
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25.03.2023 11:00 Відповісти
ми нікуди не лізли, у нас весь цей час був нейтралітет і багатовекторність і що? допомогло це нам? Китай підтримує рашку і срати хотів на нас і нашу боротьбу за виживання, а ми не лізли в китайсько-тайванські справи. Об"єднуватися треба з тими, хто тебе підтримує, а не з тими, хто тільки й мріє останнє забрати. Якщо ми байдужі до чужої біди, інші будуть байдужі до нашої.
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25.03.2023 11:53 Відповісти
Так ви самі дозволили стадіон, аналізи у друга, аби не Порошенко. Навіть не зрозуміли,навіщо Порошенко приклонив коліно перед Танею Ричковою....висміяли....
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25.03.2023 09:18 Відповісти
Вже все сказано. Про що ще можна домовлятися з партнером
агресора.
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25.03.2023 09:10 Відповісти
"Пожартувати (як мрії, з ******) чи зіграти пісюном на піаніно", от в чому питання.
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25.03.2023 09:10 Відповісти
Гусь свинье не товарищ,- так вирішив дядько Сі, про що з цією мєлочью пузатою можна говорити🤔🧐😁
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25.03.2023 09:11 Відповісти
Тоді свої 12 пунктів хай Сі приб'є на цвях в сортирі 😂
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25.03.2023 09:33 Відповісти
Це в нього черговий ''заскок''
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25.03.2023 09:22 Відповісти
Вже не перший раз недолугі правителі України рвуться говорити з китайськими комуністами. Згадаєте бандюковича - той теж щось там вициганював у китаю. Ще у перший рік правління боневтіка його навуходоносер богдан їздив взимку в китай. агрохімія все хотів продатися китаю. тепер вже лідор напряму поговорити хоче. якесь прямо таки маніакальне прагнення.
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25.03.2023 09:23 Відповісти
З Китаєм за нас говорить Америка. Поставками нової зброї.
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25.03.2023 09:29 Відповісти
+💯👍!
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25.03.2023 09:32 Відповісти
Відкинули ЗеКа, не хочуть розмовляти.
Так сиди та закрий пельку...
Ні, воно зоче здатися/віддатися, зганьбить
мене грізний диктатор, прошу....
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25.03.2023 09:35 Відповісти
А кому интересно разговаривать с клоуном на ниточках?
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25.03.2023 09:37 Відповісти
Може це... - Китайские евреиЧисленность900 чел.Расселение

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай :
800 чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-1 [1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика :
100 чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-2 [2]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль :
10 челhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-3 [3] .
Языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ************ диалект китайского Религияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC Иудаизм Родственные народыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B китайцы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи
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25.03.2023 09:38 Відповісти
Знову хоче заглянуть в глоза😂 Тупий, ссикливий паяц
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25.03.2023 09:46 Відповісти
У той час як - "Візит прем'єра Японії в Київ - це ознака змагальності з КНР за лідерство в Тихоокеанському регіоні", намагання зустрітися з китайцями, це фактично антияпонський акт.
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25.03.2023 09:57 Відповісти
наше МЗС очевидно назвало б це "балансуванням", в Ердогана цьому навчились, а ще раніше у Кучми, який хотів бути "і нашим, і вашим", і казав про "багатовекторність".
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25.03.2023 10:03 Відповісти
Будь яка багатовекторність має результуючий вектор...
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25.03.2023 10:22 Відповісти
ви самі відповіли на свою тезу про антияпонський акт, а результат не завжди і не обов'язково буває позитивним. Чим для нас зараз обернулась наша політика багатовекторності у 2000-х?
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25.03.2023 12:17 Відповісти
якщо би навчилися, то це балансування і багатовекторність приносили би позитивний для країни результат, а так це все призвело до війни, а позитивним результат був тільки для кишень олігархів і корупціонерів. То ж ні, не навчилися, і може й не варто було взагалі, це не наше.
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25.03.2023 11:56 Відповісти
так не буває, всім вклонятися і від усіх отримувати зиск не вийде, рано чи пізно "пошлють" і ті, і ті.
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25.03.2023 12:23 Відповісти
Наївний Вова. Чекай далі, щоб тобі Сі сам подзвонить і вклониться. Мабуть незабаром у нас з'явиться власний аналог "пуйловський бабок", які будуть оскаженіло верещати на камеру: "Зеля президент Світу".
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25.03.2023 10:00 Відповісти
Попри все Сунь *** В Чай приїхав до опущеного *****, а з Янелох І бо Невтік нп хоче навіть по телефону говорити, це ж за яке гівно Янелоха тримають.
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25.03.2023 10:00 Відповісти
Китайці досі руки миють після ручкання з любителями дітей.
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25.03.2023 10:18 Відповісти
о чем может говорить боневтік янелохмнесорокдва с главой китайской мафии?или это второй укурыш, которому надо в глаза заглянуть... укурыш укурышу - это здорово...
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25.03.2023 10:05 Відповісти
velykyi ze xo4e zazyrnuty u o4i velykogo si dlya togo shob toy ne dyvyvsya u o4i ***** pu !!!
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25.03.2023 10:05 Відповісти
убога позиція.

китай ворог але ми вдаємо що ні.

саме така убога позиція призвела до того що ворог росія напала.
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25.03.2023 10:39 Відповісти
З якого це переляку Китай має присилати пропозиції Зеленському, щоб зустрітися? Нах. Китаю цей сикливий і брехливий клоун, оточений камарільєю продажних і злодюжних пиз.аболів, котрі здають і розкрадають країну і Армію в час, коли вона стікає кров"ю? Яка країна, нація, керівництво до такого опуститься?
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25.03.2023 11:04 Відповісти
ЗЕденок, ты назначь посла в Китай, уже больше двух лет у Украины нет в Пекине посла!
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25.03.2023 11:26 Відповісти
ну призначить сосну корабельну, і буде та сосна соромити нашу країну там, стане пану легше?
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25.03.2023 11:57 Відповісти
Там есть кого назначит (утвердить) -
Жанна Валеріївна Лещинська (https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 16 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - українська дипломатка. Тимчасовий повірений у справах України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайській Народній Республіці
У 1996 році закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський національний лінгвістичний університет , факультет німецької мови. На дипломатичній роботі працювала консулом України в КНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] , заступницею директора департаменту - начальницею відділу Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства закордонних справ України . Т.в.о. Директора департаменту країн Азіатсько-тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Перший секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Посольства України в КНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] . З 15 лютого 2021 року - Радник-посланник, Тимчасово повірена в справах України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР
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25.03.2023 12:29 Відповісти
З таким гімном, як ти, взагалі ніхто не хоче розмовляти!!!
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25.03.2023 11:52 Відповісти
Будь яка імперська ідеологія базується на використанні військової сили підкорених народів для подальшого підкорення ще не підкорених. Як завжди Сі традиційно "сидить на березі річки і чекає на труп ворога який має пропливти мимо". Воювати китайці не вміють. Всі війни з Заходом вони програвали. Декілька разів були окуповані японцями. Можливо хтось в Китаї мріє про "третю світову" яка б дозволила їм повернути давно втрачені території. Якщо подивитися на китайські фільми то відчувається відчайдушна спроба КПК позбавити китайців комплекса меншовартості, але методи управління Китаєм гарантують військову поразку. Китай не воїн. Китай асимілятор будь якого завойовника.
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28.03.2023 21:09 Відповісти
 
 