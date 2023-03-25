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Російський наступ на Бахмут захлинувся, оперативний центр зміщений на Авдіївку, - британська розвідка

бахмут

Наступ ворога на Бахмут практично зупинився через виснаження російських сил.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це насамперед результат крайнього виснаження російських сил", – йдеться у повідомленні.

Британські аналітики зазначають, що Україна й зазнала тяжких втрат під час своєї оборони.

Ситуацію також посилила напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер", які надають війська у цьому секторі.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

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"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

Велика Британія (5573) розвідка (3858) зовнішня розвідка (465) Бахмут (1560) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+36
Лол, боневстиг молодец? Вы чего курите там, а?
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25.03.2023 09:32
+36
То Зеленський, виявляється, воює, життям ризикує на фронті? Дякую, не знав. До цього думав, що там наші солдати та офіцери кров проливають, "оператори" штабів бойові операції розробляють... А Зеля прийшов і відразу "зламав хребет". Справжній бетьман !!!! Браво!!!!!
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25.03.2023 09:35
+24
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹

Доповідаю.

Поступово підари видихаються. Все що наше було, нашим і лишається. Штурми з околиці в підарів провалені, битва за Хромове на нашу користь, за Іванівське теж. Стоїмо.

На контролі.
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25.03.2023 09:44
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Захлинувся у крові рашистів, захлинувся по повній
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25.03.2023 09:21 Відповісти
Але є просування незначне на півдні міста. Читала унизу різні точки зору на цих участках фронту. Там важко, реально. Кремінна тримає орків у лісах, Авдіївка не дає атакувати в лоб, але фланги...Бахмут тримається.
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25.03.2023 09:25 Відповісти
Бахмут тримається
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25.03.2023 10:05 Відповісти
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kill_zone
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25.03.2023 09:26 Відповісти
Лол, боневстиг молодец? Вы чего курите там, а?
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25.03.2023 09:32 Відповісти
Зеленя лялька там звичайний пасажир.
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25.03.2023 09:33 Відповісти
То Зеленський, виявляється, воює, життям ризикує на фронті? Дякую, не знав. До цього думав, що там наші солдати та офіцери кров проливають, "оператори" штабів бойові операції розробляють... А Зеля прийшов і відразу "зламав хребет". Справжній бетьман !!!! Браво!!!!!
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25.03.2023 09:35 Відповісти
вышли в поле два эти добра молодца и сломали хребта вагнерзечью...?
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25.03.2023 09:35 Відповісти
полоумный стёпа! зеленского и сырского в окопах не было! всё что происходит в Бахмуте, это заслуга ЗСУ и народа УКРАИНЫ! продолжай смотреть сватов и марафон, это твой уровень развития!
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25.03.2023 09:36 Відповісти
Я, наприклад, не нив, боровся з тролями ще за тижні до великого наступу і по сей день, які закликали здати Бахмут, але я за Порошенка
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25.03.2023 09:38 Відповісти
Аве Зєля! Стратегіще! Лавровий вінок обом!
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25.03.2023 09:40 Відповісти
Зеленский сам сломал или как всегда с Дерьмаком ? Вы с иронией или серьезно? Или может все таки ЗСУ сломала , своим мужеством и ценой своих жизней ?
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25.03.2023 09:47 Відповісти
З вами згоден. Хребет русне зламаний! Слава Україні, І так назавжди, Бахмут тримається.
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25.03.2023 10:07 Відповісти
ГЕРОЯМ, ЗАХИСНИКАМ, ВОЇНАМ СЛАВА!!!
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25.03.2023 10:35 Відповісти
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25.03.2023 10:31 Відповісти
Ну Ви , пане, і сформулювали думку...Ваш коментар з по суті правильного перетворився на ілюстрацію виразу-" не в тому місці".
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25.03.2023 10:54 Відповісти
Где в сторонке груститят те кто ненавидят Зеленского))
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25.03.2023 13:40 Відповісти
То лише холуї Подоляка-Юри-Єнакієвскава та Єрмака-Ельбрасу-Тадєєва думають, що усі, такі ж, як вони. Те, що ви раділи відходу ЗСУ з Дебальцево, не означає, що ми раділи оточенню Маріуполя.

