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Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ

зерно

Гроші від продажу українського зерна осідають за межами нашої країни, позбавляючи державу частини податків і валютної виручки.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання стверджує, що значна частина грошей, отриманих за продаж українського зерна, не повертається до нашої країни. Це можна побачити, порівнявши перелік країн, до яких поставлялася українська пшениця. Та країн, через які вона оплачувалася. Єдина спільна країна в цих двох списках - Польща.

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Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ 01Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ 02

До того ж, за даними видання, українську пшеницю продають задешево: при середній ціні на глобальному ринку в $362 за тонну наша коштує від $160 до $269.

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Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ 03

Відповідальність за це, на думку Zn.ua, несуть як учасники ринку - глобальні трейдери, середні компанії та фіктивні компанії-одноденки, так і українські державні органи. Контролювати експорт зерна мають податкова, митниця та Бюро економічної безпеки.

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"Вони цілий міжвідомчий протокол про це підписали у вересні минулого року, коли спливли перші продажі по 50-100 дол. Ми глянули про всяк випадок іще раз на дані, - нічого не змінилося з вересня. Вони, певно, теж глянули, бо вже в січні скликали тимчасову слідчу комісію, щоб розібратися, чого ж такий вправний план не спрацював. І в січні БЕБ і СБУ провели обшуки на митниці, нарахувавши у схемі щонайменше десяток високопосадовців, 370 фірм і 5 млрд грн збитків для держбюджету. Результат приголомшливий - замість підозр і проваджень скликається чергова ТСК", - йдеться в публікації.

Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ 04

Zn.ua наголошує, що такі проблеми з експортом українського зерна відомі давно - вони просто стали ще болючішими, бо країна пошматована повномасштабною війною.

"Загалом за минулий рік український експорт склав 44 млрд дол., з них 20 мільярдів були оплачені компаніями, що знаходяться в офшорах або квазіофшорах, при тому що реальний наш експорт у ці країни - мільярд доларів, не більше. Що це означає? Вони перепродали наші товари у інші країни, вочевидь дорожче, ніж купили", - підсумовує видання.

Автор: 

зерно (3119) корупція (4683) податки (3827) експорт (4473)


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Топ коментарі
+37
Україна живе сьогодні так, як українці проголосували вчора:

ПреЗЕдент - Зеленський Володимир Олександровач
Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.

-Монобільшість від Зе.
-Голова Верховної Ради - від Зе
-Два заступника ВР- від Зе
-Прем'єр міністер- від Зе.
- Всі міністри від Зе.
-РНБО - від Зе
-Голова нацбанку - від Зе.
- МВС від - Зе.
-Генеральна прокуратура - від Зе.
-Голова Служби безпеки України від Зе.
-ДБР - від Зе.
-НАБУ - від Зе.
-Укроборонпром від Зе.
-Наглядові ради - від Зе.

Тобто законодавчу і виконавчу владу повністю контролює Зеленський В.О.

Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

P.S. Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського і його кодла.
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25.03.2023 12:20
+34
Самое главное в этой жизни шоб иранские дети не голодали. А как, ***** ****** в рот, на голодный шлунак собирать шахеды?
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25.03.2023 12:16
+30
не заменить, а расстрелять весь "жлобняк шнобельной банды"
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25.03.2023 12:09
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Я теж сразу казав , що вас розводять, як кошенят . Як с масками , продали за гроши , а потім купляли, в тридорога так і с цім зерном , . Зараз не час продавати зерно , а що будете , самі їсти ???
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25.03.2023 13:08 Відповісти
зебіли "зробили" нас разом, чисто по-приколу, як у 2019му 73% замовляли... дермаки-бєні-татарови-арахніди....... потирають зпітнілі ручки, які втомилися рахувати... дайошшшш Зєлю на другий термін!.. так же ж, дебіли
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25.03.2023 13:16 Відповісти
Зробили разом коли вибрали рецедивіста, решта - наслідки.
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26.03.2023 08:44 Відповісти
ви подивіться на чесний йбальнік агротрейдера паворознюка, хіба він може брехати , красти і не платити податки?
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25.03.2023 13:18 Відповісти
А ви чогось більшого чекали від бізнесу по-зеленські?
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25.03.2023 13:18 Відповісти
Від будь якого бізнесу. ,,Дайте капіталісту 100 відсотків прибутку і він порушить усі закони, а за 300 відсотків немає такого злочину на який би він не пішов навіть під загрозою шибениці,,
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26.03.2023 08:53 Відповісти
Зелені або лохи або крадії.
Без варіантів!
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25.03.2023 14:21 Відповісти
Ну шо ви всі, як малі дити?
Це все почалося з1991 року!
Разом з розкраданням заводів, з вивозом станків з тих цехів, де тільки що люди на них працювали.

