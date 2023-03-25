Росія має багато авіабомб, модернізувати їх у керовані дешевше, ніж робити ракети, - Ігнат
Росія має великий запас авіабомб, а модернізувати їх у керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.нет, про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Представник Повітряних сил наголосив, що для протистояння керованим фугасним авіабомбам (ФАБ) треба збивати їх носії – літаки. Для цього ЗСУ необхідна сучасна авіація.
"Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. І ціна. Ціна питання. Ракети стоять... По-перше, їх робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорога, але в рази, а може й у сотні разів дешевша", – сказав Ігнат.
Він наголосив, що Повітряні сили ЗСУ теж використовують такі бомби, але в України мало таких боєприпасів.
"Їх треба просто більше. Налагодити виробництво на Заході та надавати Україні. Бомби, які ми використовуємо, це гуманні бомби – високоточні, вони меншої потужності, але летять так, як треба. Не так, як це роблять окупанти ось цими своїми "п'ятисотками" (ФАБ-500), коли влучають по мирних містах, руйнують будинки і так далі", – сказав Ігнат.
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Там що, ніхто не палить ?
Туди не може прилетіти Тунгуський метеорит ?
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проще рас**ячить авиацию на аеродромах. Нужны Томагавки до 2000 км или хотябы Сапсан. Зеленский, под каким асфальтом закатаны Сапсаны? Подскажи!
Гірькін і його дружки пропагандони , давно і постійно все ниють про те що кацапська оборонка ніяк не може налагодити виробництво керованих бомб .
Це він сказав щоби що? Щоб виправдати те, що ми не можемо збивати ворожі літаки над теріторією ворога? Не розумію, у нас немає засобів ППО здатних праювати на 50+ км чи нам дозволено воювати лише на своїй теріторії? Чим тоді, в другому випадку, нам допоможе "******* авіація"? У когось з логікою проблема. Сподіваюсь, що не у мене...
https://**********.com.ua/2023/03/25/vorog-mozhe-skydaty-svoyi-planuyuchi-aviabomby-na-vidstani-50-i-bilshe-kilometriv-ne-dohodyachy-do-nashogo-kordonu-yurij-ignat/ Ворог може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону.