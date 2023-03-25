Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ

Гроші від продажу українського зерна осідають за межами нашої країни, позбавляючи державу частини податків і валютної виручки.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання стверджує, що значна частина грошей, отриманих за продаж українського зерна, не повертається до нашої країни. Це можна побачити, порівнявши перелік країн, до яких поставлялася українська пшениця. Та країн, через які вона оплачувалася. Єдина спільна країна в цих двох списках - Польща.

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До того ж, за даними видання, українську пшеницю продають задешево: при середній ціні на глобальному ринку в $362 за тонну наша коштує від $160 до $269.

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Відповідальність за це, на думку Zn.ua, несуть як учасники ринку - глобальні трейдери, середні компанії та фіктивні компанії-одноденки, так і українські державні органи. Контролювати експорт зерна мають податкова, митниця та Бюро економічної безпеки.

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"Вони цілий міжвідомчий протокол про це підписали у вересні минулого року, коли спливли перші продажі по 50-100 дол. Ми глянули про всяк випадок іще раз на дані, - нічого не змінилося з вересня. Вони, певно, теж глянули, бо вже в січні скликали тимчасову слідчу комісію, щоб розібратися, чого ж такий вправний план не спрацював. І в січні БЕБ і СБУ провели обшуки на митниці, нарахувавши у схемі щонайменше десяток високопосадовців, 370 фірм і 5 млрд грн збитків для держбюджету. Результат приголомшливий - замість підозр і проваджень скликається чергова ТСК", - йдеться в публікації.

Zn.ua наголошує, що такі проблеми з експортом українського зерна відомі давно - вони просто стали ще болючішими, бо країна пошматована повномасштабною війною.

"Загалом за минулий рік український експорт склав 44 млрд дол., з них 20 мільярдів були оплачені компаніями, що знаходяться в офшорах або квазіофшорах, при тому що реальний наш експорт у ці країни - мільярд доларів, не більше. Що це означає? Вони перепродали наші товари у інші країни, вочевидь дорожче, ніж купили", - підсумовує видання.