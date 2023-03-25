Зеленський про перемовини із Сі Цзіньпіном: Хочу поговорити, але не надходило пропозиції зустрітися
Президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном. Але він передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу.
Про це заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пише видання, щодо Китаю, який запропонував свій "мирний план" для врегулювання конфлікту, то Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій, додав, що звернувся до Пекіну з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.
Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".
"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський.
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Нам своє робить - кацапів мочити.
Порівнюючи із ним, Пу то маленький пісюн
Немає нам про що розмовляти із чайнезами
"Рax chaineza" ("китайский миропорядок") то для глобального Півдня із їхніми Предсєдателями, Лідерами, автократичними Президентами і проч. автократами, диктаторами, сатрапами, деспотами і вождями-каніблами
Гасло цьго "pax chaineza" - "гнобіть, грабуйте та вбивайте, а Піднебесна буде вами правити"
І це особистий перекладач Прєдсєдатєля Сі!
Так і не вивчив російську
Сі думає лиш про економіку, вигоду та інтереси КНР
за такі речі, які робляться оточенням Зе і ним самим, в КНР розстрілюють накуй!!!
а все майно, у всіх причетних, до десятого коліна забирають в державу
а Зе навпаки, покриває тих хто розкрадає Україну, більше того, він сам призначає цих людей на посади.
призначає навіть тих, кого ЗМІ в відкриту, з доказами, вважають агентами фсб та відвертими корупціонерами, про що попереджають самого Зе, але він тупо вдає що нічого не чує та нічого не бачить.
от вся різниця між патріотом та зрадником
от різниця між Сі та Зе
і про який куй має говорити людина яка любить Батьківщину, з людиною, яка торгує Батьківщиною???
Пу думає лише про себе любімого, інакше не поліз би на третій термін
я ні одного слова не сказав про те що Сі, чи його партія робе щось хороше для людей, китайців.
мені 56 і я противник комунізму і соціалізму бо я це ...лядство бачив та відчував особисто. в 1985, я вже служив в СА
мова лиш про економіку, вигоду та інтересиКитаю.
не написав ще про міжнародну політику...
так що мене записувати в комуняки це все одно що Вас записати в любителі афганських пуштунів
результат буде один
ні Ви, ні я, до цього не маємо ні яких відносин...
гарного Вам вечора.
Яка з цього шкода Україні? Величезна.
Не треба нам лізти в китайсько-тайванські справи - там є кому скубтись
агресора.
Так сиди та закрий пельку...
Ні, воно зоче здатися/віддатися, зганьбить
мене грізний диктатор, прошу....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай :
800 чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-1 [1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика :
100 чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-2 [2]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль :
10 челhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-3 [3] .
Языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ************ диалект китайского Религияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC Иудаизм Родственные народыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B китайцы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи
китай ворог але ми вдаємо що ні.
саме така убога позиція призвела до того що ворог росія напала.
Жанна Валеріївна Лещинська (https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 16 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - українська дипломатка. Тимчасовий повірений у справах України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайській Народній Республіці
У 1996 році закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський національний лінгвістичний університет , факультет німецької мови. На дипломатичній роботі працювала консулом України в КНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] , заступницею директора департаменту - начальницею відділу Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства закордонних справ України . Т.в.о. Директора департаменту країн Азіатсько-тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Перший секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Посольства України в КНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] . З 15 лютого 2021 року - Радник-посланник, Тимчасово повірена в справах України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР