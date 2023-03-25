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Росія має багато авіабомб, модернізувати їх у керовані дешевше, ніж робити ракети, - Ігнат

фаб-500

Росія має великий запас авіабомб, а модернізувати їх у керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.нет, про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Представник Повітряних сил наголосив, що для протистояння керованим фугасним авіабомбам (ФАБ) треба збивати їх носії – літаки. Для цього ЗСУ необхідна сучасна авіація.

"Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. І ціна. Ціна питання. Ракети стоять... По-перше, їх робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорога, але в рази, а може й у сотні разів дешевша", – сказав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використала на Сумщині аналог американських плануючих бомб, - Defense Express. ФОТО

Він наголосив, що Повітряні сили ЗСУ теж використовують такі бомби, але в України мало таких боєприпасів.

"Їх треба просто більше. Налагодити виробництво на Заході та надавати Україні. Бомби, які ми використовуємо, це гуманні бомби – високоточні, вони меншої потужності, але летять так, як треба. Не так, як це роблять окупанти ось цими своїми "п'ятисотками" (ФАБ-500), коли влучають по мирних містах, руйнують будинки і так далі", – сказав Ігнат.

Також читайте: ЗСУ використовують високоточні "розумні" бомби JDAM, - командувач ПС США в Європі Хекер

Автор: 

