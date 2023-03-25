Російський наступ на Бахмут захлинувся, оперативний центр зміщений на Авдіївку, - британська розвідка

Наступ ворога на Бахмут практично зупинився через виснаження російських сил.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це насамперед результат крайнього виснаження російських сил", – йдеться у повідомленні.

Британські аналітики зазначають, що Україна й зазнала тяжких втрат під час своєї оборони.

Ситуацію також посилила напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер", які надають війська у цьому секторі.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

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"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.