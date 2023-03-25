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У Росії хочуть заборонити МКС та вже шукають країни, які відмовляться від співпраці із судом у Гаазі

володін

Голова держдуми РФ В’ячеслав Володін запропонував заборонити МКС на території РФ і ввести покарання за сприяння організації. Країна також шукатиме союзників, які відмовляться від суду в Гаазі.

Про це пише Українська правда з посиланням на Telegram-канал голови держдуми, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння і підтримку МКС.

Важливо організувати роботу з укладення двосторонніх угод із дружніми країнами, що передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС.

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"У верховного головнокомандувача Російської Федерації має бути право на будь-які дії для захисту наших громадян у разі ухвалення міжнародними структурами рішень, що суперечать нормам Конституції Росії", - написав Володін. 

Автор: 

Гаага (315) росія (65098) Володін В’ячеслав (80) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+63
Забороніть відразу НАТО,а чого мєлочитися? Заборонили і все,нема НАТО 🤣
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25.03.2023 10:26
+56
Вони думають, якщо закриють очі, то їх не видно)
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25.03.2023 10:29
+37
Вони у себе скоро заборонять весь світ,бо він їм заважає "існувати"
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25.03.2023 10:26
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"незнання законів не звільняє від їх виконання" 😂
колишньому прєдсєдатєлю фсб варто було б це знати
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25.03.2023 10:25 Відповісти
Вони думають, якщо закриють очі, то їх не видно)
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25.03.2023 10:29 Відповісти
Вони в домікє!
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25.03.2023 12:17 Відповісти
в точку )))))
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25.03.2023 17:14 Відповісти
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25.03.2023 13:51 Відповісти
Володин написал, Гаага подтёрлась.
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25.03.2023 10:25 Відповісти
щось слабко він... Міг одразу запропонувати указом пуйла скасувати ООН та відкликати нібендзю у село Кукуєвo.
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26.03.2023 00:57 Відповісти
И отменить закон всемирного тяготения. Не будет гордая рабссея жить по буржуйским законам!
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26.03.2023 11:06 Відповісти
Вспомнилась футбольная кричалка - "Атакуй не атакуй, все равно получишь йух" )
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25.03.2023 10:25 Відповісти
Вони у себе скоро заборонять весь світ,бо він їм заважає "існувати"
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25.03.2023 10:26 Відповісти
ну так у кожній порядній психлікарні пацієнти насамперед забороняють санітарів та лікарів
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26.03.2023 01:00 Відповісти
Забороніть відразу НАТО,а чого мєлочитися? Заборонили і все,нема НАТО 🤣
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25.03.2023 10:26 Відповісти
Та, чого там, одразу ООН.
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25.03.2023 11:48 Відповісти
від заборони кацапами ООН паРаша-мацковія втратить одну з трибун пропаганди свого сруцького міра !!!
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25.03.2023 11:55 Відповісти
Так це, якщо подумати. А, як вони думають, хіба Ви не бачите?
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26.03.2023 08:45 Відповісти
Австрия уже готова арестовать путина и володина.
Володин садится в бомбардировщик бомбить Австрию ?
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25.03.2023 10:28 Відповісти
Володін сідає на пляшку, щоб відбомбитися рідким поносом.
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25.03.2023 11:31 Відповісти
Більш логічно заборонити росію з усіма її людожерськими "законами" і проявами.
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25.03.2023 10:34 Відповісти
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25.03.2023 10:40 Відповісти
Цікаве інтерв'ю.
«У нас є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою», - генерал Віктор Муженко
https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
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25.03.2023 10:44 Відповісти
Країна - помийка продовжує бикувати. Ц
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25.03.2023 10:44 Відповісти
хай вАлодін визначе вже Добро-екстремізмом, а поняття Правди!-проявом тероризму!,, феєричний Довбойоб!,),в принципі як і все інше населення московії,
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25.03.2023 10:45 Відповісти
Ну то відгородіться від усього світу бетонним муром і не вилазьте з свого свинарника, то ніхто вас там і не чіпатиме
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25.03.2023 10:46 Відповісти
Не иначе как операция спасти обосравшегося ***** путем принятия "гениальных" решений. А убрать его и хоть как-то вернуться в цивилизацию - это никак невозможно, ведь для этого мозги нужны
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25.03.2023 10:47 Відповісти
Чим ближче кінець імперії, тим божевільніші її закони (Марк Туллій Цицерон)
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25.03.2023 10:48 Відповісти
Думаю, наступним кроком має бути заборона дії закону всесвітнього тяжіння, щоб кацапські збиті самальоти не падали. До дружніх країн можна занести КНДР, які в свою чергу можуть запропонувати кацапам заборонити Сонцю світити вдень, щоб їхні "кацманавти" могли яисаджуватися вдень, а не лише по ночах.
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25.03.2023 10:51 Відповісти
Что су#и ))) - сцикотно ?! )))
Вяличте не помогает ??? ))))
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25.03.2023 10:56 Відповісти
кацапы они такие кацапы
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25.03.2023 10:57 Відповісти
Зразу хай заборонить на терріторії мордору всі західні речі і технології. Крім лаптей і балалайки там нічого не залишиться, хоча і це крадене у інших народів.
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25.03.2023 10:59 Відповісти
Чому..ще репа й може березовий сік, ягель, мох..гриби, які інколи їстівними бувають..бояра..
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25.03.2023 11:05 Відповісти
Ого скільки скреп у кацапів!!!
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25.03.2023 12:31 Відповісти
балалайка теж крадена
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25.03.2023 16:18 Відповісти
Простіше скласти перелік їх власних досягнень.
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25.03.2023 16:37 Відповісти
Що буде коли старого підора повяжуть, кончать - боротьба за табуретку, цей клоун кричатиме найоголосніше шо він нідочого. бидло спочатку буде дезорганізоване потім видихне з полегшенням. Все це було коли сралін подох.
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25.03.2023 11:02 Відповісти
у відповідь МКС повинен заборонити росію
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25.03.2023 11:03 Відповісти
i nadsypatj 7-metrovym sloem xlorki.
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26.03.2023 01:03 Відповісти
...та реабілітувати 3 рейх і злочини гітлерівської Германії.
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25.03.2023 11:03 Відповісти
валодін- це внук валоді членіна??
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25.03.2023 11:09 Відповісти
Напис на загоні страуса:
"Птаха не лякати, бо підлога з бетону!"
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25.03.2023 11:11 Відповісти
Профани дістали в руки державу із 150 млн нас і найбільшими ресурсами і тепер кожен день років 25 уже чудять - те саме шо було в 1917
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25.03.2023 11:31 Відповісти
Нащо напівміри?
Треба "отмєніть".
Видати указ, що немає ніякого МКС. В природі не існує.
І діяти відповідно.
Русня, ви ж це вмієте - жити у вигаданому світі.
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25.03.2023 11:38 Відповісти
скоро на прашке московии все запретное будет............давайте *********** пользуйтесь своим импортзамещением...............
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25.03.2023 11:38 Відповісти
Доречі..а чим вони вату будуть імпортозаміщувати? Бавовна росте на мокшандії тільки з благословення Бововнятко..чи то натяк???
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25.03.2023 16:41 Відповісти
ордер мкс це фейк і правильно друзі путіна кажуть що його не виконуватимуть.

