Росія має багато авіабомб, модернізувати їх у керовані дешевше, ніж робити ракети, - Ігнат

Росія має великий запас авіабомб, а модернізувати їх у керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.нет, про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Представник Повітряних сил наголосив, що для протистояння керованим фугасним авіабомбам (ФАБ) треба збивати їх носії – літаки. Для цього ЗСУ необхідна сучасна авіація.

"Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. І ціна. Ціна питання. Ракети стоять... По-перше, їх робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорога, але в рази, а може й у сотні разів дешевша", – сказав Ігнат.

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Він наголосив, що Повітряні сили ЗСУ теж використовують такі бомби, але в України мало таких боєприпасів.

"Їх треба просто більше. Налагодити виробництво на Заході та надавати Україні. Бомби, які ми використовуємо, це гуманні бомби – високоточні, вони меншої потужності, але летять так, як треба. Не так, як це роблять окупанти ось цими своїми "п'ятисотками" (ФАБ-500), коли влучають по мирних містах, руйнують будинки і так далі", – сказав Ігнат.

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