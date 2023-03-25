У 37% українців за рік хтось загинув чи був поранений на війні, - опитування Центру Разумкова

37% українців мають близьких чи знайомих, які після початку повномасштабного вторгнення РФ дістали поранення чи загинули на війні.

Про це свідчать результати опитування, проведенного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запитання, на яке відповідали респонденти, звучало так: "Чи маєте Ви родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року?".

28% опитаних мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон і на час проведення опитування все ще там перебували.

Читайте: Після боїв із ЗСУ окупанти на півдні готуються до "жесту доброї волі", - Гуменюк

20% - мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон і на час проведення опитування вже повернулися в Україну (при цьому 8% мають і родичів, які досі перебувають закордоном, і тих родичів, що вже повернулися).

Серед опитаних, чиї близькі родичі або члени сім'ї жили або живуть закордоном, найчастіше як країну їх перебування назвали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) та Чехію (9%).

Дивіться: На війні з російськими окупантами під час виконання завдання загинув бойовий медик Артур Шишкин. ФОТО

Опитування було проведене методом face-to-face з 22 лютого по 1 березня. Похибка не перевищує 2,3%.