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Новини Війна
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У 37% українців за рік хтось загинув чи був поранений на війні, - опитування Центру Разумкова

кладовище,цвинтар

37% українців мають близьких чи знайомих, які після початку повномасштабного вторгнення РФ дістали поранення чи загинули на війні.

Про це свідчать результати опитування, проведенного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запитання, на яке відповідали респонденти, звучало так: "Чи маєте Ви родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року?".

28% опитаних мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон і на час проведення опитування все ще там перебували.

Читайте: Після боїв із ЗСУ окупанти на півдні готуються до "жесту доброї волі", - Гуменюк

20% - мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон і на час проведення опитування вже повернулися в Україну (при цьому 8% мають і родичів, які досі перебувають закордоном, і тих родичів, що вже повернулися).

Серед опитаних, чиї близькі родичі або члени сім'ї жили або живуть закордоном, найчастіше як країну їх перебування назвали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) та Чехію (9%).

Дивіться: На війні з російськими окупантами під час виконання завдання загинув бойовий медик Артур Шишкин. ФОТО

Опитування було проведене методом face-to-face з 22 лютого по 1 березня. Похибка не перевищує 2,3%.

Автор: 

опитування (1933) смерть (6746) Центр Разумкова (209) втрати (4394)


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Топ коментарі
+14
Саме страшне що 90% не повяжуть свої вибори 2019 і 2010 із цим результатом - вони скажуть "за 30 років всі були одинакові" або це все винний хто завгодно
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25.03.2023 11:27
+8
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25.03.2023 11:33
+4
Выборы в нашей стране ни на что не влияют. Абсолютно. Кого не выбери - Украина всегда будет плохо жить. Меня поражает, как некоторые люди верят в какие-то мифические выборы, которые могут что-то улучшить.
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25.03.2023 11:54
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Це фото дуже сподобається московитам.
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25.03.2023 11:25 Відповісти
Саме страшне що 90% не повяжуть свої вибори 2019 і 2010 із цим результатом - вони скажуть "за 30 років всі були одинакові" або це все винний хто завгодно
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25.03.2023 11:27 Відповісти
Выборы в нашей стране ни на что не влияют. Абсолютно. Кого не выбери - Украина всегда будет плохо жить. Меня поражает, как некоторые люди верят в какие-то мифические выборы, которые могут что-то улучшить.
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25.03.2023 11:54 Відповісти
tak i e, u vas na Moskovii, a u nas, na Rusi, vybory vplyvaut' - insha sprava, sho koly obyraly pro-ukrains'ki syly, to FSB-shna agerntura odrazu pochynala robyty kozni, yak pryklad - otruennya Yush4enka
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25.03.2023 12:04 Відповісти
a bil'she i ne jyly, troha pry Ush4enku i polnym pzdcom, yakyi vlashtuvaly kacaps'ka agentura, a yak skynuly Yanukovycha - to i viyna odrazu... real'no j, bez pereshkod, patriotychnoi vlady ne bulo nikoly! NIKOLY!

Treba peremogty u viyni, potim SBU mae perelovyty i znysh4yty vs'u agenturu, vsih korumpovanyh kacaps'kyh agentiv-oligarhiv, til'ky potim mojna govoryty pro shos', til'ky potim.
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25.03.2023 12:12 Відповісти
дешевый способ снять с себя ответственность, - небось и за кучмов, и порохов с зеленью голосовал???
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25.03.2023 12:40 Відповісти
На последние выборы не ходил. А во времена Кучмы я по возрасту голосовать не мог.
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25.03.2023 13:07 Відповісти
Ти забув одну людину яка при владі була і при кучмі,і при ющенко, і при януковичі, і при якому всі суді, менти, прокурори не понесли відповідальності
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25.03.2023 12:06 Відповісти
ЮЛЯ !!!
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25.03.2023 19:22 Відповісти
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25.03.2023 11:33 Відповісти
Бог йому і його дітям суддя! Ізраїль від Бога не сховає!
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25.03.2023 13:23 Відповісти
А если к этому числу добавить умерших от сердечнососудистых и обострения хроники, которые без войны жили бы и жили....
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25.03.2023 11:42 Відповісти
Загальні втрати в нас більші,ніж в москалів.В москалів цивільне населення,практично не гине на війні.
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25.03.2023 11:47 Відповісти
rosiya dosi na pershomu misci po coronavirusu... vin vje pryhlopnum 400k kacapiv
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25.03.2023 12:06 Відповісти
А причому тут коронавірус?
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25.03.2023 12:26 Відповісти
tretiy zakon N'utona: "diya dorivn'ue protydii"... nish4o ne lyshaet'sya bez vidpovidi, prosto vidpovis' pryhodyt' zvidty, zvidky my ne ochikuemo
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25.03.2023 12:34 Відповісти
шо за каракулі у коментарях? не вмієте шрифтами користуватись? а що тоді вмієте? писати? є сумніви...
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25.03.2023 12:43 Відповісти
skazav toi, hto plutae shryfty z raskladkou...
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25.03.2023 13:20 Відповісти
напевно він прихильник переходу на латиницю, і навіть розробив свій власний варіант - аароницю
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25.03.2023 17:34 Відповісти
це теж "як подивитись"... чмобіки лидинири також українці, їх куди записувати?
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25.03.2023 13:28 Відповісти
Там багато етнічних москалів жило,але паспорти українські мали.
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25.03.2023 15:42 Відповісти
Доголосувались в 2019-му.
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25.03.2023 13:20 Відповісти
чекайте... а що це за блдська соціологія? екстраполяція конкретних даних з групи опитаних на всю країну - це дібілізм! Загинув наприклад мешканець якогось НП, майже всі там його знали чи чули про нього, багато хто вважав добрим знайомим - як вплине цей факт на соц. дослідження?
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25.03.2023 13:27 Відповісти
Есть такая наука Статистика. Наука это точная, как физика и математика, с формулами и всяким интегралами. Для того, что бы один поселок не смазывал общую картину проводится выборка голосов, опрашиваются разные слои населения, а потом еще и рассчитывается вероятная погрешность.
И что вас так возмутило, вам кажется, что слишком много? Или слишком мало? Я живу за десять тыс. км от Украины и то лично знаю человека, который погиб, например мой двоюродный брат.
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25.03.2023 18:05 Відповісти
хєрня
до чого тут статистика? статистика оперує конкретними даними, натомість подібна "соціологія" не дає навіть орієнтовних результатів, бо в залежності від вибірки буде надто значна й похибка...
дослідження некоректне...
кацапи обов'язково заюзають цю *****... заголовки виглядатимуть приблизно так "37 процентов украинцев потеряли близких на войне"

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26.03.2023 06:42 Відповісти
Втрати величезні, але вони для влади "не на часі"
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25.03.2023 13:48 Відповісти
 
 