Зазар під Бахмутом є батальйон Свобода, але нема батальйону "*********** палачкі", та "містєр Галадамор". Проте ордени отримують манкурти кошові, могилевські,...

Найвеличніший раптом покладає квіти до меморіалів Небесної Сотні та Голодомору, хоча ще недавно з того ржав.

30 незалежності, 9 років війни, а для когось і далі "какая разніцца". Але насправді "какая разніцца" - фарисейство. Ви добиваєтесь права не знати українську мову, українську літературу, історію,... Тому і ************ тут "общєпанятний".
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25.03.2023 15:45 Відповісти
Якщо танки Т-34-85 плануть разом с постаментом на фронт відправляти то в них лишаються тільки літаки і флот
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25.03.2023 09:35 Відповісти
У них ще є саперні лопатки. А у наших не вистачає снарядів.
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25.03.2023 18:21 Відповісти
То нехай собі в дупи їх повстромляють.
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26.03.2023 00:54 Відповісти
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹

Доповідаю.

Поступово підари видихаються. Все що наше було, нашим і лишається. Штурми з околиці в підарів провалені, битва за Хромове на нашу користь, за Іванівське теж. Стоїмо.

На контролі.
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25.03.2023 09:44 Відповісти
А толку що Бахмут тримається, поки наші застрягли в Бахмуті б рашисти обходять його з флангів і Авдіївку проспали.
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25.03.2023 10:43 Відповісти
Авдїівка також тримається. А рашисти обходять в ад.
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25.03.2023 11:08 Відповісти
Думаете, из Авдеевки надо выходить? До Днепра? Или уже сразу до Ужгорода?
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25.03.2023 15:22 Відповісти
Хто Авдіївку проспав? З її околиць все проглядається і прострілюється до північної околиці Ясинуватої і Спартака. Рельєф там теж сприятливий для оборони. Саме тому підорва з Ясинуватої (передмістя Донецька) далі Крутої балки ні метра не пройшла з 24.02.

п.с. де там доречі тріпло маккартні? Це мені в ртцк розказали по-твоєму?)
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26.03.2023 20:04 Відповісти
руzzкие ищут слабые места, и пытаются переносить туда направления ударов - пытаются раскачать ЗСУ. 1-раз можно проделать такой маневр, 2 раза, но на 3-тий - их обязательно подловят. В Угледаре же подловили. Авдеевка... ну не факт будет 2-й Бахмут - ещё 20 000 -30 000 дохлых рашистов?
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25.03.2023 10:46 Відповісти
Думаю, что это жест доброй воли.
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25.03.2023 10:52 Відповісти
Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це насамперед результат крайнього виснаження російських сил", - йдеться у повідомленні. А якщо це було виснаження українських силдля того, щоб згодом змістити оперативний центр на Авдіївку,???
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25.03.2023 10:56 Відповісти
Якщо це була спроба виснаження украінських сил, то вона провалилася із тріском.
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25.03.2023 11:10 Відповісти
Про те,що це був "тріск", може сказати перемога над рашистським вбивцею і цілковита деокупація України.
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25.03.2023 14:58 Відповісти
Низькій уклін вам, бійці ЗСУ, яки стояли насмерть за нас і Україну, всупереч гидотній владі крадіїв..... Ми ніколі не забудемо цього, жодного бійця, шана і повага вам. Слава ЗСУ!
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25.03.2023 12:49 Відповісти
Героям слава 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.03.2023 00:03 Відповісти
як же ви з@їбали сратися один з одним, чітко було підмічено, що не хватає ще одної облоги Києва, тоді всі чемні були
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25.03.2023 19:18 Відповісти
верно подмечено. ведь под угрозой окупации сложно предвыборной риторикой заниматься.
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25.03.2023 22:50 Відповісти
Я б так не радів цьому повідомленню британської розвідки. Добре, якщо так, але наші з цим не дуже згодні. До речі, сусід воює під Авдіївкою. Каже, що наші підрозділи дуже виснажені. З його підрозділу залишилося 30% особового складу. Русня гине тисячами, але, на жаль, і у наших воїнів тяжкі втрати. Бахмут і Авдіївка тримаються ціною великих жертв. Тому, треба допомагати нашій армії, хто, як може, донатити на ЗСУ, наближати нашу перемогу.
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25.03.2023 22:00 Відповісти
 
 