але є одне але.))

будь-який фейк стає фейком чи реальністю ЧЕРЕЗ НАШІ ДІЇ.

якщо якась країна візьме фейковий ордер І НА ЙОГО ПІДСТАВІ ЗААРЕШТУЄ ЧИ ХОЧА Б НАЛЯКАЄ АРЕШТОМ ПУТІНА то відразу фейковий ордер перестає бути фейковим, він стає реальним.

отже, в результаті все скотиться до того прогноза який я давав в 2008 році - тільки сила здатна подолати силу зла.

якщо цивілізований світ домовиться і почне агресивно гнобити путіна, росію, росіян і друзів путіна, друзів росії та друзів росіян то відразу все стане на свої місця і боротьба добра зі злом заграє новими фарбами.
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25.03.2023 11:39 Відповісти
Ні, не фейк, реальний ордер на арешт.
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26.03.2023 02:30 Відповісти
давайте дочекаємося саміту брікс в пар і ви мені напишете слова про те як ви були неправі і як я був правий, добре?

тільки не забудьте.
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26.03.2023 12:32 Відповісти
Ти дурачок чи просто кацап? Який нах саміт брікс?
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26.03.2023 12:50 Відповісти
Ім би панєдєльнікі взять і атмєніть (с)
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25.03.2023 11:45 Відповісти
Кремлівська бункерна воша обісралась з переляку і дала команду своїм блюдолизам гавкати на усе, що шевелиться. Які ж вони жалюгідні.
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25.03.2023 12:31 Відповісти
Заборонити МКС - то якось по ніщебродськи для рєпоїдів, треба відразу визнати терористичною організацією.
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25.03.2023 12:31 Відповісти
Заборонити мкс - все одно що заборонити всі 120 з лишнім країни, які є його учасниками. І як це буде?
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25.03.2023 12:39 Відповісти
Угорщина (Орбан,Сіярто)відмовилась
Зате прутіна заарештувати погодилась Вірменія
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25.03.2023 14:40 Відповісти
в желтом доме без перемен,
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25.03.2023 14:46 Відповісти
Ну чому..вони пішли поглиблювати, занурюють своє болото до центру Землі..
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25.03.2023 16:44 Відповісти
В положении моём лишь чудак права качает
Доктор, если осерчает, так упрячет в "жёлтый дом"
Всё зависит в доме оном от тебя от самого
Хочешь, можешь стать Будённым, хочешь, лошадью его!

У меня мозги за разум не заходят, верьте слову
Задаю вопрос с намёком, то есть, лезу на скандал
"Если б Кащенко, к примеру, лёг лечиться к Пирогову
Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал!"

описание ситуации от поэта
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25.03.2023 15:20 Відповісти
кацапйдолбооби, ви вітер не пробували забороняти? або сніг і мороз.
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25.03.2023 15:23 Відповісти
Забороніть вже зразу ООН, під егідою якого працює МКС (це - одна із структур ООН). До речі, можете самі вийти з ООН.
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25.03.2023 16:17 Відповісти
мозги они тыщу лет назад запретили!
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25.03.2023 19:23 Відповісти
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26.03.2023 11:01 Відповісти
А чому тоді не заборонити закони Ньютона, Джоуля, рівняння Бернуллі і взагалі весь матаналіз, оскільки все це британці, німці та швейцарці ,
Коротше - гейєвропейці.
Немає у ********** того масштабу думки, а точніше масштабу її відсутності.
Так по дрібницях забороняють.
Хоча б Підріархат мацьковський спитали б. Ті вже сьогодні готові заборонити теорію еволюції (тобто всю ******* біологію), та й фізика їм не до вподоби. Мацковитським школярам треба закон божий вивчати, а не математику, фізику та біологію.
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26.03.2023 11:23 Відповісти
вроде в 2005 куйло в гааге выступал и мус ему нравился. что же произошло
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26.03.2023 12:18 Відповісти
Ну заборонила б Німеччина в 45 році Нюрбергський процесс. Це не означає, що нацистських злодіїв бі не судили та не повісили б.
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27.03.2023 07:49 Відповісти
 
 