Зеленський про перемовини із Сі Цзіньпіном: Хочу поговорити, але не надходило пропозиції зустрітися

Президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном. Але він передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, щодо Китаю, який запропонував свій "мирний план" для врегулювання конфлікту, то Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій, додав, що звернувся до Пекіну з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський.

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