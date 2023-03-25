У Росії хочуть заборонити МКС та вже шукають країни, які відмовляться від співпраці із судом у Гаазі

Голова держдуми РФ В’ячеслав Володін запропонував заборонити МКС на території РФ і ввести покарання за сприяння організації. Країна також шукатиме союзників, які відмовляться від суду в Гаазі.

Про це пише Українська правда з посиланням на Telegram-канал голови держдуми, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння і підтримку МКС.

Важливо організувати роботу з укладення двосторонніх угод із дружніми країнами, що передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС.

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"У верховного головнокомандувача Російської Федерації має бути право на будь-які дії для захисту наших громадян у разі ухвалення міжнародними структурами рішень, що суперечать нормам Конституції Росії", - написав Володін.