бомба (233) крилаті ракети (1072) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+17
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) нужно сбивать их носители - самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация. Источник:
===============
проще рас**ячить авиацию на аеродромах. Нужны Томагавки до 2000 км или хотябы Сапсан. Зеленский, под каким асфальтом закатаны Сапсаны? Подскажи!
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25.03.2023 10:19
+11
А де розташовано потужності по модернізації цих бомб ?
Там що, ніхто не палить ?
Туди не може прилетіти Тунгуський метеорит ?
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25.03.2023 10:01
+7
що ви модернізували за рік ? яку зброю виробляєте ? відомо лише про модернізацію яєць до 17 грн. і яблук до 52 грн.
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25.03.2023 10:33
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А де розташовано потужності по модернізації цих бомб ?
Там що, ніхто не палить ?
Туди не може прилетіти Тунгуський метеорит ?
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25.03.2023 10:01 Відповісти
инструктор *****?
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25.03.2023 10:08 Відповісти
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) нужно сбивать их носители - самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация. Источник:
===============
проще рас**ячить авиацию на аеродромах. Нужны Томагавки до 2000 км или хотябы Сапсан. Зеленский, под каким асфальтом закатаны Сапсаны? Подскажи!
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25.03.2023 10:19 Відповісти
Сапсаны нужны. Рас""уячть самолеты на аеродромах не получится. Обратный опыт есть удары крылатыми ракетами по аеродромам в Украине. А вот почему у нас мало своих бобм, которые можно переоборудовать-вопрос?
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25.03.2023 11:09 Відповісти
глупенький.
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25.03.2023 11:28 Відповісти
А ти йому розкажи скільки росія знищила української авіації на аеродромах калібрами, як та у Конашенкова було сказано?
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25.03.2023 11:39 Відповісти
Почти всю, что не смогла могла подняться в воздух на момент удара. По большому счету это был нелетающий хлам.
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25.03.2023 11:42 Відповісти
Про плануючі ФАБ у кацапів відомо давно , але поки що , з масовим їх виробництвом , щось там у них не клеїться .
Гірькін і його дружки пропагандони , давно і постійно все ниють про те що кацапська оборонка ніяк не може налагодити виробництво керованих бомб .
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25.03.2023 10:20 Відповісти
так, але бомбам потрібні носії і якщо підсунути ппо до ворога то можна збивати носії з бомбами.
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25.03.2023 10:26 Відповісти
Винищувачі це добре, але їх не дають, крім міг-29 в маленькій кількості. Щоб збивати винищувачі, які запускають плануючи бомби, нехай більше дають того, що почали давати тоді - зрк Patriot. Вони можуть збивати на відстані до 150 км.
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25.03.2023 10:28 Відповісти
Якщо на заході кажуть, що це дорого, їх мало і т.п., то після завершення війни і вступу до НАТО, нехай їх забирають назад. А зараз ми просто ними покористуємося. В необмеженій кількості. Яка їм різниця де вони стоять, у них, чи у нас. Якщо у нас, то їм вигідніше буде. Бо в рашистів не лишиться чим нападати ще на когось. Але якщо. Patriot буде збивати кожен літак за десятки мільйонів доларів при запуску кожної їхньої крилатої бомби, то то швидко припинять їх запускати, як це було в минулому році вже.
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25.03.2023 10:34 Відповісти
що ви модернізували за рік ? яку зброю виробляєте ? відомо лише про модернізацію яєць до 17 грн. і яблук до 52 грн.
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25.03.2023 10:33 Відповісти
Ти до кого звертаешся? До Повітряних Сил? Це військові, якщо ти ще не зрозумів. Що оборонна промисловість через міноборони військовим нададуть, тим воєнні воювати і будуть.
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25.03.2023 11:14 Відповісти
до Министерства Оборони , якому плачу військовий збір . військові зовсім не впливають на обороне замовлення ?
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25.03.2023 11:24 Відповісти
в бюджет Украини ты сплачуєш військовий збір, а не в МО. Інша справа, що зелені гніди під патронатом зеленського та єрмака крадуть ці гроши. Ти же за зеленського голосував, вот і ннасолоджуйся.
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25.03.2023 11:37 Відповісти
МО не отримує ці кошти з бюджету ? для чого тоді МО якщо воно не знає що потрібно ЗСУ або не виділяє на це кошти ? з голосування ти сильно помилився , бо представники сержанта ЗСУ за піськограя не голосують !
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25.03.2023 11:56 Відповісти
Річ у тому що богато із ЗСУ проголосувало за Нелоха. Рідко хто з них зараз зізнається у цьому. Більш всього я боявся, що про ціну на яйця зелени йолупи прокоментують, що забезпечують для ЗСУ всім самим найкращім і тому гроші не шкодують.
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25.03.2023 15:49 Відповісти
мені немає чим соромитись бо я всіх агітував голосувати за Кошулинського в тому числі на Цензорі , за що мене регулярно банили . що богато військових голосували за нелоха це правда . до речі перехід на натівське харчування було скасовано в липні 2019 року .тож нелох подякував армії швидко за її підтримку .
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25.03.2023 16:31 Відповісти
у тому і річ, шо на другий тур Ви не ходіли. У 2019 році також скасували будиіництво житла для військових.
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25.03.2023 17:06 Відповісти
От шо він висрав?
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25.03.2023 10:36 Відповісти
пророк від зеленої плесені..
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25.03.2023 10:51 Відповісти
Ракетами потрібно наносити удари по аеродромах на москальщині.Велика кількість цих аеродромів близько до України знаходяться.
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25.03.2023 11:04 Відповісти
тільки проблема в тому що ракет немає зовсім !
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25.03.2023 11:07 Відповісти
І Україна їх зараз не виготовить.
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25.03.2023 11:45 Відповісти
"Ворог може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону" (с) Юрій Ігнат

Це він сказав щоби що? Щоб виправдати те, що ми не можемо збивати ворожі літаки над теріторією ворога? Не розумію, у нас немає засобів ППО здатних праювати на 50+ км чи нам дозволено воювати лише на своїй теріторії? Чим тоді, в другому випадку, нам допоможе "******* авіація"? У когось з логікою проблема. Сподіваюсь, що не у мене...
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25.03.2023 11:20 Відповісти
Забув додати посилання, на цитату, до свого коменту.

https://**********.com.ua/2023/03/25/vorog-mozhe-skydaty-svoyi-planuyuchi-aviabomby-na-vidstani-50-i-bilshe-kilometriv-ne-dohodyachy-do-nashogo-kordonu-yurij-ignat/ Ворог може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону.
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25.03.2023 11:22 Відповісти
Дур-ецел, сам підказує кацапам що кидать йому на голову.
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25.03.2023 11:47 Відповісти
Спiкер ПВ перекідає недоліки нашоі ППО на відсутність ******** літаків ?Так треба бити по аеродромам росіян в т.ч. у бульбашів,і буде все в ажурі
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25.03.2023 12:51 Відповісти
 
 