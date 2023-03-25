У 37% українців за рік хтось загинув чи був поранений на війні, - опитування Центру Разумкова
37% українців мають близьких чи знайомих, які після початку повномасштабного вторгнення РФ дістали поранення чи загинули на війні.
Про це свідчать результати опитування, проведенного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Запитання, на яке відповідали респонденти, звучало так: "Чи маєте Ви родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року?".
28% опитаних мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон і на час проведення опитування все ще там перебували.
20% - мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон і на час проведення опитування вже повернулися в Україну (при цьому 8% мають і родичів, які досі перебувають закордоном, і тих родичів, що вже повернулися).
Серед опитаних, чиї близькі родичі або члени сім'ї жили або живуть закордоном, найчастіше як країну їх перебування назвали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) та Чехію (9%).
Опитування було проведене методом face-to-face з 22 лютого по 1 березня. Похибка не перевищує 2,3%.
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Treba peremogty u viyni, potim SBU mae perelovyty i znysh4yty vs'u agenturu, vsih korumpovanyh kacaps'kyh agentiv-oligarhiv, til'ky potim mojna govoryty pro shos', til'ky potim.
И что вас так возмутило, вам кажется, что слишком много? Или слишком мало? Я живу за десять тыс. км от Украины и то лично знаю человека, который погиб, например мой двоюродный брат.
до чого тут статистика? статистика оперує конкретними даними, натомість подібна "соціологія" не дає навіть орієнтовних результатів, бо в залежності від вибірки буде надто значна й похибка...
дослідження некоректне...
кацапи обов'язково заюзають цю *****... заголовки виглядатимуть приблизно так "37 процентов украинцев потеряли близких на войне"