Й до Зеленського, й пясля нього наврд чи хто зможе ліквідувати щось подібне на таке становище з зерном та з корупцією! Виросли діти й онуки тих, хто Україну обирає!
Вони осилилися в країнах, де немає війни, за безцінь скуповують те, що ще в нас залишилось, або те, що ще можна видобувати в нас!
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25.03.2023 15:21 Відповісти
Так нічого було брехать шо все все буде чесно як у кіно,а головне не це, а те що знайшлись дурні (хоча можне й не дурні для себе, а не країни) і серед свідомої частини народу (не плутать з населенням, бо який з них спрос, хто з ними спілкується та працює, хіба невтомні вороги, недоброзичливці та мудруни різні,)
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25.03.2023 16:19 Відповісти
А хіба не помітили, що брешуть УСІ КАНДИДАТИ у президенти?))
Усі вони спочатку м'яко стелять, та потім лежати боляче!
За все, що коїться зараз в країні, треба "подякувати" кожному президентові! Кравчуку, Кучмі, Ющенко, Януковичу, Порошенко та Зеленському! Навіть й тому, хто буде після.
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25.03.2023 16:49 Відповісти
Глобальна злочинність це наслідок глобального атеїзму, що досі визначає образ мислення більшості
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25.03.2023 14:23 Відповісти
Беда старая это, демпингом ещё коммуняки баловались по зерну на экспорт. Или в долг вечный братанам в 3 страны валили. После 91 г почти тоже самое. Есть реальность. Стеклянистая пшеница у нас не растет, твердые сорта, что на макароны высшего сорта идёт. Та дорогая. Ее сам производители и поедают. Правильно делают. Хлеб дешёвым быть не может. И фермерство в США и прочих изначально было на дотации. У нас не где хранить, сушить, а институты растениеводства давно сдохли, семян новых не выводили предавно. На спирт не всегда выгодно, да и ректификат высшей очистки тоже хромает, оборудование старье, фильтры в башнях в срок не меняют. Так иногда в кайф чистенькой ,,Финляндии,, дёрнуть охота! Знаком с ней с 1976г и ,,смирновская,, английская Гут, кстати польская белая без травы тоже уровень! А вот бренд что было пошел и неплохо ,,немировская,, убили своими руками хуторянскими жлобскими, опять межу не поделили! Все проспали! А говорил Сорос комуняке фокину в 1992 г, что в мире скоро будет 2 валюты--- пшеница и пресная вода! Олухи!
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25.03.2023 14:29 Відповісти
Да, Марчуку тоже надо спасибо сказать, именно он наплодил тех самых латифундистов по стране. Некоторые из говна в миллионеры перебрались по причине подчинения ему) Всё лезут по лестнице, чтобы попасть в журнал богатых и знаменитых, забыв из какой подворотни вылезЛО))
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25.03.2023 14:54 Відповісти
Это тема крепкая по формату. Не здесь. А ведь корень беды ещё вот---частная собственность на землю! Или вообще понятие частной собственности что давили первые 30 лет! Все продается и все покупается! Закон на века! Это в корне меняет схему деятельности везде. Поздно всё---война теперь. И конца пока не видно.
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25.03.2023 21:11 Відповісти
як це все заїбало
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25.03.2023 14:51 Відповісти
А почему между фермерами Украины и Швейцарией столько посредников начиная с таможни?
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25.03.2023 17:39 Відповісти
Ми займалися виключно творчістю», - сказав президент.

Водночас він не прокоментував, чи отримує зараз дивіденди від офшорних компаній та чому вони досі не закриті.



Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV прокоментував розслідування «Слідство.Інфо» за матеріалами Pandora Papers про офшори. Зокрема, заявив, що у матеріалі не побачив «нічого нового» і що команда Кварталу займалася «виключно творчістю», а не відмиванням грошей.
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25.03.2023 18:34 Відповісти
Хтось тут в груди себе бив в коментах що вся економіка держиться на агропродукції. А ваше вотето айті вапще ні про що. Хавайте тепер, економісти доморощені.
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25.03.2023 20:34 Відповісти
ще попросять грошей у ЄС,
замість того щоб навести порядок у власній економіці
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25.03.2023 21:38 Відповісти
Думаю, Україна не продає задешево. Задешево може бути по документах, решта може йти в інший рахунок. Треба перевірити а за скільки купляють і тоді буде зрозуміло.
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25.03.2023 22:10 Відповісти
Зеленский и его банда слуг мародерят страну как перед смертью. а если кому то из них удастся выжить, получит такие тюремные сроки, что и внукам хватит...
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26.03.2023 00:02 Відповісти
Ого, хватил предсказатель!
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26.03.2023 14:35 Відповісти
это не предсказание, а награда за заслуги. какие заслуги, такая и награда...
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26.03.2023 16:00 Відповісти
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