Після боїв із ЗСУ окупанти на півдні готуються до "жесту доброї волі", - Гуменюк

Сили оборони на півдні витискають з окупантів "жест доброї волі". Росіяни починають мародерити, готуючи підґрунтя для втечі.

Про це заявила Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

За її словами, після боїв з оборонцями росіяни починають мародерити та відправляти награбоване у Росію.

"Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають "народну прикмету" – коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно, – це як правило підготовка до тих самих "жестів", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що до цього призводить інтенсивна бойова робота ЗСУ.

"Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю", – наголосила вона.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявляв, що наразі контрнаступ ЗСУ не може розпочатися через брак озброєння.

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